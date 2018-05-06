苏宁智慧零售开启红利收割：一季度营收同比增长32%

一季度营收同比增长32.76% 苏宁“智慧零售”开启红利收割

陈琪

营收与净利润的双增长，让2018年第一季度成为苏宁易购步入高速增长的标志性节点。

4月27日晚间，苏宁易购发布2018年第一季度报告。报告期内，商品销售规模为693.30亿元，同比增长46.33%；其中营业收入496.20亿元，同比增长32.76%；值得注意的是，苏宁易购销售规模与营收高速增长的同时，净利润实现持续增长。据财报显示，归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增长42.15%。截至报告期，苏宁易购实现6个季度连续盈利。

2009年主动开启互联网转型的苏宁正在迎来“最好时期”。此前在2018年新春团拜会上，张近东就曾预言，未来三年苏宁将进入历史增长规模、效益提升最好时期。现在看来，张近东的底气不仅来自苏宁线上转型成功，更多是对线上线下融合、双线发力的信心。按照张近东的计划，2018年将新开店面5000家，2020年将拥有2万家门店。一旦线下开店目标完成，张近东提出的智慧零售将完成双线布局，形成燎原之势。

相比其他知名电商转投线下，以线下起家的苏宁易购更具先发优势，一旦智慧零售布局开始释放规模化效应，苏宁易购可能在新一轮的零售业巨变中实现弯道超车。

线上GMV增长81.5%

相较电商整体增长放缓的趋势，苏宁线上保持了高速增长。

与一季度总交易额同比增长46.33%相比，线上实现了81.5%的高速增长。据财报显示，2018年一季度，苏宁易购线上平台实体商品交易规模为397.71亿元，同比增长81.50%，其中自营商品销售收入269.10亿元，同比增长55.15%。

线上增长一方面得益于零售行业的持续回暖。据中华全国商业信息中心报告，2018年一季度在品质消费、低线城市消费崛起以及零售业态创新等因素驱动下，零售行业持续回暖，整体增速回升。

另一方面苏宁易购整体的线上竞争力在提升。据财报显示，商品经营方面，公司持续巩固家电市场份额领先的地位和3C产品的竞争优势，强化单品运作；生活电器、母婴、快消、家居百货等商品类目，在核心品牌、类目坚持自营的同时加快开放平台商户的引进。一季度，公司在百货、超市、母婴、家居建材方面加大商户引进，该类新进商户占一季度公司引进商户比例达到83%。

报告期内苏宁亦加强了广告促销投放，其中包括年货节、“3·15”超级品牌盛典和春季家装节等重点促销活动。通过在3C、超市、母婴、百货特卖专业品类方面的广告投放，强化建立苏宁易购全品类专业经营的品牌心智。报告期内苏宁易购APP月活跃用户数同比增长60.48%，2018年3月苏宁易购APP订单数量占线上整体比例提升至90.2%。

据易观Analysys最新发布的《中国网络零售B2C市场季度监测报告》显示，2018年第一季度，苏宁易购在B2C的市场份额排名第三。在业内人士看来，线上保持高速增长不仅意味着苏宁易购的线上转型从投入期转向收获期，更重要的是配合苏宁的智慧零售，下一阶段会持续释放红利。

2017年3月，苏宁集团董事长张近东首次公开谈到苏宁对未来零售的构想：“智慧零售”即运用互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，构建商品、物流、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，以更高的效率、更好的体验为用户提供商品和服务。在张近东看来，如果说阿里巴巴的“新零售”更加强调技术与数据的推动，那么苏宁的“智慧零售”则更加结果导向，重点在于消费者服务的升级。

与传统零售相比较，智慧零售时代生产关系从“产-销-用”演变为“用-销-产”，核心内容从“商品”转变为“服务”。在传统零售活动中，零售商是专业的商品交换媒介，其模式是向上游供应商采购，向下游消费者进行销售。在智慧零售生态中，零售商通过智能感知，超前预测消费需求，并传递给生产商，生产商根据反馈信息以消费者定制化的方式提供商品和服务。

