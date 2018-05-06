巴菲特被8岁女孩问倒：怀疑买错股票 长大了来上班

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

北京时间2018年5月5日22时15分（美东时间10时15分），“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）执掌的伯克希尔·哈撒韦公司第53届股东大会，在美国内布拉斯加州奥马哈市召开。

伯克希尔公司88岁的董事长巴菲特和94岁的副董事长查理·芒格（Charlie Thomas Munger）在现场回答了股东、记者和分析师的提问。

一位来自纽约的8岁小女孩自称，她已经成为伯克希尔·哈撒韦的股东两年了，她问道：“为什么伯克希尔很多的投资已经偏离了之前的早期的轻资产投资的理念，尤其是为什么要投资BNSF（北伯灵顿铁路公司），而不是买轻资产的公司，比如说更多地持股美国运通？”

巴菲特迟疑了一下：“这个问题实在把我难倒了。我甚至庆幸她还不满9岁，她9岁的时候还不知道会提出多深刻的问题。”他笑称，“我就坐在这儿想我到底要怎么来回答这个问题，我还以为我买这个股票是买对了，你现在一说我甚至觉得自己犯错了似的。”

他解释称，伯克希尔·哈撒韦一直都偏好可以带来很多资本回报的公司，比如说像See‘s糖果、美国运通，收益非常好，而且已经保持了很长的态势。

在谈到为何买入BNSF这家公司时，巴菲特表示，是为了能够进行更好的资本部署，而且当时的这个价格也是非常合理的，所以才当时进入了这种重资产的领域。

“在这些重资产的行业的投资中，我们得到的回报还是很可观的，我们买它的价格是合理的。我们也卖了很多让我们在资本方面有很大负担的项目，而且我觉得我们要发展的企业是能够需要轻资产，然后在很长一段时间能给我们带来回报的。所以这还是一个很好的选择。”巴菲特表示。

芒格对小女孩的说法表示赞同：“我很喜欢刚才那位年轻的女士的这种说法，我觉得我们应该坚持这种理念（购买轻资产），说得没错。我觉得公共事业方面的回报，铁路方面的回报，其实是满令我们满意的。虽然不是最好，但是足够好。”

巴菲特补充说，轻资产的公司，甚至价钱合理的话，这种已经很难找到了。“像苹果这样的业务，它其实不需要太多的资本投入，但很少有这样的企业可以提供给我们这样的机会去做这样的购买。因为现在这种高回报的公司，已经很难找了。”

他最后对小女孩笑说：“但是在我们资产配置部门，肯定会有一个工作为你做好准备，长大了就来吧。”