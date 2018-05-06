访满帮集团联席总裁罗鹏：打通数据才能产生更多应用

打通数据才能产生更多应用

访满帮集团联席总裁、货车帮CEO罗鹏

郭少丹

中国有三千万货运汽车司机，承载着中国货运物流总量75%的运输量。随着“互联网+”及大数据的蓬勃发展，从2014年开始，一大批车货匹配平台开始涌现，物流运输信息不对称、车辆高空载率、散乱差等现象逐渐被打破，万亿市场规模的物流行业潜力被不断挖掘、提升。

2018年两会期间，首次当选全国人大代表的满帮集团联席总裁、货车帮CEO罗鹏为货运物流行业发声：大型互联网物流平台不仅承担着引领传统物流产业转型升级，重塑物流业态的责任与使命，更需要履行社会责任，主动融入甚至是承担公共服务，成为助力所有物流人共同实现中国梦最鲜活的市场经济载体。但在具体提供公共服务过程中，仍有一些利好政策在执行过程中存在“痛点”，互联网平台提供公共服务仍存在信息壁垒，缺乏必要的授权。

货车帮是中国最大的公路物流互联网信息平台，为平台用户提供综合服务。从2011年成立以来先后获得腾讯、百度等巨头投资，B轮融资已超过3亿美元。目前，货车帮认证会员车辆450万，货源覆盖了2670个中国县级行政单位，340个地级城市，服务网点遍布中国除西藏、海南以外的城市。

如何更好地运用互联网平台提供货运行业的公共服务？如何提升车货匹配平台的价值？如何看待“竞合”？近日，《中国经营报》记者专访了满帮集团联席总裁、货车帮CEO罗鹏。

互联网平台提供公共服务缺乏必要的授权

《中国经营报》：你作为中国货运行业的代表今年首次当选全国人大代表，都提了哪些建议？

罗鹏：我提出了三条建议：一、有关监管部门是否能够结合我国运输行业的特殊情况，制定更加简便、易行的配套制度，使得在现有的管理体制下，比如互联网物流平台企业可以为货车司机代开运费增值税专用发票，就能为司机带来更多便利，也为国家规范管理运输市场的发票开具状况创造更好的条件；二、有关主管部门是否应该授权互联网物流平台企业对接发票服务平台，允许互联网物流平台企业通过技术化、自动化的手段，帮助ETC用户实现通过互联网物流平台直接、自动化地在发票服务平台上提交开票申请、开具发票、接收电子发票等功能；三、国家相关职能部门是否能够完善与企业之间的信息共享机制，能够让企业与政府相关职能部门实现数据联通，把货车司机违章的数据传递给企业，从而让司机能到更多网点获得便捷服务，比如网上的年审、代缴罚款、办理ETC卡等服务。我提的这些建议，目前已引起相关部门的重视。

《中国经营报》：为什么关注这些问题？

罗鹏：互联网+、大数据、人工智能等技术的发展，最终都是要实现为“人”服务的。

比如货车帮平台上的很多司机反映的办税问题。有关政策明确规定“经省国税局批准，互联网物流平台企业可以为符合条件的货物运输业小规模纳税人代开专用发票，并代办相关涉税事项”。要求的两项基本条件，一是申请代开发票的小规模纳税人需办理工商登记和税务登记；二是提供公路货物运输服务的，需取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》和《中华人民共和国道路运输证》。

但是，我国运输业的行业现状，使得这一规定在实际操作中存在执行障碍。实践中，我国绝大多数的货运司机的运营车辆，都是挂靠在运输公司名下，由司机自行进行运营。一方面，司机的数量巨大、所属地区分散，而绝大部分地区的工商、税务机关要求进行现场实名认证以完成登记，这就造成了司机们很难作为小规模纳税人，前往特定主管部门，现场申请办理工商、税务的登记；另一方面，即使司机完成了工商、税务的登记，受限于现有的运输行业管理体制，也无法以自己的名义取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》等证照。因而，大量个体司机实际上是无法享受到赋予小规模纳税人委托互联网物流平台企业代开发票的权利的，从而也很难真正地解决物流企业的办税痛点。

还有开具电子发票的问题。电子发票制度正式施行后，货车帮也接到大量用户反映通行费电子发票取票还是存在一定困难。存在的主要问题包括个体司机普遍文化程度不高，发票服务平台的系统操作相对复杂等。很多时候，用户存在操作错误，而收到了系统提示错误的信息后也不知道如何处理。如果由互联网物流平台企业代这些ETC用户申请开票，甚至是允许平台企业以技术化的方式，自动化地代用户完成发票索取及开具工作，相信能够极大地提高开票的效率，落实国家出台通行费电子发票制度的目的，有效地规范通行费发票开具问题。此外，还有根据货车司机的反映，目前司机年审、缴纳罚款等手续依然需要在线下完成，货车司机需要空跑几十公里去交罚款，且手续所需周期较长，影响司机正常营运。

构建透明的信息对称的交易空间

《中国经营报》：大数据发展这么多年，真正的价值体现在哪里？

罗鹏：我认为大数据的价值还没有发挥出来。现在行业内的公司大都以大数据为基础做数据分析、数据咨询，真正将大数据和传统产业融合在一起的企业，目前还没有真正产生，或者说还在产生的过程中。

