果小美北京一办公室人去楼空 公关回应称不知情

果小美在中关村的一处办公地点“人去楼空”。赵雷 摄

今天（5月4日）早上，一篇《果小美全国业务或将停滞，因融资压力将放弃自营新零售》的报道，将曾被誉为无人货架领头羊的果小美推上舆论风口。

果小美是一家办公室无人货架提供商，2017年6月在成都成立，曾获得IDG、蓝驰创投等机构投资，据公开信息，其最近一次融资为在2017年12月宣布的C轮5000万美元融资。

官方4月底公布数据显示，果小美服务企业超8万家，业务覆盖全国59个城市，货架终端数量近10万。

今天上午，网上又出现了一篇有关果小美的《重要通知》，这则以果小美口吻发布的通知中写道：“各位客户，对不起，我们以后没办法陪伴大家了”，并号召用户“大家自己把零食吃掉吧，免费送给大家吃”。

网传果小美《重要通知》

不久前，也有果小美关闭仓库、裁员的消息传出。寻找中国创客记者第一时间联系到果小美团队。果小美CMO胡冠中称，这封通知非公司发布，最近市面上关于公司的谣言很多，“但公司资金链没有断，新一轮的融资也正在进行中，”他强调，公司一切正常。

处于“多事之秋”的果小美真的一切正常吗？记者在中午接到爆料称，果小美北京办公室已经人去楼空，员工不知去向，记者第一时间赶到了现场。

中关村一办公室“人去楼空”，公关称：不知道该办公室

下午一点半左右，寻找中国创客记者来到了电子地图上被标注为“果小美有限公司”的海淀区中关村南路甲1号的中科爱克写字楼，这也是在高德和苹果地图上，目前唯一能查询到的果小美北京办公室地址。

这座写字楼的保安似乎对果小美十分熟悉，向记者表示“这几天很多人过来找”。

保安：去哪里？

记者：8楼。

保安：果小美吗？

记者：对。

保安：果小美已经没人了。

记者：是搬家了吗？去哪里了？

保安：不知道，这几天很多人过来找。

在8楼果小美办公室的门前，除了门口打卡机还在发出绿色的光，前台处一片乌黑，而前台基本遮挡了办公室里面的空间。

果小美在中关村的一处办公地点。赵雷 摄

打开手电筒，可以清楚看到前台上印着的果小美LOGO，背景墙上也有“梦想从这里出发”的宣传语，在进门右侧是一面展现团队风采的照片墙，可以看出这是果小美员工团建的照片，下面写着“一群人，一件事，一起拼，一定赢”的标语。

果小美在中关村的一处办公地点。赵雷 摄

在进门的左侧，有一个果小美公司的空货架终端柜，旁边的一个门上还印着醒目的“招贤阁”三个大字。

果小美在中关村的一处办公地点。赵雷 摄

办公室内的地上散落着纸张和垃圾，办公椅也随便摆放着。

“从四月底就这样了，不过前些天每天都能听到从里面传出的歌声，这几天没有了，但每天会有很多人来找他们，有应聘的，好像还有谈合作要钱的。”果小美同楼邻居公司的一位员工说。

“我们以为是搬家了，但如果是搬家的话，为什么没有通知来面试的呢？”

一名清洁工称，之前果小美办公室内部的卫生工作由她负责，但四月底的时候突然发现用之前的密码打不开门了。据其介绍，之前该办公点大概有五六十员工，面积在500平以上。

果小美官网截图

随后，记者前往果小美公关和市场部人员所在的望京浦项写字楼核实这一情况。在该写字楼的一间咖啡馆里，果小美的市场负责人表示，其公司在北京有四个办公地点，她不太清楚中关村这个办公室，也不知道该办公室“人去楼空”，另一位公关负责人也表示，可能是因为业务交集不多，自己也不清楚有这个办公室，需要核实。

截至发稿，寻找中国创客尚未收到关于这个办公室的相关说明。

自营模式太重，转型合作运营

关于上述“果小美要解散”的传言，果小美发布官方声明称，所谓“重要通知”绝对不是果小美官方行为，不排除别有用心之人捏造，同时指出公司正进行战略转型。

果小美官方声明

关于转型的重点，将会探索由“自营的重模式”升级为“与第三方联合运营以及区域合伙人制的轻模式，果小美的市场负责人也讲述了这个转变。她表示，公司接下来的合作模式，将会尝试跟品牌商合作运营，而具体的合作形式和合作细节还没有确定下来。

从此可以看出，自营货架将不再是公司的战略重点，某种程度上也验证了开头那篇文章中的观点，公司最终迫于资金压力放弃自营零售之路。

无人货架概念图

4月底，果小美公布的官方数据显示，果小美服务企业超8万家，业务覆盖全国59个城市，货架终端数量近10万。

朋友圈里货物已空的果小美货架

近日，网上传出果小美多个点位“撤摊”的消息。“果小美运营人员来撤摊，加上所有货品五折抛售，他（果小美运营）说太原、石家庄等十几个城市运营中心圈不撤销，所有员工遣散。”有接受过果小美服务的创业公司人员发朋友圈说。甚至有照片显示，果小美的一个货架上贴着的便签上写着，“果小美公司解散，想吃什么自己拿。”

关于网传多个运营中心撤销的消息，上述市场负责人表示需要核实。

观点：无人零售才刚刚开始，接下来将比拼运营能力

尽管这个数量在无人货架行业可以排在前面，但是对于中国这个巨大的市场来说，还是有些九牛一毛，而如国继续扩张，则需要继续需要资金做支持，而资本方现在则开始对无人货架冷静起来，从近半年的融资事件也可以看出。

关注这一领域的松禾资本合伙人汪洋表示，智能售卖机的市场空间很大，这个领域（无人零售）才刚刚开始，“技术优势很快会被抹平，接下来是运营能力的比拼。”

果小美无人货架

“去年创业公司都是想靠一种新模式或者新技术，借资本东风下场做零售，今年，真正的零售商才开始逐步下水。”无人零售企业邦马特创始人兼CEO黄阳认为，无人货架和无人零售才刚刚开始，因为真正懂零售的人进来做了。

可以看到的是，在之前激烈的市场争夺中，果小美从零开始做到货架终端体量近10万并不容易，但目前多地的货架陆续被爆出“被清理一空”的场景，还是让行业内唏嘘感叹。

关于果小美和所有的无人货架创业者，寻找中国创客会将持续关注，并祝福他们能熬过去这一段段艰难的时光，让人们享受到商业进步带来的便利，而不再是喧闹过后，一地鸡毛。

记者 | 赵雷

编辑 | 赵力