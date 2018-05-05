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QQ“00后画像报告”：90%的00后认为成功靠个人奋斗

QQ“00后画像报告”：90%的00后认为成功靠个人奋斗
2018年05月05日 10:25 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月5日消息，5月4日青年节，由全国学联秘书处指导，QQ携手中青报正式发布 《00后画像报告》，九成00 后认为成功要靠自己的努力奋斗。对于社会给予的二次元、小鲜肉、熊孩子等标签，00后更倾向于用开放、独立、自信来形容自己。

　　报告显示，00后个性十足，锐意进取，他们口称“佛系”实则奋斗。他们对未来乐观，认“宅” 不认“丧”，重收入但更重家庭，九成00 后认为成功要靠自己的努力奋斗。

　　00后对传统美德和时代价值理念高度认同，认为自己需要具备善良宽容、自信自强、诚实守信等多样、全面的品德。

　　00后对当下中国环境的评价较高，73.1%的受访者认为“中国虽然不完美，但一直在进步”。对于本世纪中叶我国将建成现代化强国的100年战略目标，24.6% 的00 后认为中国建设现代化强国与自己息息相关，更有31.0% 的人明确表示，要“发奋努力，为实现强国目标尽力”。

　　据悉《00后画像报告》以腾讯QQ7.83亿月活跃用户为基础，通过问卷调查和QQ平台大数据分析，对00后群体进行整体形象描述。报告内容覆盖00后的家庭观、就业观、兴趣喜好等多元内容，为外界了解00后群体起到参考价值。

00后奋斗
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