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名校毕业生卖外挂软件牟利百万 帮网络主播刷人气

名校毕业生卖外挂软件牟利百万 帮网络主播刷人气
2018年05月05日 07:46 北京青年报
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　　为了获得人气，取得更高的关注度，不少直播平台的网络主播想尽了各种方式。有人则看准了主播的这些“需求”开发出电脑软件，通过攻击直播平台的服务器，为主播提供“代刷人气”服务。昨天，北京青年报记者了解到，湖北罗田县公安局历时近一年，破获一起“网络直播人气外挂”案，5名犯罪嫌疑人通过开发、销售“刷人气”软件牟利187万余元，目前已被警方依法刑事拘留。

　　开发销售刷人气软件被抓

　　2017年3月11日，湖北黄冈市罗田县公安局接到本地一名网络主播报案称，有QQ用户和网店非法侵入控制计算机程序，为直播平台的网络主播提供“人气代刷”服务从而获取高额利润。同年3月22日，罗田县公安局成立专案组对该QQ用户“涉嫌破坏计算机信息系统案”依法立案侦查。

　　专案组联系司法鉴定机构对该软件进行功能性鉴定，确定该软件未经许可，且能破解直播平台斗鱼的人气协议，修改斗鱼服务器人气数据，对武汉斗鱼网络科技有限公司网络数据造成破坏，属于《刑法》286条规定的“破坏性程序”。

　　2017年5月7日，专案组赶赴深圳，通过摸排走访、调取视频资料和近30小时的蹲守，最终将藏匿在出租房内的犯罪嫌疑人李某成功抓获，并扣押了其作案使用的手机、电脑等物品。通过李某的供述，民警发现了其上线——程序编写员唐某。同年5月19日，民警在广州将犯罪嫌疑人唐某抓获。

　　在掌握大量的书证、物证及电子证据的基础上，专案组民警分别在北京、河南南阳、山东临沂等地，先后将犯罪嫌疑人张某、王某、李某某抓捕归案。

　　名校生自学编程开发软件

　　根据罗田警方的调查，犯罪嫌疑人唐某（男，25岁，广东省茂名市人）从小生活在湖北，毕业于武汉某知名高校。大学毕业后唐某回到广东老家，没有找到满意的工作，一直在家待业，并自学计算机编程。经常在网上观看网络直播的他，认为“为网络主播伪造人气”一事有利可图。

　　2016年7月，唐某陆续邀约在网上认识的犯罪嫌疑人李某、张某、王某和李某某等人建立“京广高速斗鱼人气”QQ群，并通过互联网研发、销售“京广高速自动更新斗鱼TV人气软件”、提供“斗鱼TV人气”代挂服务，约定利润五五分成：其中，唐某负责程序技术维护，分得五成利润；李某、张某、王某、李某某负责销售程序，分得各自销售金额的五成利润。

　　提供代挂服务获利百余万

　　根据民警提供的直播界面截图，直播平台上一个直播间的观看人数实际为0，但通过唐某的这个软件能够瞬间刷到1000多人。罗田县公安局一名民警告诉北京青年报记者，购买“刷人气”软件服务的，一般都是直播平台的网络主播，而唐某等人通过该软件为网络主播虚报人气，“也就是说，某个主播的直播间实际上没有什么人观看，用了这个软件后，该直播间显示的观看人数往上涨，显得人气十足，这样吸引更多的人进来观看后，主播再通过打赏、粉丝送礼物等方式赚钱。”

　　截至2017年5月10日，唐某等人通过销售“京广高速自动更新斗鱼人气软件”、提供“斗鱼人气”代挂服务共获利187万余元。目前，唐某、李某等5人依法被刑事拘留，案件还在进一步处理之中。

　　文/本报记者  黄筱菁  通讯员  刘菊红  张津

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