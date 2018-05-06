哪个语种国家的人更喜欢iOS？答案有点意外

【TechWeb报道】目前智能机领域的系统主要由苹果的iOS和谷歌的Android平分。尽管全球范围内在使用人数上安卓用户的数量大大高于iOS用户，但哪个国家的人更喜欢用iOS，哪个国家的人更青睐安卓呢？今天TechWeb带来一份有趣的报告来告诉你。

根据DeviceAtlas的一份新报告显示，英语国家的用户以及日本用户非常倾向于iOS系统，而非英语国家的用户则更偏爱Android。

这份报告主要是以2018年第一季度的设备统计来进行的，在第一季度中，美国、英国、澳大利亚、加拿大、瑞典以及日本等国家iPhone的市场占有率大大领先于Android。而在阿根廷、巴西、哥伦比亚、埃及、法国、德国、意大利、印度、马来西亚、尼日利亚、波兰、俄罗斯、南非和西班牙等地区Android的市场占有率更高。不过比较有意思的是，iOS的份额在一些非英语国家也在慢慢取得市场份额的增长，比如哥伦比亚、埃及和爱尔兰，预计在较短时间内iOS的占有率会超过安卓。

另外报告还发现，在印度出现了一种新的手机系统，名为KaiOS，尽管我们对该系统并不熟悉，但不能否认这个系统已经成功抢占了印度的市场份额，将苹果的iOS排挤到了第三的位置。

据悉，KaiOS系统是一个基于Linux的手机操作系统，为智能手机和功能手机的日常使用提供了较为便携的操控，其前身是Mozilla公司在过去已经停止开发的火狐操作系统，不仅支持HTML5的各种网页应用，开发成本也非常低廉，可以说是物美价廉。不过在系统的成熟度和易用度方面，TechWeb认为还是iOS和Android更为成熟。