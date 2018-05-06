关于腾讯有没有梦想，马化腾回应截图居然是假的！

来源：新榜 夏之南 王雅文

在米粉看来，小米的雷军恐怕多少有些落寞。

正当他那篇10w+文章《小米是谁，小米为什么而奋斗》拉动起“我是谁，我为什么而奋斗”成为热门话题不久，在满屏诸如《徐小平回复雷军：真格是谁，真格为什么而奋斗》《Bilibili是谁，Bilibili为什么而奋斗》……的助攻中。

昨晚，杀出个程咬金——腾讯到底有没有梦想？被冷落的则是小米赴港IPO……

各路英雄豪杰纷纷集结，热火朝天地展开这场“梦想难题”大讨论，热议的主场正是腾讯引以为傲的内容和社交阵地——微信公众号和朋友圈。

话题发起者，正是作者潘乱发布在公众号“乱翻书”上的这篇雄文《腾讯没有梦想》，其威力不亚于一颗引爆行业的小核弹，阅读很快10w+，目前，点赞5000+。

伴随文章在朋友刷屏的，还有那张马化腾板着脸接电话的小图……

既没蹭热点，也没有过多的情绪输出，作为干货型行业内容，《腾讯没有梦想》算是继“中关村第一才女”梁宁的《一段关于国产芯片和操作系统的往事》后，公众号里又一篇读起来荡气回肠的万字长文。

据知情人士称，潘乱为了写这篇文章，与大量业内人士打听消息，前后操作几个星期，“从北京写到巴厘岛写到上海，大量考据，从四万多字删到一万多，又一次次推翻框架重塑主线。”

看标题就知道，这篇文章的核心和结论在于“腾讯没有梦想”。

作者开宗明义：“腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”

总结下来，全文共有以下几个观点，在作者笔下各个犀利：

1、腾讯主战场遭遇跨界打击，错过信息流和短视频的风口。

2、腾讯迷信流量，还用投资做防御。

3、腾讯的组织结构老化，赛马机制导致内耗严重，不够灵活。

4、腾讯“聪明人太多”，大家画PPT斗嘴，不干实事。

5、腾讯不宽容失败，导致新人没有磨炼机会。

6、社交和内容产品主攻年轻人，但是年轻人善变，腾讯已经老了。

文末评论中，不乏知名人士拍手叫好。有“媒体圈跳槽王”之称的王以超坦言：比起《腾讯传》的洋洋洒洒，这一万字要更犀利，更接近本质。

评论中大部分人认同此文，对腾讯的质疑和诟病集中在三个方面：一是战略层面，投资大于业务；二是管理上，人员冗余反应迟钝；三是腾讯产品上确有不足。

谢璞更是犀利点评：标题太含蓄了。腾讯的问题不是没有梦想，是没有灵魂。

这还了得，《历史的温度》作者馒头大师很快断定“这篇应该肯定能传到Pony那里。”

1

马化腾深夜回应“有批评蛮好”截图热传

有人承认截图是自己PS

今天上午开始，网络上盛传一张截图。截图显示，今天凌晨2点19分，已有人直接在微信把文章发给腾讯创始人马化腾。短短20分钟后，马化腾就在微信对话框打下数百字回复：“看了，有批评蛮好……”

马化腾说：“……从写第一行代码开始，他的理想都是如何做出最好的产品，而不是赚多少钱。”

不过，今晚有人在新榜中国微信500强爆料，马化腾深夜回应《腾讯没有梦想》的聊天截图是有人PS出来的。

随后，一位网名为Zen的人推文《腾讯的梦想其实是我PS出来的》（目前该文已被删除），承认截图属于自己恶搞：“在这边和pony以及腾讯道歉，我本人也买了腾讯股票，很喜欢pony以及腾讯，做这个事情完全是出于对运营的好奇心。”

新榜刚刚获悉，这张一度热传并引发无数跟进评论的马化腾微信表态截图确实是有人伪造的（让人情何以堪，包括腾讯科技自己在内）。

此前腾讯科技首页那篇题为《腾讯没有梦想？马化腾：理想是做出最好的产品，而不是赚多少钱》的文章，也于晚上9点40分左右被移除，取而代之的是一篇题为《腾讯需要梦想吗？》的自媒体文章。

