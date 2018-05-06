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腾讯总裁刘炽平：腾讯的每一部分都在追求理想

腾讯总裁刘炽平：腾讯的每一部分都在追求理想
2018年05月06日 09:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月6日上午消息，昨日一篇题为《腾讯没有梦想》的文章分析说，腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。“这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”

　　对此，今日凌晨，腾讯总裁刘炽平在微信上表示，“腾讯是一个比作者想象更大的组织和生态，每一个部分都在追求自己的理想，发挥自己的力量。把腾讯简化成一个产品的得失，一种战略的部署，一个人的意志，都是太狭隘了，是忽视了腾讯无数产品团队的努力和成绩。”

　　刘炽平认为，腾讯在一些产品上确实有做的还不够好的地方，那我们就再迎难而上，不断学习，不断纠错，做的更好。支付、视频都是从落后到领先的长期奋斗的鲜活例子。“我相信这种弯路超车的产品还会不会涌现。”

　　“文章归纳了很多其他的文章，所以中间有不少不真实的情节。另外，标题和结论都因为为了抓眼球而导致失真。但是还是有一些独到的见解，可以作为参考和督促。”

　　腾讯公关总监也表示，文中有很多地方偏颇，这几年在很多领域腾讯都保持着高效的创新和突破。腾讯在自我进化，自我纠错的能力上有足够的决心和毅力。外界的声音，我们倾听，吸纳，转化为更强大的行动力。

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