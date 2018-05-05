点融网逾期率居高不下 “祸”起现金分期？

郭建杭

逾期率一直是投资者衡量网贷平台的指标之一。近期，有多个投资者公开表示，在点融网投资的项目出现逾期。根据投资者所述，“本人在点融投的标逾期率高达25%，并且转债超慢，转债9天还未到账。”“点融前段时间买了5万，逾期10多天。”也有投资者表示，“点融也会帮你把逾期标转给别人的。”

针对点融网的逾期项目进行如此转让等问题，点融网方面对《中国经营报》记者表示，“点融有完善的借款管理，针对不同客群、不同产品，设置不同的预警指标，由专门团队定期监测还款行为，公开数据、 经营数据，或现场回访借款人，进行贷后监控。根据不同借款人的情况，会采取相应的催收方式”。

对于转让标问题，业内人士表示，“一般投资者在平台上借款给他人后，满足一定条件的情况下，可以通过债权交易平台，将待还的本金和利息转让，将投资提前变现，多数平台都会支持现金借款标的二次转让。”

高逾期的困扰

点融网隶属于上海点荣金融信息服务有限责任公司，注册资金2亿元，从2013年3月上线至今已有5年时间，目前为中国互联网金融协会会员，在此前的媒体采访中，点融网CEO郭宇航曾公开表示，将在2018年进行IPO，首选地为香港或纽约。

但作为经营信贷资产的互联网金融平台，点融网一直被高逾期率困扰。

根据中国互联网金融协会，互联网金融登记披露服务平台数据显示，截至2018年2月28日，点融网交易总金额为4900405.13万元，待偿金额为1298838.7万元，逾期金额为25940.39万元，项目逾期率为5.24%，金额逾期率为2%。

实际上，点融网的逾期数据已经有所好转。从点融网在互金协会官网上披露的数据来看，2017年10月是点融网的逾期情况最严重的时候。数据显示，彼时点融网的逾期金额为78712.49万元，项目逾期率为8.03%，金额逾期率为5.72%。自2017年10月之后开始，点融网的逾期情况逐渐好转，进入2018年以后，逾期规模已经控制在3亿元以内。

尽管逾期已有所好转，不过点融网这一逾期规模在互金协会披露的信息中，仍然处于靠前的排名。对于逾期率高的原因，点融网方面并未正面给予回应，但同时对方也表示，“对于逾期率的统计并没有统一的方式，作为中国互金协会常务理事单位，点融采取了相对严格的方式要求自己。目前，中国互金协会也在核查零逾期、零代偿的问题”。

有业内人士对记者分析表示，“点融网在2017年底之前资产端中现金贷资产的比例较高，对于现金分期的平台来说，这个逾期率实际上是在预料范围内，在2017年底，受到整体的行业影响，点融网提高了放款的审核要求，在资产端风控上比之前更严格了，此外消费分期的比例也提高了一些，在多方原因下，点融网的逾期率减少了”。

对于资产端风控问题，点融网方面表示，“就资产端而言，点融都会进行严格的风控，为出借人把守第一道关。对于借款人的资质审核，通过大数据能力的升级，全面丰富对借款申请者的数据搜索维度，并凭借人工智能的实际应用，充分挖掘未被有效利用的海量数据，对其进行深入整合，将用户画像提升到更高的层级，更为全面地展示用户情况”。

事实上，与点融网逾期率高相伴的另一困扰则是，点融网成立至今一直处于亏损状态，在此前公布的2016年的年报数据显示，亏损超过4亿元。对于亏损问题，点融网方面表示，“点融不是没有能力盈利，但更注重的是提升公司基础规模以及在技术研发上的投入，力求为客户提供更好的服务”。

对于未来何时实现盈利，点融网方面未直接回应。

现金分期资产

对于资产端来源部分，点融网方面表示，“点融专注于为小微企业及个人提供综合性、一站式的金融信息和交易撮合服务，希望利用科技技术改变传统金融现状，特别是小微企业‘融资难、融资贵’的情况，个人消费型借款是业务的一小部分”。

记者在点融网的官网上发现，目前的出借项目中个人信用借款的比例仍然很高。

在“新手标”部分，债权来源为“为新注册用户定制，可出借借款项目以中短期（即6个月以内）个人信用借款项目为主，同时为使出借人持有的借款项目组合具有一定流动性，配置一定比例的分期还款周期较短的商户现金预借类借款项目和短期的个人借款项目”。

此外，“小融包”等项目的债权描述部分显示为，“借款项目选择以各类中短期（6个月内）个人借款、消费金融类借款项目等为主。同时也会选择一定比例的分期还款周期较短的商户现金预借类、中小企业商业借款项目和少量长期个贷项目”。

事实上，点融网的资产端中，目前互金协会披露的产品包括现金分期APP“魔借”，该APP介绍显示“点融旗下的实用借款工具，在线申请，机器审核，线上签约，无忧消费。操作便捷，覆盖人群广泛，无需填写繁琐资料，随时随地、足不出户即可完成借款”。

此外，在2017年年中，点融网收购夸客金融的资产端“夸客信贷工场”及其相关网点和团队，收购时的新闻内容表示，“以进一步巩固点融在借款客户获取、信审和资产生产上的业务能力”。

而夸客金融旗下也涉及现金分期业务。

点融网方面认为，“在信息交互的基础上，数据已经与抵押物有着同等重要的价值，在定义着每一个人以至每一个中小微企业的信用。而金融科技可以利用这些数据促进全球金融领域的重建，真正为中小微企业的发展提供实实在在的便利”。

实际上，点融网为降低逾期率，在风控部分也做了一些举措，“点融致力于为出借人提供优质的资产，将继续在风控上进行严格把关，同时，去年年末和中合担保的合作，也是点融强有力风控的又一重要举措，中合担保拥有强大的资本实力与合规体系，强强联手，更加明确点融贷信息服务中介的定位，为客户提供更优质的服务”。