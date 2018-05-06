腾讯帝国权利内幕，创始团队史记

*马化腾在年会上唱RAP

文|火星商业

作为市值近4万亿港元的互联网帝国，腾讯创始人马化腾与阿里巴巴的马云一样可谓家喻户晓，而腾讯首席产品经理张小龙也因为创造出了“微信”这款拥有9亿用户的“神级互联网产品”，其传奇的故事和有趣的性格也为大家熟知。

马化腾，张小龙如今已经成为了腾讯最知名的“名片”。一位朋友和火星商业开玩笑说：“互联网定期3大高潮：马云的公开信，罗永浩的新相声，马化腾、张小龙的内部演讲外泄”。

然而，熟知互联网商业史的都知道，腾讯不止有马化腾和张小龙。

这个成立了18年（1998年11月成立），服务近10亿互联网用户，旗下坐拥社交产品QQ、微信，运营中国营收最多的两款款游戏CF（穿越火线）、LOL（英雄联盟），估值超过2500亿美金的商业帝国，其从创建到守业，真的宛如一个帝国一般。而在“帝国”权利的中心，有打天下的元老，也有功成身退的老臣，更有激流勇进的新一代权力核心。

今天，火星商业就给大家翻一翻腾讯的历史。

元老离去权利更迭，五虎走三人

最早，腾讯是由五位创始股东一起建立，互联网江湖称之为“腾讯五虎将”：CEO马化腾，CIO许晨晔，CTO张志东，COO曾李青，CAO陈一丹。如今，按他们在腾讯所占的股票，他们的身价都在百亿人民币以上。而张小龙仅是2005年其创业做的Foxmail（邮箱系统）被腾讯收购才加入腾讯的，虽然是腾讯新贵，但身价和威望远没有五虎高。

*腾讯五位创始人（从左至右）：CAO陈一丹、CIO许晨晔、CEO马化腾、CTO张志东、COO曾李青

但腾讯也一直在自我更新着，从产品到内部权力。2014年3月19日，腾讯5个联合创始人之一的张志东正式宣布离职并宣布不再担任执行董事，转而以公司终身荣誉顾问、腾讯学院荣誉院长和专职讲师的身份出现。

随着张志东的离职，腾讯的五虎将中已经有三位先后宣布离开了腾讯。

马化腾的“老板”，曾李青

最早离开的是现在正在专注于投资的德迅资本创始人曾李青。马化腾和张志东创办公司后的一个月后，腾讯的第三个创始人曾李青加入。他是深圳互联网的开拓人物之一。曾李青是深圳乃至全国第一个宽带小区的推动者。

根据多名老腾讯员工对火星商业描述，曾李青是腾讯5个创始人中最好玩、最开放，同时具激情和感召力的一个，有人说他就是腾讯的史蒂夫·鲍尔默（微软联合创始人，有激情善于市场、销售）。

曾是一个市场和运营的干将，他为当年腾讯市场的开拓给力，创造了大量的营收和利润，是腾讯最终能够在2004年上市港股核心因素。

2007年，曾李青辞去腾讯COO一职，成为“终身荣誉顾问”。曾李青是当时腾讯仅次于马化腾的二号人物，曾看起来比马化腾更像CEO。据说当时曾李青和马化腾外出谈生意或融资时，大多数人都会误认为身形壮硕，气场强大的曾李青是老板，而文秀内敛的马化腾是秘书。

或许，重于市场销售、性格强势是曾李青最早离开腾讯的原因。大公司上市后，资本战略运作比市场销售处于更重要的地位，公司进入规范化运作阶段，一个公司只能维护一个领导人的权威，要引入更职业的经理人，这个时候往往最强势的联合创始人会首先离开。

曾是2007年离开的，而之后主导腾讯战略投资刘炽平是在2006年被任命为总裁，毕业于斯坦福，曾在投资银行高盛工作过的刘炽平长于战略、资本操作和集团化管理，刘炽平之后主导了腾讯对京东、搜狗、大众点评等公司的投资，一举奠定腾讯作为互联网水电煤的地位，也让腾讯的社交、支付出现了倍速爆发的现象，对比逐渐隐去的四虎（马化腾除外）刘炽平也成为了腾讯的新贵。

