马斯克称自己在财报电话会表现“愚蠢”

来源：华尔街见闻

本周美国商界最引人注目的一件事，莫过于特斯拉CEO马斯克在财报电话会上“怒怼”分析师。

这一疑似为“史上最尴尬的财报会议”之后，特斯拉周四收跌近6%。但周五午盘后最高涨超4%，最终收涨3.39%，报294.09美元，脱离了近一个月新低，盘后继续微涨。这一切要得益于马斯克在推特上承认自己在电话会上的表现“愚蠢”。

在周五早间的一系列推特中，马斯克承认，自己在一季度财报电话会上忽略分析师问题的行为是愚蠢的：

只要他们在电话里提问了，我就应该现场回答。我无视了他们，这种做法是愚蠢的。

但他随后也辩护称，特斯拉是目前最被做空的个股，被切断提问机会的两名卖方分析师，只是想借机证明“做空有理”：

我说券商Berstein分析师关于资本支出的问题愚蠢，是因为这些问题已在他事先收到的一季度致股东信中特辟了一个章节仔细说明。

我说RBC Capital Markets对Model 3需求的质疑荒谬，是因为这款车在没有广告也没有实物展厅的情况下，已经斩获了约50万辆的预订。在达到每周生产5千辆的目标后，就算没有新增销量，也需要两年左右来满足现有的订单交付。

华尔街见闻曾提到，马斯克在Berstein分析师Toni Sacconaghi提问后突然插嘴称：“这个问题无聊（boring）、愚蠢（bonehead）、太没劲了（not cool）”，然后留出近25分钟给了在YouTube经营投资视频频道HyperChange的25岁运营者。

对此，马斯克周五的解释是：

投资者没有问“枯燥”的问题，两个卖方分析师实际站在投资者的对立面。HyperChange代表的是真实投资者，所以我切换过去了。

据路透社观察，被马斯克定义成“做空特斯拉的卖方券商”两位分析师，实际都对特斯拉评级是持有或中性，而非“卖出”。上文提到的Sacconaghi在随后接受CNBC采访时表示，马斯克似乎把财报电话会当成了TED演讲的现场，担心戏剧化的场面会不必要地削弱投资者对公司前景的信心。

在财报会后，至少有三家券商下调了对特斯拉的目标股价，其中就包括被切断问题的Sacconaghi和RBC的Joseph Spak，两人的目标价分别下调至265美元和280美元，低于华尔街分析师的中位数目标价317美元。

金融分析机构S3 Partners的数据显示，卖空的投资者周四做空了接近40万股特斯拉股票，周五实际双倍下注继续做空，不少人担心特斯拉在2018年底不得不融资时，会因为与华尔街券商的尴尬关系而有损筹款能力。

但知名券商Jefferies分析师Philippe Houchois表示，一个企业的商业基本面才是融资中最重要的指标，当然管理层的信誉和能力也会被考虑。马斯克的财报电话会怪异举动会有影响，但不会阻止特斯拉未来可能的成功融资。

对于大规模的“做空”，马斯克周五维持了财报电话会时期的“叛逆”言论：

本世纪的做空火焰即将到来，喷火器应该及时到达。

华尔街见闻还发现，对于马斯克所讨厌参加的季度电话会议，巴菲特、贝索斯和雷克斯蒂勒森却都“幸福地”拥有着“豁免权”。