通过大数据真正给产业或者行业带来好的改变，落地应用，我认为这才是大数据的价值。目前货车帮基本做到了这点，我们通过将大数据嵌在了物流的场景里面，降低了货车司机的空驶率，让所有的货车不乱跑了，改善了整个货运环境。

其实货车帮是构建了一个透明、公允信息对称的交易空间，对用户而言，都获得了相对完整、公开、透明的供给信息，并且基于这样的供给信息，作出自身独立理性的判断。对于整个市场而言，核心是恢复了市场本应该有的良性发展的秩序。干线运输本身是一个陌生人交易，如果没有一个开放、公允、透明的信息环节作为前提条件，最终可能会因为大家的不信任而影响到各个需求方。

《中国经营报》：交通部今年可能要推“司机之家”，互联网平台怎样参与这种政策的落地？

罗鹏：实际上这件事情货车帮早就做了，3年前我们就要做货车的服务综合体，为什么要做综合体？因为我们认为基于公路形式的物流园区，未来的物流一定会小型化、分散化、服务化。互联网平台必须基于向货车司机提供全方位的服务，才能在园区当中占有一席之地。我们在贵阳做的物流数字园区的试点就是这个目的，我们之所以在贵阳要投那么大的重资产去做，就是想验证小而美的物流园区能不能变成面向司机的服务载体，事实证明我们是成功的。我们花了3年时间来摸索出小而美的园区如何形成自己盈利的能力。所以，我们现在准备覆盖更多贵州的地级城市。关于司机之家这件事情，我们跟交通部英雄所见略同，我们已经有了非常好的基础。

合作是比竞争更大的生产力

《中国经营报》：货车帮为什么要和运满满合并？

罗鹏：合并是一个多因素的结果，但最终的目的是要将货运行业提升到一个更高的高度。由著名投资人王刚出任运满集团董事长兼CEO，是货车帮团队首先提出的，同样张晖作为运满满的创始人，他也愿意接受王刚做老大，原因是我们三个人通过反复的磨合，达成了一个高度共识，就是这件事情太大了、太牛了，别因为我们各自的利益把事情给耽误了，我们需要一个更大的格局、团队。所以，我们经常说我们这种合并叫作双屋顶结构，我们需要一个更大、更强的团队。

合并之后，我们达到 1+1>3的效果。“合作是比竞争更大的生产力”，我们已经证明了这一点。 今年2月初，集团开了一个干部大会，我当时提了一个问题，说如果没有合并，我们今天都在干什么？得到的回答是在想怎么干掉对方。你会发现合并之后整个逻辑完全变了，因为由于互联网没有边界，如果不站在有一定的稳定生态的基础之上，你根本不敢考虑所谓为用户创造价值的事情，因为你随时会被对手干掉，你就恨不得天天烧钱把用户拢着，而合并为我们争取了一段时间的稳定生态，现在我们主要思考怎么才能给客户带来更多的产品、更好的体验。

我们过去的3个月已经把所有的风险消化掉了，包括从业务划分、人员融合、信任建立上，过度期已经完全过去了。我们现在面临的风险不是合并本身，而是我们能不能干得更好。

《中国经营报》：今年集团会有什么大动作，能否梳理一条主线？

罗鹏：我们要进一步改善用户体验。坦率地讲，在过去竞争的过程中，我们对用户体验的关注度还有很大的提升空间。为什么我们要去把政府的数据拿进来呢？为什么我们要那么大力地去推ETC，去做金融，核心逻辑就是想告诉用户，我们能够给你提供更全方位的服务，我们会成为一个综合服务平台。这是个非常明确的目标。

过去3年时间我们花费巨大的代价在做的事情就是汇聚数据，我们第一次把货源变成了一个在全中国范围内共享、传播的数据，改变了过去货车司机和货运企业的行为模式。这是我们完成的第一步。第二步我们要做的是数据打通，打通了才能产生更多、更有意思的应用。

李克强总理总是说“只进一扇门”“最多跑一次”，意思是说不需要让民众频繁的跑动，能通过互联网解决就不要多跑。目前货车司机的涉案数据，物流企业在银行的黑名单数据，货车司机罚款频次、超载频次、交通违章频次，这些数据现在还没有互通。我们今年可能要和政府部门主要推动数据的互通，我期待今年至少把公安部门的货车司机违章、违法信息打通，和交通部门的车辆年审信息打通，和人民银行的征信信息能打通，这三条如果能做到，我今年就已经心满意足了。数据互通后，对于货车帮来讲，可以更好地掌握司机的情况，对于政府来讲，也可以更方便地让货车司机享受到一些便捷的公共服务。

深度 合并是为了防止“跨界打劫”

货车帮刚刚经历了艰难的四年。

“这四年是最艰难的，最艰难的地方在于不懂行的人都进入这个行业玩，有钱的来玩，没钱的，或者有一个所谓创意的也敢来玩，你会发现大家都太浮躁了，浮躁到真正关注用户的时间少了，关注价值的时间少了。”罗鹏在接受《中国经营报》记者采访时说。

