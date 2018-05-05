冯鑫回复雷军：暴风是谁，暴风为什么而奋斗

来源：暴风集团订阅号

我在1999年3月加入金山，正式进入中国IT互联网行业，到今天已经二十年了。中间跟了雷军六年，周鸿祎一年，然后自己创业十二年。

金山雷总的兵，的确如王峰所说，优点就是不服气，能吃苦，缺点呢也恰恰是太能吃苦了。

2013年与雷军有过一次会面，这次会面改变了我，也改变了暴风后来的进程。那次会面如同棒喝般让我真正听懂了“顺势而为”。我才知道一味咬牙苦干的时候，也该抬头看看天，想想未来。

从竞争思维到建设思维，这一课甚至比在金山的六年还重要。从那以后暴风才有了暴风魔镜和暴风TV，这些面向未来，速度更快的项目。

从那次会面又时隔四年，并没有与雷军一次明确的沟通，但我完成了对“顺势而为”的又一次升级的认识，认识到了“势在人心”。

雷军提到小米做产品要“价格厚道，感动人心”。看了这句话终于明白，雷军在小米创业前的那篇访谈里说“人性即天理”的真正含义，原来所谓的“顺势而为”，更本质的认识就是“势在人心”。

产品大神张小龙在他那次著名的分享会的最后说，“我所说的都是错的”，那是告诉我们所有的规则都没必要一定遵守。但是在我看来有两句话一定是对的，第一句是‘什么是产品体验？总结一个字就是“爽”，两个字是“好玩”’，第二句是‘把自己当作傻瓜，这个挺难的，但据我所知乔布斯也是用这个方法，而且他这方面功力特别强，他能瞬间把自己变成一个傻瓜。我就不行，我要经过5-10分钟的酝酿才能进入到这个状况，这是非常难的一个功力。我观察公司里面有一个人也很厉害，就是 Pony，他大概能在 1 分钟的时间内酝酿成’。

在我看来张小龙所说的“秒变傻瓜用户”，跟雷军的“感动人心，价格厚道”是一样的道理，就是“人性即天理”，顺应人心就是顺势而为。

有了这样的认识，才有了我和同事正在筹备的一个全新产品。能够透露的是，这是一个关于看电影的产品，将在一个月内正式面世。

回到雷军的命题作文，暴风是谁？暴风为什么而奋斗？

暴风的使命与冲动其实只有一个，就是创造。

如果有一天，暴风人人都是创造者，那就是我们梦想到达的那一天。

为自己创造，因为，利己即是利人。

最后，再次祝贺雷总，祝贺小米，愿小米IPO顺利，继续为世界带来“价格厚道，感动人心”的好产品。