网贷仍存5000亿元超限额余额 网贷余额连续两月下降

■本报记者 刘琪

据深圳钱诚（第一网贷）近期发布的《2018年4月份全国P2P网贷行业快报》（以下简称“《报告》”）显示，4月份，全国P2P网贷成交额2176.6亿元，环比下降15.98%，同比下降31.76%；截至4月末全国P2P网贷贷款余额1.55万亿元，环比下降1%，连续两个月下降；纳入中国P2P网贷指数统计的基本正常经营的P2P网贷平台为2233家，环比下降2.57%。

另外值得注意的是，数据显示，目前仍有超过5000亿元超限额贷款余额。目前据P2P网贷平台验收、备案时间余下不到两个月。存量超限额贷款余额皆是化解情况值得关注。

1039家P2P平台

上线银行存管

《报告》显示，全国P2P网贷行业2018年4月份成交额2176.6亿元，环比减少15.98%，同比减少31.76%；平均期限为11.76个月，环比延长13.84%，同比延长48.11%；平均综合年利率9.56%，环比上升0.26个百分点，同比上升1.35个百分点，创近2年最高。

截至2018年4月末，纳入中国P2P网贷指数统计的基本正常经营的P2P网贷平台为2233家，环比下降2.57%；全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计3454家，其中2018年4月份当月新发生73家，环比减少2家，下降2.67%；未纳入指数、而作为观察的P2P网贷平台为1710家。上述三者合计共7397家P2P网贷平台。

截至2018年4月末，借款人借款余额在20万元以上的P2P网贷贷款余额8768.81亿元，占56.56%，环比降低4.93%；借款人借款余额在100万元以上的P2P网贷贷款余额5057.28亿元，占32.62%，环比降低7.11%。

截至4月末

P2P贷款余额1.55万亿元

特别值得一提的是，截至4月末，全国P2P网贷贷款余额1.55万亿元，环比下降1%，也是网贷有史以来，规模连续两个月下降，但仍有超过5000亿元超限额贷款余额。

有分析人士对《证券日报》记者指出，国家监管部门《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》强调互金从业机构“双降”（从业机构数量及业务规模双降）要求。记者了解到，截至4月末全国P2P网贷贷款余额1.55万亿元，环比下降1%，这是在2018年3月末第一次真正符合下降要求的基础上，2018年4月末再次达到要求。

中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义在接受《证券日报》记者采访时表示，P2P网贷贷款余额是多期网贷交易的积淀，没有网贷成交额指标灵敏，有滞后性，但更能完整地反映网贷业务规模。监管部门《关于进一步做好互联网风险专项整治清理整顿工作的通知》要求业务规模下降，应该是指贷款余额下降。但是，在互联网金融风险专项整治后期，尽管网贷成交额逐渐下降，P2P网贷余额依然月月创新高，现在终于成交额下降，出现网贷有史以来的余额连续两个月下降，来之不易。

互联网金融风险专项整治，已进行两年，按计划P2P网贷平台验收、备案时间余下不到两个月，从数据来看，仍有超过5000亿元贷款余额超限额。而近期互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》，要求依托互联网发行销售资产管理产品的行为须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。

“新的监管政策，增加了网贷合规难度。妥善处置和化解未通过验收网贷机构后期风险、网贷机构验收备案后发生涉众事件等风险，也亟待有切实可行的风险应急方案。网贷备案推迟，可能是个不二的选择“，前述分析人士表示。