揭秘梨视频商业模式困局:依赖其他平台 自身流量难保

依赖其他平台，自身流量难保

揭秘梨视频商业模式困局

马秀岚、郭梦仪

梨视频近日宣布获得6.17亿元A轮融资，公开资料显示，此轮融资腾讯领投，百度跟投。在Pre-A轮融资时梨视频获得了人民网的战略入股，天使轮融资由华人文化产业基金投资，一系列资方的背书让梨视频外表看起来足够光鲜亮丽。

不过，梨视频在发展过程中，其自身App内用户量少、依靠其他平台来获得播放量以及商业模式不清晰等问题逐渐暴露出来。《中国经营报》记者调查发现，梨视频平台目前也不乏娱乐化倾向严重、炒作、夺人眼球的内容。截至发稿，本报记者未获得梨视频方面关于上述问题的详细回复。

“点击量是生命”

记者梳理发现，4月14日到20日梨视频App上的爆料榜单中，上榜14个视频，其中第三、四、六名的标签都是关于“美女”。

其他上榜内容还包括“女教师长相酷似王思聪，相似度99%”“他1天追到日本女友，带回国开咖啡店”“怀孕女友服务区如厕，他竟开车跑了”“贺吴磊（某明星）艺考第一，她男友寝室挂横幅”等。一位梨视频拍客告诉记者，从榜单可以看出梨视频需要什么样的内容，其认为存在炒作嫌疑。

关于爆料榜单入榜条件则是，一是梨视频注册拍客的独家视频，并由拍客区域主管视资讯社会价值、事件重要程度申报。最终以梨视频站内播放量为基础；综合一周全网播放量、社会影响力进行考量。上榜的奖励标准则是第一名为1万元，剩下的第二名到最后一名都为2000元。

该拍客向本报记者坦言，娱乐化内容会更容易受用户关注。“美女视频更受欢迎，所以（我在拍摄时）肯定会去看有没有美女表白被拒之类的内容。”该拍客向记者表示，“有趣、奇葩 、有故事 、正能量”是其当时的主管对视频内容的要求。

而一位梨视频在某地的拍客主管则告诉记者，内容要求还是看关注量和传播度是不是够大，其表示，吸引人眼球的视频会更受人关注。而编辑在标题和内容上要抓住事件的新闻点，进行一定的包装。

此外，上述拍客主管还向记者透露梨视频下一步工作是发展大学生拍客，拍摄大学里的奇葩事件。在其看来，此举是因为“（有关）学生（内容）的视频点击量大，点击量是生命。”

一位梨视频内部销售人士马巍（化名）则向记者表示，“有些视频要抓人眼球或者做的有趣一些，播放量会相对较好。对拍客来说，视频播放量高奖励也相应高 。从内容栏目工作人员的角度来说，播放量高了收益和奖金也会多一些，因为他们考核的机制也是要看播放量。”

马巍告诉记者，从前期检验来看，梨视频上关于“小迪丽热巴”的几条视频都上了微博热搜，所以这种美女类型的话题在近期来看更受关注。最近梨视频正在打造的一个视频选题也是关于美女主题，是拍摄职场美女白领的生活现状。在他看来，除了美女，一些能引起社会共鸣的话题播放量也较大。

实际上，梨视频在最初以做时政及突发新闻视频为主。其创始人邱兵是《东方早报》前总编辑、澎湃新闻前CEO，2016年宣布离职澎湃新闻，并带走澎湃新闻原主编李鑫、澎湃人物原主编卢雁等人，创业做梨视频。

不过，2017年初因资质问题梨视频被要求整改。公开资料显示，因梨视频在未取得互联网新闻信息服务资质、互联网视听节目服务资质情况下，通过开设原创栏目、自行采编视频、收集用户上传内容等方式大量发布所谓“独家”时政类视听新闻信息。北京市网信办等部门责令梨视频全面整改。

此后，梨视频从时政及突发新闻转型为专注于年轻人的生活、思想、感情等方面，用讲故事的方式传递中国声音。

模式之重

上线17个月，梨视频搭建了其庞大的拍客网络。公开数据显示，截至2017年11月16日，梨视频拥有20698名特别活跃的核心拍客，以及合计超过200万人的拍客。

记者从马巍处获得的一份梨视频的广告产品手册显示，目前梨视频拍客人数达到50000多名，包括30000名核心拍客，覆盖520个国际主要城市和2000多个国内区县。

马巍向记者介绍了梨视频的拍客体系，其中包括机构拍客，即自媒体、媒体及入驻机构（人民日报、办公室小野等）；核心拍客群，指普通拍客（用以保证梨视频素材的宽度）；拍客plus，指国家地理杂志等业内非常专业的媒体人（拍摄完的视频，不能修改，用以保证梨视频内容的深度）；商业拍客，指接受过专业培训的拍客或者兼职媒体人。上述拍客网络体系是梨视频视频内容的重要来源。

