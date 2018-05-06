朱啸虎：腾讯的战略一直是中国互联网公司中最清晰的

朱啸虎朋友圈评论

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腾讯没有梦想

马化腾回应《腾讯没有梦想》：我的理想不是赚多少钱

谁说腾讯没有梦想？

新浪科技讯 5月6日上午消息，近日一篇名为《腾讯没有梦想》的文章在网络传播，引发各界关注。马化腾凌晨回应称，有批评蛮好，并称从写第一行代码开始，理想都是如何做出最好的产品，而不是赚多少钱。

金沙江创投董事总经理朱啸虎也在朋友圈评论此事。他表示，腾讯的战略一直是中国互联网公司中最清晰的。腾讯的核心根据地是社交网络，所以资本流量双驱动，赋能打造生态圈，无疑是最正确的策略。

朱啸虎称，王者荣耀8个月做到2000万日活，刺激战场4个月做到5000万日活，是腾讯产品能力，在腾讯核心战场打硬仗，打赢攻坚战最好的证明。

以下为朱啸虎朋友圈原文：

腾讯的战略一直是中国互联网公司中最清晰的！腾讯的核心根据地是社交网络，人的连接，一直是流量高地，流量溢出的，所以资本流量双驱动，赋能打造生态圈，无疑是最正确的策略，腾讯自己掌控的都是IP相关的业务，其他业务（主要是交易相关的）都是靠资本流量赋能，电商，新零售，O2O，无一例外。王者荣耀8个月做到2000万日活，刺激战场4个月做到5000万日活，是腾讯产品能力，在腾讯核心战场打硬仗，打赢攻坚战最好的证明。