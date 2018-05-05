QQ申请“滴滴滴滴滴滴”商标被驳 法院判决逆转

作者：李鹏

[TechWeb报道]根据国内媒体的报道，近日腾讯准备将“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”的QQ经典提示音注册商标，但商评委对该注册项目进行了审查并驳回了腾讯公司的注册申请，腾讯公司不服最终上诉，而北京知识产权法院最终宣判，要求商评委撤销驳回，从新做出决定。

腾讯公司提出申请，希望将QQ消息的提示音“滴滴滴滴滴滴”注册为商标，由于该声音已经在国内有很高的知名度，而且有明显的特征所以注册商标后，用于互联网聊天、电子邮件、信息传送等10个服务项目上。不过提交申请之后，商评委驳回了腾讯公司的注册申请，之后腾讯不服提出复审请求，依然被驳回。

按照2014年公布的《商标法》规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

所以腾讯不服商评委的驳回决定，最终向北京知识产权法院提起了诉讼请求。

腾讯认为，QQ提示音特点鲜明、简短突出，具有声音商标应有的显著性。QQ提示音经过长期、大量、广泛使用，用户听到“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音后就知道是QQ软件的消息提示音。商评委则认为QQ提示音相对简单，缺乏独创性，该公司提供的证据只能证明QQ软件有很高知名度，不能证明这个提示音有显著特征，很难起到区分服务来源的作用，因此不能注册商标。

法院经过审理，认为QQ提示音虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成，但整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，不属于声音整体较为简单的情形。QQ软件从1999年开始在互联网上使用，已经被公众熟悉并记忆，市场份额较大影响广泛，声音有显著的辨识性。因此判决撤销商标评审委员会的决定，由商标评审委员会重新作出审查决定。