火星商业认识的一位互联网老炮调侃到：“四虎之后淡去之后，腾讯现在是，内事不决问小龙，外事不决问炽平”。腾讯因为公司的发展，还算顺利的完成了权利交接，马化腾对人才的培养和驾驭也越来越纯熟。

*刘炽平与张小龙，一个擅长资本战略，一个擅长产品生态，是马化腾的左膀右臂

马化腾的同窗老友，“腾讯大内主管”陈一丹

腾讯的另一位创始人陈一丹在2013年3月宣布离开腾讯，成为第二位离开的腾讯五虎将成员。

陈一丹在腾讯扮演的是首席行政官（CAO）的角色。广东潮阳人，先后毕业于深圳大学、南京大学。陈一丹自1999年起全面负责公司腾讯的行政、法律、政策发展、人力资源以及公益慈善基金事宜，同时还负责管理机制、知识产权及政府关系。

“打天下”要靠同窗，似乎是自古不变的道理。陈一丹原名陈惠龙，是马化腾在深圳中学的同学，陈惠龙也是在深圳大学读的大学，专业是化学系。陈惠龙后来改名陈一舟，因与另一位互联网名人，创办ChinaRen、现千橡公司CEO陈一舟重名，因此，又改了一次名字，叫陈一丹。陈一丹有律师执照，非常稳重低调有条理。

马化腾如此低调，站在马化腾身后的陈一丹更是低调中的低调，任职腾讯15年，几乎没有接受过媒体对他的专访。

陈一丹是法律出身，持有律师资格证。一位曾在腾讯任职11年的资深员工提及陈一丹时评价，在腾讯从小到大，从小公司到大公司的规范发展、规范化管理方面，陈一丹做出了很大的贡献。陈的管理特点是既能兼顾效率，又能兼顾人性化的管理，使公司内外符合相关的规定和政策，在一个稳定的道路上发展。

金诚同达律师事务所高级合伙人汪涌是腾讯的法律顾问，和陈一丹有过接触。汪涌称：“陈一丹给我感觉他是一位温和和低调的智者，有和他年龄不相称的长者之风和远见卓识。他一手打造的法务团队是我见到的国内最强团队。”

在腾讯内部，陈一丹和马化腾被认为都是性格很稳的人，考虑事情非常清楚、长远。此外，陈和马也非常互补——马化腾是产品和技术的佼佼者，会有很多新的点子、新的策略，而陈一丹很快就领会，并从专业角度提醒实践中应该注意到哪些问题，会涉及哪些法律。

陈一丹是顾家，有责任心的人。在腾讯的创始人中，陈是较早结婚生子的人。他从家人关怀的角度上，建立了腾讯公司对于家属的各种福利制度，目前腾讯员工的福利也是互联网圈子中数一数二的。腾讯的慈善公益，由陈一丹主导。腾讯是国内较早建立慈善部门的互联网公司，然后每年都有专人转款去处理慈善的事情。他曾出资1000万元在中南财经政法大学武汉学院设立奖学金，用来奖励优秀的教育工作者和品学兼优的学生。

从离职的历程，也体现了陈一丹稳重。火星商业在查看资料时发现，他在卸任时接受的采访聊到，自己2011年已经决定交棒，而倒计时的这近两年里他已经为最终离开腾讯做了很多铺垫。他在离职邮件中透露，两年前已经有了离职的想法，并且与其他创始人进行了沟通，在征得其他创始成员的同意后，才着手安排自己卸任的步骤。经过两年的安排，业务稳定，团队成型后，他才正式离职。

在陈一丹离开后，腾讯并没有再设立首席行政官（CAO）一职。陈一丹的工作全面由腾讯集团高级副总裁郭凯天接了过去。2002年加入腾讯的郭凯天，自2007年9月起负责公司行政、法务、政府关系、公共关系、基金会、采购等职能系统工作以及北京、上海及成都等各分公司的职能管理工作——持重的郭凯天也算是正式接替了陈一丹“腾讯大内主管”的重任。

