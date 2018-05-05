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平安好医生上市首日险些破发

平安好医生上市首日险些破发
2018年05月05日 01:35 新浪科技综合
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　　来源：新闻晨报

　　记者　林劲榆

　　晨报讯　医疗科技领域第一股。

　　昨天，平安健康医疗科技有限公司宣布在香港联交所主板挂牌交易，平安好医生开盘价报57.30  港元，较发行价上涨4.6%。不过，午盘后出现下跌，最后收报54.8元，与发行价持平，市值约584亿港元。

　　54.80  港元，共发行1.6  亿股，计划融资85.64  亿港元（约合11  亿美元），是今年截至目前港股最大规模的IPO。

　　据悉，平安好医生此次赴港IPO公开认购部分共获得超额认购653倍，超越阅文创造的历史；冻结资金超3768亿港元，在港股新股“冻资王”排行榜上位列第十一位。

　　平安好医生公布的招股书显示，公司拟将募集资金净额40%用于业务拓展；30%用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划；20%用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展；10%用于营运资金及一般公司用途。

　　数据显示，在2015年、2016年及2017年，平安好医生分别收入2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元，营收保持快速增长势头。平安好医生按业务线划分为家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动，2017年四大板块的营业收入占比分别为13%、35%、48%、4%。

　　对于上市开盘价的表现，平安好医生CEO王涛表示，不太关注短期的股价波动，更看重长期投资，也希望希望投资者都是长期投资者。

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