关于中国的投资机会 巴菲特在股东大会上是这样说的

来源：证券时报网

美国当地时间2018年5月5日，伯克希尔哈撒韦股东大会在奥马哈举行。以下是巴菲特在股东大会上对部分问题的回答。

关于中国投资机会

尽管面临着成长的烦恼，但“中国拥有光明的未来”，巴菲特老搭档芒格说道。他还指出，与美国相比，中国市场现在要便宜得多。巴菲特则表示他没有什么可补充的，芒格已经“点出了主题，中国股市将会跑赢美股”。

在被问及中国是否还有很多机会，巴菲特表示中国的市场是比较年轻的，但也是庞大的市场。市场根据他的年龄进行有效率的成长，这是正比的。

被问及如果只有10亿的组合，怎么去改变投资方式，尤其是像中国这样的国家。巴菲特表示，如果我有一亿美金，我可能会去跟美国经济体相当的市场进行投资，因为在那些市场可能更有机会。一些比较小的市场比较困难，因为还有一些赋税以及其它复杂的原则、法规。除了中国和美国，你可能不会找到其它国家有投资的一些想法，规模以及地理都是我要考虑到的。

在问答一位中国人的提问时，巴菲特表示，今天美国的很多投资人错过了中国的机会，这些投资人应该把他们的目光引向中国。

芒格随后说，第一次你只投资了两亿，结果拿回来十亿。你做得太糟了吗？两亿比十亿。

此前公开报道显示，在2002年和2003年，伯克希尔·哈撒韦公司累计斥资4.88亿美元买入中石油H股1.3%的股权。当时有人曾一度质疑这一投资，因为中石油的油田开发已是强弩之末，而且它拥有40万名员工，成本居高不下。由于油价上涨和新油田的发现，中国石油股价大幅上扬。到伯克希尔·哈撒韦公司在2007年出售这部分股权时，中国石油的市值已高达2750亿美元，这让伯克希尔·哈撒韦公司大赚36亿美元。

关于中美贸易

来自中国的股东向巴菲特提问：中美贸易可有双赢？

巴菲特表示，美国和中国，是全世界有最大超级威力的国家，也是世界最大的经济体系，而且这一现象会长久持续。我们有很多共同的兴趣及利益点，而且我们真的是两个非常庞大的经济体系。大家也都非常关注这两个国家，所以这是一个双赢的局势。两个最聪明、最具智慧的国家，不会做一些非常愚蠢的事情，当然有时候这些小事情也会发生。

被问及特朗普的税收政策在生产界或者是伯克希尔公司在制造业上产生多大的影响时，巴菲特表示，生产的成本还是会增加的，美国或者中国会来来回回地互相反映。巴菲特称，两个国家会把自己放在一个持续没有办法决定的现象，或者是让他们自己在贸易战中继续挣扎，他们是绝对不会这样做的，贸易方面应该反映出来的是我们的政策是在照顾到我们的人民。

巴菲特在回答支付业务时候表示，中国的微信带来的一些影响，微信及各个方面的移动支付在中国做得非常好，我觉得这可能是一个小的阴影，会影响到美国运通的发展。我不知道这个乌云会有多大。

关于科技股

巴菲特表示，我们现在拥有大概2250亿的苹果股份，所以也是非常大的一笔金额。我今天非常得高兴，他现在有回购的状况，我们现在拥有大概2250亿的股份，所以也是非常大的一笔金额。他拥有我们公司的5%，但是过了一段时间之后，也许我们会越来越增长，6%、7%，因为我们一直在购买他的股本，因为他的产品是非常非常棒的。

关于护城河，马斯克在特斯拉的电话会议中说到这一点，他说护城河是一个非常愚蠢的概念，如果你觉得有这样一个护城河，它也不会持续太久，创新的这个几率才是一个直接的决定。

巴菲特在回答关于“护城河”的问题时表示，技术不能解决一切问题，它可能是一些年轻小孩的梦想，“我觉得有一些产业，它的护城河非常宽。作为一个低成本的生产者，这是非常重要的，GEICO就是这样。”

在被问到亚马逊时，巴菲特说，我们的视角跟其它不太一样，特别是在耐力和持久性方面。事实上一开始我就在观察亚马逊的情况，贝索斯做的这些工作简直是奇迹，因为是奇迹，我想就不在上面下注了。

关于退休与接班人

现场对巴菲特第一个问题有关接班人，“巴菲特先生，您说过您的工作只有两个部分，一个是管钱一个管人，现在管钱的部分交给了Ted和Tod，管人的部分交给了两位副总裁Greg Abel和Ajit Jain，那么问题是你现在是不是已经办退休了。”

巴菲特表示，管钱的部分交确实都交给Ted和Tod来管理了，每个人管理一百二十三十亿美元。管人和企业方面的管理都交给Greg Abel和Ajit Jain。巴菲特表示自己都已经半退休几十年了，但是还是觉得自己很忙的。

巴菲特说，公司业绩，我们都会在报告当中展示出来，但我确定的是，他们其实已经表现的非常好了。他们真的都是很棒的人才，Todd Combs在预算及其他的方面做了非常大量的工作，Ted Weschler也是无可厚非的，他是我见过的一个不可多得的人才。通过看我们的会计记录以及账目可以看出来，他们两个的工作业绩跟账目几乎一样。他们两个做的事，比我本身要进行操作做得更好，我绝对不会批评他们。这两位经理，是我做的非常好的一个选择。

巴菲特透露，伯克希尔集团各子公司的61位高级经理人都不会向他汇报工作，副董事长Greg Abel和Ajit Jain将负责他们的工作。