而在另一份截图里，凌晨2点不到，腾讯总裁刘炽平曾在微信上作出回应。

腾讯公关总监张军则称，文中有很多地方偏颇，这几年在很多领域腾讯都保持着高效的创新和突破……会吸纳，接受监督……

腾讯联合创始人Tonyzhang张志东也发表看法称：“有一些不实的Bug，但尖锐批评对鹅厂是好事。”

一场围绕“腾讯梦想”的大讨论已经展开。（新榜确认，Martin和Tony的表态不是伪造的，是真的）

2

批评腾讯者

对《腾讯没有梦想》称赞有佳

在“投资大于业务”上，不少人提起年初腾讯的财报，对于“腾讯投资的公司市值已经超过其本身，上一家这样的公司是雅虎”的观点，深以为然。

“连线家”联合创始人认为，腾讯不是没有梦想，而是梦想都被光鲜的投资财报掩盖了。“腾讯近年来尝到了走出去投资的甜头，忘了内部核心生产力的重要。”

互联网观察人士尹生，曾在分析腾讯财报时说：“腾讯这样的绝对领导性公司常常会犯的错误，就是远离最初的创新精神，以及对这种精神可能带来的变化力量的敏感性，进而用一种在位者的资源掌控和防御模式来行为。”

对于“腾讯没有梦想”这件事，他的观点是“腾讯的问题不是没有梦想，而是要重新定义梦想”。投资大于业务，反映的是腾讯从创业公司变成科技巨头后，企业理念与战略的一次升级。

管理上的大公司病，引起了更多人共鸣。“雄心财经”创始人王冠雄表示“忠言逆耳”，腾讯在战略和组织管理上已经落后阿里，“潘乱应该得到一大笔奖金”。

也有腾讯前员工留言称，自己深受腾讯的大公司病所害，对腾讯放弃微博难以释怀：“我一直认为产品需要耕耘，需要不断积淀出厚度，但大家自己越来越缺乏耐心了。”另一位离职员工也表示自己想分享，但没敢分享，文中很多点他有共鸣，也见过实例。

科技评论人判官甚至想起了十年前的通信行业外企，言外之意腾讯充斥着“精致的废物”。在自媒体人辩手李慕阳的《腾讯没有梦想？只是你不希望ta有罢了》一文下方，他评论称：潘乱那篇文章，指出的腾讯精英化、老龄化、VC化，算不上批评，事实而已。

3

反驳《腾讯没有梦想》

腾讯高层的快速回应成亮点

随着讨论的深入，这篇在腾讯平台流出的批评“腾讯没有梦想”的文章本身，以及腾讯高层深夜的快速回应，这两点成为支持者力挺腾讯最鲜活的论据。

在转发“AI蓝媒汇”文章《腾讯到底有没有梦想？我们整理了这份交锋备忘录》后，“蓝媒汇”创始人韩辉在朋友圈写下自己的观点：

“一篇作文，腾讯三位大佬集体点评，虽有不认同，但基本持肯定态度。刘炽平更是对腾讯公关总监张军耳提面命：可以作为参考和督促。

从这大概也能理解，这样一篇早已100000+的刷屏文章，为何能在微信上存活且至今无虞了。”

知名媒体人罗昌平也评论：“腾讯没有梦想？看马化腾的回应，智商没他高，情商没他高，关键还没他那么努力，人家凌晨两点还在工作。你说他是在倒时差，看看后面这帮人，都在倒时差？”

他说的后面这帮人正是张炽平、张志东和张军等……

“馒头说”的创始人，馒头大师在刷屏表达了同样的观点：“用微信公号发这篇文章且能被广为传播，就这一点，我还是挺喜欢腾讯的。”

同样在刷屏表达对《腾讯没有梦想》文章不同看法的还有望月。他表示：

我不知道大公司该不该有梦想，什么才叫做大公司的梦想，但腾讯这个级别的公司，其战略目标显然已经不止做好一两个产品或者赚更对的钱那么简单了，相反，我觉得腾讯的野心极大，布局极深远。这篇文章唯一说对的可能也就只有微视了。

