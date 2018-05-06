腾讯失去梦想？投资圈人士：其实没想象那么糟糕

第一财经APP 邱智丽

当腾讯所投资的企业新增价值已经超过腾讯本身的市值的时候，一场关于腾讯究竟有没有梦想，是否正在丧失产品能力和创业精神，变为一家投资公司，用ROI思维来衡量产品的投入产出比有错吗的大讨论在朋友圈发酵，也引发投资圈的讨论。

在《腾讯没有梦想》一文中，作者认为腾讯资本+流量的打法，背后是过度关注短期的ROI的投行思维，虽然赚了很多钱，但是导致业务的内生能力并没有跟着市值的飙涨而同步增长。

“重新走一遍，投行化打法也没有错”

这引起了前腾讯集团高级执行副总裁、腾讯电商控股公司CEO吴宵光的反对，他认为腾讯未来能做好微信（开放生态，OS化）、游戏、内容、支付，已经很不错的了，加上外面还投了一堆牛逼公司，其实没想象那么糟糕。

“重新走一遍，投行化打法也没有错，没有一家公司可能做好所有的事情，超级公司谷歌、Facebook、苹果也不过就是做好一两样事。微软现在也回来了，不也是把无关的事砍掉，聚焦做好操作系统，企业服务，office，云。”

吴宵光目前担任微光创投创始合伙人，往前倒推近20年，他曾写下OICQ的第一行代码，见证了腾讯的多个关键时刻。2014年初，腾讯和京东达成股权交易，电商业务合并到京东，一年后，吴宵光离开腾讯进入创投界。

在回顾腾讯发展史上的14个关键点过程中，吴宵光认为过去腾讯模式是“一站式服务”，什么都要做，插根扁担也能开花，但后来发现腾讯必须要有所为有所不为，有些东西你能做好，有的东西你做不好， 很多新的领域价值链越来越长，相比外面一些创始团队，拿VC的钱自己和自己全部的身家投入在这里，一天20个小时上岗工作，内部的团队很难有这么强的战斗力，包括很多新的模式要管几千名地面人员、文化、组织包括腾讯擅长的事都不匹配，这时候需要搭建一个新的生态模式。

京东的投资则是一个典型案例，在吴宵光看来，腾讯投资一方面给了京东巨大的流量、入口、概念和未来的期待，一方面减少竞争。但腾讯有自己的要做的造血业务，即立业之本QQ、微信、自营业务有游戏、广告、媒体、支付、音乐、地图等。

往后的领域，内容、搜索、O2O电商、打车、房地产、旅游，基本上不自己做，而是和合作伙伴一起来做。再往后是中小企业创新，通过应用宝、广点通、腾讯云、微信公众平台等资源进行扶持。

这一点也得到金沙江创投董事总经理朱啸虎的认同，他认为腾讯的战略一直是中国互联网公司中最清晰的。“腾讯的核心根据地是社交网络，人的连接，一直是流量高地，流量溢出的，所以资本流量双驱动，赋能打造生态圈，无疑是最正确的策略。”

在他看来腾讯自己掌控的都是IP相关的业务，其他业务（主要是交易相关的）都是靠资本流量赋能，电商，新零售，O2O，无一例外。“王者荣耀8个月做到2000万日活，刺激战场4个月做到5000万日活，是腾讯产品能力，在腾讯核心战场打硬仗，打赢攻坚战最好的证明。”

阿里的Buyout和腾讯的财务投资

腾讯的投资盘子的确在日益壮大，在2017年全球合作伙伴开放大会上，腾讯投资主管合伙人李朝辉曾透露，腾讯整体投资金额超过千亿规模，体量达10亿美金的公司数量在50家到100家。

与此同时腾讯还以LP的方式投资了二三十家基金，其中包括金沙江创投、红杉、经纬中国、创新工场、高榕资本、晨兴、中信产业基金等知名创投机构。

与阿里的投资风格形成鲜明的差异，阿里巴巴往往不惜重金全资收购，而腾讯则投资金额有大有小，且大多没有控股权。作者在文中对标阿里的投资，认为腾讯的战略投资对财务回报的追求已经超过了战略左右，腾讯的投资边界远大过阿里，完全财务投资的项目很多，但阿里还在坚持要跟业务有一些结合。

在泛海投资副总裁原燕飞看来，这种差异其实本质上是因为两家公司基因不同。阿里是零售基因为主的公司，而腾讯是社交基因的公司，一家是有变现能力，一家是有流量，这也就是为什么有变现能力的阿里就会希望去购买流量，通过流量并购就可以实现变现，因此阿里的投资策略是直接Buyout，或者是大比例股权投资。

但对于腾讯而言，有很多的流量，但没有很多的变现途径，它通过15%或者是20%的第二股东的身份去进行流量的变现。“企业不管是做财务投资或者是并购投资，尤其是并购投资时你整体的战略方向应该是非常清晰的，同时企业文化是否具有包容性，原有的管理体系，能否将这家公司带到更好的程度，都是大比例股权投资需要考虑的问题。”