通过大数据改造供应链，从传统B2C转向C2B则是发展智慧零售的关键。以原有在家电、3C领域上积累的优势，苏宁是更有可能对供应链进行改造的综合零售商。在智慧零售的战略上，苏宁如果能完整跑通C2B的链路，就能有效控制生产成本，提升零售效率。加之苏宁在物流、金融、售后等配套服务的优势，未来相当一段时间苏宁仍将保持线上的高速增长。

全面推进5000家新店

线上保持高速增长之外，苏宁实现弯道超车的秘诀则在于线下。以线下零售起家，苏宁在互联网转型之后，再次进入线下加速扩张期。2017年年底，张近东抛出了2018年新开店面5000家计划。

从此番财报披露数据看，开店计划正在全面推进。

据财报显示，截至2018年3月31日，公司合计拥有各类自营店面4141家，苏宁易购零售云加盟店209家。按照智慧零售大开发战略，苏宁正在加速布局“一大、两小、多专”业态。“一大”是指苏宁易购广场，“两小”是指苏宁小店与苏宁易购直营店；“多专”则是指专注于垂直类目经营的，如家电 3C、母婴、超市、家居生活等业态店面。

此前张近东接受采访曾表示，布局苏宁小店将是新开5000家店的重头戏。从财报披露的数据看，苏宁小店的推进速度也相当显眼。报告期内，公司围绕社区、城市CBD的便利服务，加快了苏宁小店布局。4月初，公司已就收购迪亚中国100%股权事宜与迪亚天天达成协议。目前，迪亚中国在上海拥有自营、加盟门店数量323家，收购完成后将有助于苏宁小店完善在上海市场的布局。截至2018年3月31日，公司拥有苏宁小店210家。

苏宁小店是苏宁易购在“社区O2O”领域的新尝试，采用“便利店+APP”模式，由实体门店和独立APP结合而成。和传统便利店主打快消品不同的是，苏宁小店向消费者提供以快消和生鲜为代表的全品类商品和一公里范围内最快30分钟急速配送的服务，以及家电维修、家电清洗、家政、快递代收等便民社区服务，主要满足区域消费者在最后一公里对购物、餐饮、闪送等生活购物和日常服务的需求，尤其要解决周边消费者的一日三餐。

据苏宁内部人士透露，对于苏宁而言，收购迪亚天天只是开始，这是快速推进苏宁小店在全国重点城市布局，建立本地化的商品供应链体系，进一步丰富苏宁智慧零售经营场景的一次重要举措。

4月12日，苏宁又释放了与碧桂园合作的积极信号。张近东与碧桂园集团董事局主席杨国强畅谈“快鱼吃慢鱼”。双方约定，将在全国范围内开展商业地产的合作，预计今年内将有600家苏宁小店、苏宁直营店等智慧零售业态店入驻碧桂园物业，投资、金融、电商采购等也顺势全面推进。

从目前的进展看，新开5000家店的计划，苏宁与地产商联手拓展线下将是重要路径。张近东与各大地产商的合作也各有侧重。

苏宁入股万达，依托万达商业拥有的完善的商业广场物业资源以及丰富的品牌商户资源，挖掘线下入口价值，满足其多层级实体店面开设的需求；与恒大的合作，苏宁意在拓展社区布局，通过苏宁小店对传统便利店的升级和覆盖，提供更近距离的物流售后、生鲜产品、金融等多种服务。

除此之外，苏宁易购县镇店正以直营、加盟等模式快速推进低线县镇市场的布局。截至2018年3月底，苏宁易购直营店数量为2281家，苏宁易购零售云加盟店数量为209家。其中，零售云是苏宁创新的一种轻资产输出的开店模式，具体做法是苏宁通过输出品牌、供应链、门店管理、信息系统、仓储物流、售后服务等来赋能加盟商，多数门店是传统家电、手机、夫妻店的转型店。

有券商分析人士指出，县镇级别的3C、家电市场空间高达9000亿元，苏宁零售云平台快速下沉，将有效带动线下收入再回高增速。此前零售云相关负责人亦曾对外透露，零售云对标的不仅仅是乡镇级市场，模式一旦跑通，各个市场都会兼容，未来有可能进入一、二级市场。GG