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腾讯：马化腾回应“腾讯没有梦想”系网友杜撰PS

腾讯：马化腾回应“腾讯没有梦想”系网友杜撰PS
2018年05月06日 22:29 新浪科技
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腾讯公关总监张军回应腾讯公关总监张军回应

　　新浪科技讯 5月6日晚间消息，今日晚间，腾讯公关总监张军在微博辟谣称，今日广为流传的马化腾回应“腾讯没有梦想”系网友杜撰PS。

　　昨日一篇题为《腾讯没有梦想》的文章分析说，腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。随后有一张带有马化腾头像的微信截图流出，“看了，有批评蛮好。投资的原因是从腾讯核心优势出发，从QQ开始就意识到社交产品的核心优势是流量。除了自主开拓多条事业线利用好这些流量以外，把不核心的、不专业的项目通过投资交给其他更合适的团队去做，如此更能将资源利用和效益最大化。历史也总是告诫我们要重视新的团队，不可能什么事都能自己做；关于产品，这也是我们一直在反思的。抛开众多项目导致的精力原因，确实需要产品团队有更大的决心和耐心做出更优秀的产品。因为这也是我的初心。从写第一行代码开始，我的理想都是如何做出最好的产品，而不是赚多少钱，这点我相信公司很多同事都是这样想的。”

　　但该截图流传一天后，腾讯公关总监张军晚间在微博上表示，“刚刚坐了趟长途飞机，一开机吓一跳，居然有人ps替pony杜撰了一个回复，出发点相信是善意，但也确实骗了不少人。特此说明一下，对所有外界的建议和各位关心腾讯的人，也再次表示感谢。”

腾讯马化腾张军
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