*腾讯五虎时期公司架构图

技术大牛张志东：QQ帝国奠基者

张志东此前一直相对低调，很少见之公众场合。张志东是一个绝对的技术天才，在深圳大学，张志东和马化腾都属于计算机技术拔尖的一拨，但张志东的技术据说是圈内前三的，当时深圳整个计算机发烧友的圈子里，少有人能望其项背。

张志东是个工作狂，基本没什么业务爱好，唯一的兴趣是喜欢下象棋，工作空隙会抽空上网杀上一盘。张志东个子不高，比马化腾和曾李青要矮上一个头，圆脸，说话总带微笑，但讨论技术问题时会有些偏执，有时也会激动的脸红脖子粗。熟悉张志东的人都把张志东叫冬瓜，取张志东的东字的谐音，也与其身材有一定的暗合。但随着腾讯的长大，张志东也逐渐位高权重，旁人逐渐把称呼改成瓜哥或喊他的英文名 Tony。

张志东是QQ的技术构建者，QQ的架构设计源于1998年，十年过去了，用户数从之前设计的百万级到现在的数以亿计，整个架构还在适用，可见其技术能力的超绝。

据腾讯内部人员介绍，tony除了在即时通讯基础构架上做了巨大贡献外，在微信，以及其他产品层面同样贡献巨大。张志东值得尊敬的另一个原因是其对物质上的追求极低，在腾讯创始人们纷纷在澳洲买别墅，开游艇，高管集体团购宝马的态势下，张志东一直开着20多万的中档车。

对此，一位张志东的多年密友解释说，瓜哥不靠这些来证明自己。张志东的确不需要靠这些来证明自己。张志东是腾讯第二大个人股东，他上市之初持有的股份超过6%，显然张作为腾讯主要的创始人和第二大个人股东，又有过去10年把QQ做成全球最大的的IM的骄傲，让他正值壮年——40多岁的时候退休，其实说不过去。

但从腾讯实际情况看，微信的用户活跃度已超过QQ，整个腾讯现在疯狂地以微信为基础，整合大众点评、京东等平台来抢夺O2O的机会，试图颠覆阿里。“基础即时通信平台”的重任被从QQ迁移到了微信。

而张志东主管的另外一块——大型网上应用系统的开发，也有得力干将可以HOLD住。1998年毕业于中国科学技术大学计算机科学与技术系的卢山，2000年加入腾讯，历任即时通信产品部总经理、平台研发系统副总裁、运营平台系统高级副总裁，现在是腾讯公司技术工程事业群总裁，集团高级执行副总裁，负责公司技术及运营平台的搭建等管理工作。

张小龙负责产品，卢山抗下技术的大旗，让张志东卸下重任，作为身价百亿的他想多休息一下，“去环游世界”，理所当然。

但无疑，马化腾与张志东的信任关系极其深厚，张志东仍然任腾讯的顾问，在外围给马化腾出谋划策。

“好好先生”许晨晔

现在还留在腾讯的五虎除了马化腾之外就是腾讯首席信息官许晨晔。

许晨晔和马化腾、张志东同为深圳大学计算机系的同学，与张志东一样，许晨晔在深圳大学毕业后进修了南京大学计算机应用专业研究生，毕业后则进入深圳电信数据分局工作，与曾李青是同事。许晨晔是一个非常随和而有自己的观点，但不轻易表达的人，是有名的“好好先生”。他最大的爱好是与人聊天，兴趣广泛。

腾讯官方对许晨晔的描述是：腾讯公司主要创办人之一，首席信息官，全面负责网站财产和社区、客户关系及公共关系的策略规划和发展工作。

许晨晔和陈一丹一样，是腾讯5个创始人中股份最少的两个，其负责的事情也多偏内部和后台。其他三个创始人都离开了，作为早已财务自由的许晨晔会想歇一歇吗？还是会再陪着小马哥一阵呢？