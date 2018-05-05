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QQ申请提示音商标被驳 商评委被判重新审查

QQ申请提示音商标被驳 商评委被判重新审查
2018年05月05日 01:05 北京青年报
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　　腾讯公司申请将QQ的提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”注册为商标被驳，于是将商标评审委员会诉至法院。日前，北京知识产权法院对此案进行了公开宣判，法院认为，QQ提示音整体上已经起到了标识服务来源的功能，具有显著性，可以作为商标获准注册。法院判决撤销商标评审委员会的决定，由被告商标评审委员会重新作出决定。

　　2014年5月，《商标法》将声音纳入可注册商标范围，根据《商标法》规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

　　规定公布后，腾讯公司提出申请，欲将QQ消息提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”注册为商标，指定该提示音使用在第38类的提供互联网聊天、电子邮件、信息传送等10个服务项目上。但商评委作出审查决定，驳回了腾讯公司的注册申请。腾讯公司不服提出复审请求，后又被驳回。

　　由于不服商评委的决定，腾讯公司向北京知识产权法院提起诉讼，请求法院依法撤销被诉决定，并责令商标评审委员会重新作出决定。

　　在法庭上，商评委认为，QQ提示音较为简单，缺乏独创性，腾讯公司提交的证据仅能证明QQ软件有知名度，但不足以证明QQ提示音具有显著性特征，QQ提示音难以起到区分服务来源的作用，因此不能注册为商标。

　　腾讯公司则认为，QQ提示音特点鲜明、简短突出，具有声音商标应有的显著性。QQ提示音经过长期、大量、广泛使用，用户听到“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音后就知道是QQ软件的消息提示音。此外，国外已经获得注册的声音商标的时长都比较短，多数不到3秒，声音表现简明、无语音，因此QQ提示音也应该获准注册为商标。

　　北京知识产权法院经审理认为，QQ提示音虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成，但整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，不属于声音整体较为简单的情形。

　　另外，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。QQ软件自1999年在我国互联网上开始使用，QQ提示的声音在使用之初就对相关公众的听觉产生强烈的冲击力，从而使得其极易被相关公众所感知、记忆。QQ软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及领域众多，随着知名度的提升，QQ提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，QQ提示音已经在即时通讯领域建立了较高的知名度，识别性进一步增强，QQ提示音整体上已经起到了标识服务来源的功能，具有显著性。

　　最终，北京知识产权法院判决撤销商标评审委员会的决定，由商标评审委员会重新作出审查决定。文/本报记者 李铁柱

提示音商标嘀嘀
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