不过，魏武挥则有不同看法：“说腾讯能容忍一篇讲它没梦想的公司大范围传播，以及，允许在自家平台上讨论，就比较值得欣慰。这个见识不高”。

知名IT评论人Keso则点评：“或许，潘乱认为张一鸣就是那个唯一的正确答案。他有点迷信张一鸣”。

有意思的是，从公开截图来看，潘乱文中描述的腾讯最强劲的竞争者——今日头条创始人张一鸣则转发了《谁说腾讯没有梦想？| 42章经》并作出“这篇比较中肯”的评价。

同样在这篇文章的话题下，新榜内容总监张恒在刷屏中感慨：“如果连接万物还算没有梦想的话，那我真不知道谁还有梦想了。”

4

腾讯不仅有梦想

还让更多人实现了梦想？

评论腾讯没有梦想的人纷至沓来，而力挺腾讯有梦想的支持者，亦是络绎不绝。

在《腾讯没有梦想》的雄文下，“视觉志”创始人沙小皮显然有不同看法，他承认“很久没看到这样酣畅的互联网评论文章了”。

不过，作为在微信生态里拥有数千万粉丝的内容创业者，沙小皮还是要反驳一句：

说真的，你能在腾讯的平台里各种喷腾讯，不会删帖不会限流，换头条系的平台试试？

在过去几年内容创业的大潮中，和无数内容创业者一样，沙小皮自然是微信“去中心化机制”下的最大受益者。

面对潘乱文章中将腾讯和今日头条之间的各种比较。他力挺腾讯：

作为内容提供方，更愿意跟头条系还是腾讯系合作呢，我想很多人心中都有答案，在腾讯生态里，你可以成长为一个垂直巨头，或可以赚取可观的利润，至少在这个体系里是可以成长为一个有规模的企业，可以赚大钱。

这也成为一些支持者的主流观点，于是有了那句调侃：“腾讯有没有梦想我不知道，但是，腾讯不仅是很多人的梦想，腾讯还让很多人实现了梦想。”

他们认为腾讯的开放生态养活很多人。而围绕着公众号和粉丝成就的内容创业和内容商业的大好局面，则成为这一论点最好的佐证。

所以吴怼怼也替腾讯说句话：“别的不说吧，微信公号成就了多少年轻人的梦想。如果互联网企业都无耻的话，都没梦想的话，腾讯其实算好一点的那批……”

此外，这位自己本身通过公号成就梦想的年轻人还不忘调侃，这家“没有梦想”的公司，给了这些文人假装指点江山的梦想。

同此观点者，还有76年的龙，他在朋友圈力挺：“腾讯其它方面有没有梦想我不知道，但微信肯定是有梦想的，否则就不会有这么多人依凭微信来逐梦。”

在四次引用《腾讯没有梦想》的原文并反驳后，微盟创始人兼CEO孙涛勇发表在虎嗅网的文章《驳“腾讯没有梦想”》也在此轮热议中完成了10w+。他在文末写下：

坦白说，我是腾讯开放生态下一员，我们深感腾讯对于合伙伙伴以命相依的态度和决心。中国不缺赚钱的企业，缺少受人尊重的企业，缺少伟大的企业，这个愿景值得中国每一个创业者和企业家去实现。

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在潘乱写完《腾讯没有梦想》的时候，腾讯股价已从年初最高点的476块港币，跌到382元，跌幅超过20%。

他感慨：三个月市值跌了一千多亿美金，超过了一个百度的市值。

所以，潘乱以当年巅峰时期的百度作比，写下：“希望腾讯不需要等到四年半后再来复盘反思”，文末解释，自己只是是对研究公司感兴趣——“期待看高手解题，我没有恶意。”

而网友则把调侃编成段子传开——如果马化腾能早点回复雷军：腾讯是什么，腾讯的梦想是什么？就不会让这么多人操心了。

争议仍在发酵。腾讯到底有没有梦想？你怎么解这道题。