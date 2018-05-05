武卫“超额”兑现承诺 阿里2018财年营收增速58%

阿里巴巴在一个2500亿营收的规模体量下仍保持着将近60%的增速。

据4日晚阿里发布的2018年第一季度及2018财年（2017Q2-2018Q1）业绩显示，财年内营收规模为2502.7亿元，同比增长58%。创下IPO以来的最快增速，2015财年至2017财年的营收增速水平依次为45%、32.7%、56%。阿里CFO武卫这次将2019财年的收入增长指引调整到60%。

武卫曾在2018财年两次调高增速目标。阿里上一季度发财报时（2017Q4），受营收增长态势影响，武卫将2018财年的年度营收增速目标上调到55%-56%；在2017年11月公布第二财季业绩时，她曾将这一数字上调至49%-53%；而在2017年6月投资者日大会上作出最初业绩指引时，她公布的数字是45%-49%，偏保守。

国际知名做空机构香椽研究（CitronResearch）最近罕见地“调转船头”，发布报告称，看好阿里巴巴股价轻松突破200美元，未来有望看涨至250美元，该公司当前股价为182美元。香橼给出的分析理由是，阿里巴巴比亚马逊拥有更多的轻资产与中小企业业务，本土市场份额明显高于亚马逊在美国的份额，且营收增速更快，阿里云对整体利润的潜在贡献还未释放。

整个2017年，阿里巴巴股价从年初的88美元左右一路涨到年底的190美元左右，涨幅一度超过100%，这也让针对阿里巴巴的国际做空机构“损失惨重”。香椽的转向在业内具有一定的风向标效应。

剔除季度影响因素，阿里巴巴整个2018财年的运营利润为693.1亿元，同比增长44%，运营利润率（operating margin）为28%，略低于2017年的30%。由于阿里巴巴这大半年来进行了较大规模的投资并购，在会计处理上会计入相关成本与费用项，因此会一定程度上影响运营利润率水平。但其整个2018财年净利润增速为49%，达到614.2亿元。

从长远看，阿里集团持续投资的新零售项目会在未来释放其作为中国零售基础设施的价值。阿里巴巴CEO张勇认为，核心电商增长，以及过去数年对具有长远增长潜力项目的投资是这个财年营收增长的动力。

具体到分部业绩，核心电商收入在该季度取得收入512.9亿，同比增长62%，得益于有更多用户在阿里的平台上购物。今年3月份，核心零售平台上的移动月活跃用户达到6.17亿，比一年前的5.07亿足足增加了1.1亿。在月活跃用户人均营收贡献上，单用户价值在230元，比一年前179元有明显增长，但环比看，上一季度这一数字为229元。

该季度（指2018Q1），电商业务在总营收中的占比降至83%，2018财年前三个季度电商的营收占比依次为86%、84%、88%。营收占比变化明显的是云业务，该季度云计算在总营收中占比为7%，明显高于前三个季度的5%、5%和4.3%。阿里云在2018年一季度的增速仍保持在100%以上（103%），达43.9亿，但仍未实现盈利。

阿里云已经占据中国云计算市场份额的半壁江山。根据IDC统计，从营收角度看，2017年上半年阿里云在中国市场上的份额达到47.6%，2016年上半年这一数字为42.4%。参照阿里云在2017年第三、四季度均超过100%的增速估计，其当前的市场份额应该已经达到50%。大客户、企业级市场正在为阿里云贡献更大营收，也在逐渐改变其营收结构。

2018财年内，阿里巴巴根据协议取得了关联公司蚂蚁金服33%的股权。财报内披露的最新数字显示，截至2018年3月末，蚂蚁金服服务了超过1500万中国小企业，支付宝联合其境外合作伙伴已经覆盖了全球8.7亿活跃用户。