除了强调资讯内容属性以区别于其他短视频平台，梨视频还极力宣传它的严格审核制度。“接近50万条短视频没有一条失实内容，这与我们严谨而高效的事实核查体系紧密相关，梨视频这个产品不可谓不严肃。”邱兵在此次融资后的内部分享中说道。

这一核查机制也被业内人士认为模式过重。本报记者从梨视频内部人士处了解到，梨视频的审核标准主要是确定内容的真实性和是否具备传播价值。视频在由拍客上传到App后，一审由本地主管负责，二审则由统筹部门来审核，通过后则发给剪辑三审，剪辑完后发给领导四审，四审后才能发布。

记者了解到，目前梨视频内部有600~700人，本地频道包括了北上广等一线城市以及重庆、石家庄、佛山等非一线城市，共24个。其中每个地区按照省份会有当地的拍客主管和主管助理，负责拍客的招募和运营，除此之外，梨视频的剪辑团队设在上海和重庆两地。

每条经发布的视频，签约拍客获得的报酬在一线城市为500元，二线城市为400元。而未认证为拍客的普通用户报料一条视频的报酬在50到几百元不等。

一位视频行业人士彭程（化名）向记者分析到，资讯和新闻之间的度不好把握，这也是起初梨视频被监管部门要求整改的原因。在其看来，梨视频为了做资讯，免不了有严格审核机制，同时为了拿到独家内容，自己不能支撑过于庞大的采编团队，只能通过招募拍客的形式进行发展，从而生产内容。

在艾媒咨询CEO张毅看来，目前来看梨视频不管是哪种类型的拍客，都存在驱动力不足的风险。问题关键在于给予拍客的稿酬不具备可持续性，如果其他的视频平台出来给予更高补贴，拍客一样会转而投向其他平台。

依赖微博？

公开数据显示，梨视频日产1500条资讯短视频，每日全网播放量超10亿次。不过在张毅看来，短视频行业大规模的增长空间是在社交，而非资讯。类似于抖音的社交玩法，可以获得更高用户黏性。而目前梨视频主要依靠微博、微信等平台的流量，自身用户黏性不足。

马巍告诉记者：“目前梨视频的视频在微博的播放量是最大的 。盒马鲜生投放广告，我们为他们策划拍摄的刀鱼视频《一条鱼抵一个月工资》播放量上了热搜榜第五名。”

一直以来，梨视频对自己的定位是资讯短视频平台。

但在彭程看来，梨视频的模式目前来看更像MCN机构，做成平台很难，因为梨视频没有足够用户。而做平台除了审核、内容成本较高以外，还包括了技术等运营成本。在其看来，如果单独做内容，其实想要盈利不难，但是如果做平台则不然。

记者获得的梨视频的广告手册显示，目前梨视频在自己的App内开发的品牌展示广告有开机屏、精选头条、精选推荐、信息流广告、拍客活动、商业直播等形式。其中刊例价从每条最高98万元到28万元不等。同时手册中也列出了梨视频微博和微信账号的广告刊例价格，分别在35万元和25万元每条。

记者查阅艾媒北极星数据发现，2018年3月在App指数排名中，梨视频的活跃人数为812万人，而抖音的这一数据为1.2亿人，秒拍为2358万人。艾瑞咨询数据显示，梨视频App今年3月的月独立设备数在20万台。快手这一数据为23941万台，抖音为17198万台，美拍为2996万台。可见数字之悬殊。

张毅告诉记者，目前根据第三方监测数据来看， App的活跃程度其实不高，下载量不大。在这种资讯类的App中属于很少的，梨视频很大的问题在于用户没有转化到自己的App 内。

在张毅看来，梨视频App用户量还不够高，所以广告主不一定愿意投放广告在其App内。而广告如果分发到别的平台，则存在被别的平台屏蔽的风险。

而马巍告诉记者，如果广告片进行微博分发会涉及到屏蔽风险。广告主没有买微博粉丝头条，会出现被微博屏蔽的状况。而如果将广告根据社会热点策划成资讯片形式，则这种风险相对较小。

张毅认为目前梨视频虽然赶上了短视频的风口，但无论是产品角度还是从商业模式上来看，都存在很大提升空间。且目前想要做短视频的传统媒体不在少数，这一形式的门槛并不高。