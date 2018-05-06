齐家网赴港IPO难破亏损“魔咒”：持续盈利能力存忧

张玉，刘颂辉

在经历了几年的沉淀发展之后，日前，家装服务平台齐家网再次向港交所递交了IPO申请。

报告期内，齐家网毛利率由2015年的8772.5万元增加至2017年的2.4亿元；收益由2015年的1.41亿元增加至2017年的4.79亿元。

不过，在毛利率及收益增势向好的情况下，《中国经营报》记者注意到，齐家网自开始经营的每一年度均产生亏损。2015年~2017年，齐家网分别实现经营亏损1.63亿元、1.54亿元及1.09亿元。截至2017年12月31日，齐家网累计亏损人民币16.28亿元。

此外，值得注意的是，齐家网创始人邓华金在此前接受相关媒体采访时表示，公司战略已发生转变，开始收缩自营的业务，延展平台的部分。

对于齐家网业绩及企业发展相关问题，记者先后多次致电致函齐家网方面，齐家网相关负责人表示，据港交所规定，当前阶段公司处于静默期，暂时无法接受媒体采访。

持续亏损

成立于2007年的齐家网主要业务涵盖装修平台、自营装修业务、齐家特许经营网络、供应链等多个子生态。其中，平台业务是公司核心业务。2015年~2017年报告期内，公司收益分别为1.41亿元、3.01亿元及4.79亿元。

不过与之相对的是，记者注意到，齐家网尚且没有摆脱亏损的境遇。据齐家网合并资产负债表，2015年~2017年，公司总资产分别为14.57亿元、13.73亿元、12.2亿元；总负债分别为17.16亿元、20.75亿元、27.11亿元；资产负债率分别为117.78%、151.13%、222.21%。

对此，齐家网方面坦陈，公司一直录得经营亏损，且无法保障未来的盈利能力，“我们创造及保持经营收益的能力取决于我们扩张线上平台业务以及我们的自营室内设计及建筑业务并使其产生的收入超出扩张及业务营运相关开支的能力。我们一直在扩张我们的业务，导致我们的经营开支大幅增长并超出收益的增长速度。我们预计经营开支于2018年及可能在更长期间内将继续超出经营产生的溢利”。

数据显示，齐家网网上平台业务的销售成本由2016年的人民币1200万元增加67.5%至2017年的人 民币2010万元。齐家网方面表示，这主要是由于扩张网上平台导致的成本上升所致，“我们亦对用户推荐系统做了改进，并对用户推荐流程的若干部分进行自动化，从而节省与网上平台运营相关的人员成本”。

此外，公司自营室内设计及建筑业务的销售成本由2016年的人民币1.59亿元增加34.5%至 2017年的人民币2.14亿元。齐家网方面解释称，这主要由于博若森的业务扩张所致，“尽管我们于2017年8 月停止使用齐煜品牌导致部分抵消，本期内仍新增九个城市。随着自营室内设计及建筑业务持续增长，我们预期销售成本将会增加”。

2015年~2017年度末，齐家网持续经营业务总开支，包括销售及营销、行政及研发开支分别为人民币2.59亿元、人民币3.06亿元及人民币 3.7亿元。

“目前，互联网家装盈利的企业太少，实际上他们都是在布局，整体市场环境都不太好。”中国家居建材装饰协会秘书长胡中信指出，从互联网家装的角度来看，齐家网的确产生了直接的经济效益，但也有很多属于间接经济效益，“比如，相当一部分业主是为了省钱省事，无形中增加了网上浏览量，网站的浏览量达到一定量之后，包括广告费在内的潜在的经济价值就会体现，但初期并不明显。”

中国家居家装电商专家王建国对记者表示，互联网企业除经营性亏损外还有战略性亏损。“这个有公司自己的安排，比如齐家网一直在做一些扩张及新的尝试。”在王建国看来，互联网企业不能只考虑盈利，“亏损不是最大的问题，关键是能否找到盈利模式和大的发展方向。目前，大部分互联网家装企业在高速成长，有的甚至盈利模式还没有正式成型。”

