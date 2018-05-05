网贷备案或全国统一标准 考验平台生存能力

本报记者 刘陈希婷 北京报道

备案延期的消息将网贷或全国统一标准提上了议程。

近日，有消息称，已有省级金融办接到通知，P2P网贷验收备案将延期，并指出备案核心是“严控标准、把握节奏、步调一致”。

尽管目前尚未得到官方明确的表态，但网贷备案延期或将成为大概率事件。有业内人士表示：“延期给了大部分P2P平台更宽裕的准备时间，但同时更长时间的等待和对更严审核标准的预期也让一些平台忐忑不安。当下可以预见的是，统一标准、统一备案或是个趋势。”

或全国统一标准

2017年12月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）中，明确规定2018年4月，大部分P2P平台备案工作应当结束，6月份则是备案登记的最后期限。

然而，就在众平台还在为法律意见书等准备材料疲于奔命，全力冲刺网贷备案验收之际，有消息称，监管部门在近日紧急下发通知，要求各地暂停发放网贷备案登记细则（正文及征求意见稿）。

据了解，监管层的思路主要集中在三个方面：一是验而不收（不断让机构补充资料，加大各种合规成本）；二是实施不发牌照的穿透式日常监管（不急于发牌照，但日常监管完全按管理办法执行）；三是不再提“双降”，允许合规资产增量。由于P2P整改验收工作量大、难度大、进度滞后，目前最后期限还没有确定，需要等下一步通知。

事实上，网贷行业备案还是一个全新的监管动作，相关机构此前也并无经验，尤其是全国各地金融环境并不一致，对相关企业来说可能并不公平。截至目前，网贷备案的相关细则的制定和执行权限由各地金融办（金融局）掌握，但由于各地市场环境的差异和发展需求，各地监管部门对网贷平台的态度也有很大的差别。

据一地方金融办工作人员透露，此次监管方要求各地暂停发放网贷备案登记细则，但并未要求验收暂停。可能各地的备案登记细则会有所调整，比如进行规则的统一，以防止各地细则不同进行套利。

“费了好大劲把材料准备好了，如今却又得重做。”多家消费金融公司的员工不由自主地吐起了苦水。

对此，网信盾互联网信息服务（上海）有限公司高级研究员周健认为，网贷是全国性业务，全国统一标准更有利于监管，也能更好地促进行业的健康发展。对于网传的网贷监管将转向“牌照制”的传闻，周健认为这与网贷平台的信息中介定位有一定的冲突，立法的难度也较大；但无论前央行行长周小川，还是现任行长易纲均曾公开强调，“凡是搞金融的都要持牌经营”，这也意味着，监管将网贷备案制改为牌照制仍存在可能。

考验平台生存能力

其实在去年发布57号文后，业内已经普遍预测本次备案会延期。某平台负责人指出，因为规定各地在6月底之前完成备案，时间上过于紧凑，毕竟P2P已经运行了好多年，很多问题不是一时就能解决的。可以说，目前的情形是有人欢喜有人愁。

记者注意到，目前各方讨论较多的是，如果备案延期，对一部分短期内未能完成合规整改的平台来说是利好消息，能有更多时间完成整改；但对于整改工作已近尾声的平台来说，则会引发备案政策和细则是否会发生变化的担忧，可能影响平台后续业务的发展。投资者也会密切关注平台备案的进度，延期会增加他们的疑虑和担忧，很多投资者为了资金安全会撤出全部或部分资金转移到其他投资渠道。

据统计，2018年4月P2P网贷行业的成交量为1730.95亿元，环比3月下降9.64%，同比下降了23.04%。4月，随着资管新规及备案延期政策的确定，进一步加大了行业的不确定性。部分平台前期可能为完成备案登记工作，压缩了自身业务规模，当月成交量出现不同程度的下调，导致了整体成交量的进一步下降。

随着网贷备案的延期，目前整个行业的发展依旧处于前景尚不明朗的过渡期。这个阶段对于平台的生存能力提出了更为严格的考验。互联网金融评价中心研究员秦北北认为，对于尚未盈利的中小平台而言，如果规模难以扩张，最终将会面临难以支撑被市场淘汰出局的厄运。

“本来是充满信心的，现在又开始感到焦虑，尤其是或将面临全国监管的重新验收，让原本不同的赛道，又回到了同一起跑线。”深圳一家P2P内部员工略显失落地说道。

此外，监管的规则是否会随此次备案延期而再次发生变化，也成为市场关注的重点。记者了解到，大多数从业者担忧，如果后续监管规则发生变化，公司之前所做的工作有可能就白做了，加之后续监管越来越严，能否顺利通过备案验收也将成为未知数。

事实上，在备案的高压之下，已有平台退出。据统计，截至2018年4月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1877家，相比3月底减少了6家。与此同时，停业及问题平台事件也相应增多。

某平台内部人士指出，此前网贷平台的验收及备案由各地方监管机构负责提出具体标准，尺度存在不同程度的差异，很可能会导致不同地区通过备案的平台质量出现参差不齐的现象，存在一定的监管套利空间。但若全国范围内都是一个标准，网贷平台凭借地域差异的套利空间就几乎不再存在了，只是具体落实的时间还未可知。

对于“空窗期”的不少投资者而言，认为网贷备案一旦延期，自己的投资策略也要做出调整。据了解，目前很多P2P投资者对自己的投资策略举棋不定，主要担心的都是备案延期后的政策风险。不过，也有投资者认为，即使备案推迟，但投资P2P的逻辑其实没有本质变化，即无论备案前还是备案后，选择综合实力较强、踏实合规经营的平台都是投资者降低风险的法则。

“把监管真正落到实处，让网贷平台的存在更为合理和真实，才合乎监管最初目的。”上述工作人员表示，备案登记是平台必备的合规动作，而不是发展目的，备案之后才是平台良性竞争的开端，且将面临新一轮竞赛，风控、资金、资产、技术等各方面综合实力会更为重要。基于国家防范金融风险的大形势，网贷监管作为化解金融风险的攻坚战，平台不能心存侥幸，不管监管如何调整合规仍是唯一标准。