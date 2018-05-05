谷歌：将对政治广告购买者进行身份认证

新浪科技讯 北京时间5月5日凌晨消息，谷歌要求所有在其广告平台上购买与美国联邦选举相关广告的客户需证明自己是美国公民或合法居民。

本周五，谷歌在一篇博客文章中提到，将对所有购买政治广告的组织或个人进行身份认证，要求他们证明自己确实是广告申请材料中写的人名。比如，要求一个政治活动委员会提交由美国国内收入署（Internal Revenue Service）颁发的雇主识别号码，或要求个人提供由政府颁发的身份信息或社会安全号码。

去年10月份，谷歌揭露称，一家名为Internet Research Agency的俄罗斯公司被指控涉嫌干预2016年美国总统大选，该公司在总统竞选期间共计花费了近5000美元用于购买政治广告。

美国法律禁止国外团体运营与美国选举相关广告。

该新广告条款对联邦政府的选举有效，即广告主想给某联邦政府候选人打广告时，需遵守此新条款。而州一级和地方政府的选举活动则不受该新条款影响。

谷歌高级副总裁肯特·沃克（Kent Walker）在一份声明中说：“在我们得知在线政治广告的变化并和该领域的专家和领导讨论后，我们将提升在线政治广告的透明度，并逐步扩大此条款的应用场景以覆盖更多竞选活动。”

谷歌和Facebook这两家在线广告行业巨头都在加强对政治广告的管理，以迎接今年秋季的美国联邦选举。政治家和监管者们都将密切关注这两个平台上是否会再次出现干预选举的误导性宣传活动。

上个月，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）称该公司将对购买政治相关广告的个人或机构进行认证，该做法首先将在美国施行，之后会推广到其他国家。

在该新广告条款下，谷歌表示政治广告需展示出购买此广告的个人或机构，该公司还计划出版一份专注于政治广告的透明度报告。谷歌还将建立一个竞选广告数据库，来记录资金来源和资金去向等信息。

谷歌表示，正在考虑将该广告条款推广至其他国家。

谷歌计划在5月底开始这个广告主认证计划，并表示该新广告条款将于今年7月10日正式生效。（小宝）