罗鹏表示，2010年以前车货匹配行业极度分散，几乎全靠物流载体自身来完成汽车的信息对称，没有任何平台可言。2010年之后，以城市为单位的局域网络出现，但没有移动互联网，仍然不能形成全国性网络。2013年随着真正意义上的智能手机的出现，货运的移动互联网时代来临了。在这一年时间里，货车司机的智能手机普及率从0很快到了75%以上。在此基础上，2014年大量的车货匹配平台风起云涌，最多达到170余家。也就在这一年年底，罗鹏加入了货车帮担任总裁。

紧接着，迎来了热高峰，2015年七八月期间，“所有人只要有商业计划书，就可以自称是车货匹配平台。”正当大家都认为得先把资源抓住的时候，罗鹏认为大家忘了一点，“车货匹配平台必须是一个跨区域、全国性的平台才有意义，城市的车货匹配平台最后一定是死的，没有任何意义。”

事实亦是如此。2016年资本开始退去，“水落石出”，问题出现。相当一部分的车货匹配平台死掉，有能力的车货匹配平台支撑着并开始思考，通过车货匹配很难盈利，那么，平台的价值到底在哪里？到了2017年，市场上仅剩下三五家车货匹配平台，大家都在不同的方向上探索，为用户提供真正增加价值的服务的可能性。货车帮做了金融、ETC等，试着探讨什么样的东西对行业才有真正的价值。此时，货车帮在短短四年时间里已经逐渐从一个名不见经传的小平台成长为中国车货匹配领域数一数二的“领头羊”。

2017年下半场，货车帮与同行运满满的数据争夺战全面爆发，但仅持续了两个月，就突然宣布“联姻”，昔日的“劲敌”成为握手言欢的兄弟，共同成立满帮集团，由著名投资人王刚担任集团公司的董事长兼CEO，货车帮CEO罗鹏和运满满CEO张晖兼任集团联席总裁，三人达成高度共识：“合作是比竞争更大的生产力”。

或许，合二为一最终才能成为真正的“独角兽”。

罗鹏说，合并为双方带来了一段时间的稳定生态，有了更多的时间和精力去思考如何提高用户体验感和拿出好的产品。合并也让罗鹏相信，在车货匹配领域未来不太可能再出现强有力的竞争者。

著名科幻小说《三替》有句名言：我灭掉你与你无关。互联网是没有边界的，会随时随地衍生出不同的“物种”。

“不知道，就得拼命往前跑，因为你不知道丛林里藏了什么，哪条岔路上会冲出一个跟你不一样的物种来，就会成为未来潜在的竞争对手。”罗鹏表示，对于互联网“跨界打劫”的特性，他们在时刻警惕着。

本版文章均由本报记者郭少丹采写

老板秘籍

1、你作为中国货运行业的代表今年首次当选全国人大代表，都提了哪些建议？

我提出了三条建议：一、有关监管部门是否能够结合我国运输行业的特殊情况，制定更加简便、易行的配套制度，使得在现有的管理体制下，比如互联网物流平台企业可以为货车司机代开运费增值税专用发票，就能为司机带来更多便利，也为国家规范管理运输市场的发票开具状况创造更好的条件；二、有关主管部门授权互联网物流平台企业对接发票服务平台，允许互联网物流平台企业通过技术化、自动化的手段，帮助ETC用户实现通过互联网物流平台直接、自动化地在发票服务平台上提交开票申请、开具发票、接收电子发票等功能；三、国家相关职能部门是否能够完善与企业之间的信息共享机制，能够让企业与政府相关职能部门实现数据联通，把货车司机违章的数据传递给企业。从而让司机能到更多网点获得便捷服务，比如网上的年审、代缴罚款、办理ETC卡等服务。我提的这些建议，目前已引起相关部门的重视。

2、如何理解“合作是比竞争更大的生产力”？

合并之后，我们达到 1+1>3的效果。“合作是比竞争更大的生产力”，我们已经证明了这一点。 今年2月初，集团开了一个干部大会，我当时提了一个问题，说如果没有合并，今天都在想什么？得到的回答是在想怎么干掉对方。你会发现合并之后整个逻辑完全变了，因为由于互联网没有边界，如果不站在有一定的稳定生态的基础之上，你根本不敢考虑所谓为用户创造价值的事情，因为你随时会被对手干掉，你就恨不得天天烧钱把用户拢着，而合并为我们争取了一段时间的稳定生态，现在我们在思考的是我们怎么能够给客户带来更多的产品、更好的体验。

罗鹏简历

罗鹏，湖南怀化人。1997年毕业于西南交大土木工程学院工业与民用建筑专业。1999年加入迈普通信技术有限公司，2004年起任迈普执行副总裁，主管迈普国内、国际市场和日常运营，成为中国IT企业最年轻的高管层管理者之一。2010年8月，罗鹏正式出任玉蝶控股集团总裁、CEO，多彩贵州文化旅游发展集团总裁。2014年进入货车帮担任总裁，现任满帮集团联席总裁、货车帮CEO。2018，当选第十三届全国人民代表大会代表。