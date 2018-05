外媒：阿里财报完全超出预期 新零售战略正孵化未来

阿里巴巴刚刚发布的2018财年业绩,在活跃消费者及收入等方面均创下IPO以来的最高纪录。路透社、华尔街日报、彭博社等外媒对此报道称,阿里巴巴在过去一年的表现完全超出预期,中国电商巨头正在用新零售战略“孵化”一个值得期待的未来。

路透社报道,中国电商巨头阿里巴巴集团2018财年第四季度营收上升61%,增幅大于预期,因其核心电子商务及云计算业务销售平稳。第四季度营收为619亿人民币,汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为589亿人民币。

美国彭博社称,“阿里巴巴2018财年表现非常强劲,远远超出人们的预期。”彭博社援引新加坡UOB银行分析师Julia Pan的观点称,我们不必担心短期的利润压缩,因为2019财年增长指引中阿里巴巴给出的数字达到超过60%的高位。

在财报发布后举行的分析师电话会上,阿里巴巴集团CEO张勇表示:“我们为今天工作,为明天投资并孵化未来。未来阿里巴巴将继续扩大一直在孵化的新零售业态,继续投资并进一步扩大在B2C市场的领先地位。”

阿里巴巴过去一年持续发力新零售,盒马鲜生迅速扩张。

在外媒眼中,阿里巴巴正在推进的新零售将改变中国零售业格局,为阿里巴巴未来发展提供更多可能性。阿里巴巴过去一年在新零售方面取得了出色进展,盒马先生迅速扩张,对高鑫零售、居然之家、饿了么等新零售领域的持续投资,以及对传统零售业的升级改造,将带来巨大的长期高速增长潜力。

美国财经网站24/7 Wall St刊发题为《Why Alibaba Earnings Might Have Nowhere to Go But Up》的报道,分析阿里巴巴的用户数量和收入为何一路飙涨,新零售成为最大的驱动力。

彭博社分析,随着阿里巴巴对云计算、物流和线下零售的持续发力,中国电商巨头将迎来新一轮令人惊讶的加速增长。

美国时尚媒体Women’s Wear Daily引述华尔街知名投行 Jefferies的分析称,阿里巴巴在网购领域占据绝对优势,但依然有广阔空间拓展线上线下全渠道的零售服务。“阿里巴巴占据了中国电子商务市场77%的份额,但是这仅占全部零售业的13%,所以我们看到新零售有非常长远的发展潜力。”分析师Karen Chan说。