自营业务毛利低于30%

事实上，在此次赴港IPO之前，齐家网自2009年起便开始着手准备上市。不过，据相关媒体报道，邓华金曾表示：“战略准备上市一年后，齐家网的业务越来越聚焦在挣钱的那个业务，而没有聚焦在产业里的布局。我们突然看见齐家网的路径找不到了，发展的成长空间找不到了，所有布局都是为了上市。”在跟投资人反复沟通后，邓华金决定中止上市。

2011年，齐家网斥资购入www.jia.com域名，随后，齐家网不断加强用户服务体系、供应商服务体系，并将线下商务与互联网结合在一起，加强网络平台建设。

记者注意到，招股书报告期内，齐家网网络平台业务收益由截至2016年12月31日的人民币9960万元增加90.4%至截至2017年12月31日的人民币1.9亿元。齐家网方面表示，网络平台收益增加主要由于网上平台服务的地理覆盖范围扩大，齐家网平台上的室内设计及建筑服务供应商地点由2016年12月31日的171个中国三线城市扩展至截至2017年12月31日的229个三线城市以及全部市场（特别是二线城市）内服务提供商的经营效率及变现能力得到加强。“很大程度上由于平台的每月独立访客家装服务提供商数量的增加，导致我们平台上的室内设计及建筑服务供应商的数量由2016年的25.27万个增加至2017年的49.62万个。”齐家网称。

值得注意的是，虽然网络平台毛利率增长较快，齐家网自营室内设计毛利率并不乐观。数据显示，2017年齐家网网络平台业务毛利率高达89.4%，这部分业务主要是齐家网根据用户不同的需求和背景，推荐不同的装修公司或设计师，从中收取服务费用。而自营的室内设计业务毛利率仅为24.7%。

“就本身来讲，是毛利率算法不同。自营相当于一个装修公司，其毛利率肯定较低，非自营只收取消费者或装饰公司的一个中间服务费，这个利润当然很高，因为它不承担任何成本。”胡中信表示。

在王建国看来，齐家网平台业务主要是做信息的分发，以撮合为主，而自营业务则需要亲自操作，“平台模式的高毛利不一定基于其高销售额，其利润主要来自于佣金板块，传统的家装公司和建材商看重的则更多的是服务、资金和人才。平台模式不去做垂直销售业务是基于其平台属性。泛家居领域重资产服务的毛利不可能很高，因为市场和消费者不接受”。

资料显示，齐家网自营装修业务包括两个提供全方位服务的自营家装品牌：博若森和居美。这两个品牌的目标客户群体有所不同，博若森专注于个人消费者，而居美专注于为住宅开发商和酒店及服务式公寓提供装修服务。此前，齐家网亦经营齐煜品牌。自 2017年8月起，公司表示不再使用该品牌经营。

另据招股书，截至2017年12月31日，公司共有1265名全职员工。其中运营平台业务的有284名，占总体员工的22%；运营自营业务的有601名，占总体员工的48%。不过，据邓华金2017年在接受媒体采访时透露，公司战略已发生转变，开始收缩自营的业务，延展平台的部分。

齐家网前COO 、现齐家网加盟业务高级顾问毛新勇曾公开表示，齐家是一个平台，现在希望能够聚焦在平台中，过去齐家接近有10万家装修公司，接下来会聚焦头部和腰部装修公司，聚焦优质的装修公司，提高水平，今天一定要让其服务做好，标准做好，一定要筛选淘汰公司。

“本身自营业务就是专业人做专业的事，齐家网作为互联网家装公司主要优势还在于互联网方面，做家装并不专业，面对一些包括售后服务等复杂的流程，对第三方来讲，自营这一块运营较差也是必然。”胡中信说道。

特约撰稿李静对本文亦有贡献