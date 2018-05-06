新浪科技> 互联网 > 正文

哪个语种国家的人更喜欢iOS？答案有点意外

哪个语种国家的人更喜欢iOS？答案有点意外
2018年05月06日 11:10 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【TechWeb报道】目前智能机领域的系统主要由苹果的iOS和谷歌的Android平分。尽管全球范围内在使用人数上安卓用户的数量大大高于iOS用户，但哪个国家的人更喜欢用iOS，哪个国家的人更青睐安卓呢？今天TechWeb带来一份有趣的报告来告诉你。

　　根据DeviceAtlas的一份新报告显示，英语国家的用户以及日本用户非常倾向于iOS系统，而非英语国家的用户则更偏爱Android。

　　这份报告主要是以2018年第一季度的设备统计来进行的，在第一季度中，美国、英国、澳大利亚、加拿大、瑞典以及日本等国家iPhone的市场占有率大大领先于Android。而在阿根廷、巴西、哥伦比亚、埃及、法国、德国、意大利、印度、马来西亚、尼日利亚、波兰、俄罗斯、南非和西班牙等地区Android的市场占有率更高。不过比较有意思的是，iOS的份额在一些非英语国家也在慢慢取得市场份额的增长，比如哥伦比亚、埃及和爱尔兰，预计在较短时间内iOS的占有率会超过安卓。

　　另外报告还发现，在印度出现了一种新的手机系统，名为KaiOS，尽管我们对该系统并不熟悉，但不能否认这个系统已经成功抢占了印度的市场份额，将苹果的iOS排挤到了第三的位置。

　　据悉，KaiOS系统是一个基于Linux的手机操作系统，为智能手机和功能手机的日常使用提供了较为便携的操控，其前身是Mozilla公司在过去已经停止开发的火狐操作系统，不仅支持HTML5的各种网页应用，开发成本也非常低廉，可以说是物美价廉。不过在系统的成熟度和易用度方面，TechWeb认为还是iOS和Android更为成熟。

国家英语安卓iOS
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有