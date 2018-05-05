今日头条等App账号注销难 专家：易泄露用户信息

来源：中国新闻网

编辑：张莹

随着移动互联网的发展，各种手机App层出不穷，这些App大都是注册容易注销难，在网络上获得“永生”。App账号注销为什么这么难？不注销又有什么风险？记者对此进行了调查。

用户主动注销账号困难重重

最近，在北京上班的秘强（化名）很是苦恼，因工作原因，他想注销微博账号，可试了几次都不能成功。其实，想注销微博账号的人并不少，在微博上，很多人无奈“留言注销”，在微博上发表最后一篇微博，内容就是“此账号注销”。

记者发现，目前，很多App都不提供账号注销的功能。3月份，QQ团队曾对QQ账号注销功能进行了灰度测试，但3月21日就下线了该功能，截至发稿时间，未再上线。

还有一种情况，App说是提供账号注销功能，但用户操作起来总是困难重重。如上述微博注销案例，“不让我注销的原因包括未在常用手机操作，可是我这个手机已经用了两年了呀。”秘强说。

此外，在今日头条，虽然其隐私协议显示用户可注销账号，但是无论在其PC端还是移动端，均没有发现账号注销的入口；百度App，显示提供注销功能，但记者试验后提示“抱歉，账号无法注销”，即便这个账号是一个刚注册不久全新的账号。

值得注意的是，在1月11日，工信部就当时媒体报道“部分App涉嫌侵犯用户隐私”一事，约谈过多家互联网公司，当时指出，将加强对互联网服务信息收集使用规则告知、账号注销等环节的监督检查。

“被动”注销都是企业说了算

当然，这并不代表用户账号不可能注销掉。记者发现，除了一些违规账号可能被平台注销外，用户还可以选择“被动”注销。

例如，QQ规定，一般的QQ账号，注册后3天未登录，号码可能被回收；注册后24小时内登录，45天未登录，号码可能被回收。

但这仅是有可能，并不能保证一定注销。记者还注意到，用户账户“被动”注销，哪些信息被注销也是企业说了算。如QQ显示，帐号一经回收，帐号里面所有的资料都会进行清空；但也有App显示，可能会对用户信息做匿名化处理，比如百度App。

为啥App账户注销难？

实际上，对于App账号可注销一事，2013年9月1日起施行的《电信和互联网用户个人信息保护规定》提出，电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。

1月5日，工信部在中国政府网回答了网民关于“网络平台及手机App个人账户注销难”的问题，称电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当严格遵守国家法律法规要求，在用户终止使用服务后，为用户提供注销账号的服务。

可目前来看，App账号注销为啥依然难呢？中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍此前接受记者采访时称，“用户数减少会影响其商业价值，互联网企业未必愿意实施，短期内难成趋势。”

这就出现了一种“怪现象”，App用户数基本上只增不减，实际上很多都是“僵尸用户”，月活数和用户总数相差甚大。

App账户不注销有什么风险？

有网友称：“我App账户不用了，也不管了，对我没什么影响。”但不容忽视的是，由于账户数据依然在App平台上，弃之不用也存在一些风险。

“想注销账号的原因主要怕账户里面一些个人资料遭泄露；也怕账号被盗后，盗号者乱发一些不当言论，引起误会和尴尬。另外，账号无法注销感觉有被平台‘绑架’的感觉，还老惦记着。”秘强说。

据了解，目前很多App都绑定了用户的手机号和身份证号等个人敏感信息，有些带有支付服务的App还绑定了银行卡，这些信息一旦遭泄露后，后果不堪想象，也经常有因信息泄露引发的诈骗案件见诸报端。

中国消费者协会专家委员会成员邱宝昌指出，账号不能注销等同于用户在互联网上的“痕迹”无法被消除，由此也就增加了用户隐私和个人信息被泄露的风险，侵害了消费者的个人信息权和隐私权；账号注册容易注销难还侵害了消费者的知情权和自主选择权。