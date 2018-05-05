民航局责令在线旅游平台调查“机票退改签问题”

本报讯（记者 蔺丽爽）针对媒体报道反映的机票退改签问题，民航局表示，对此问题高度重视，已责令民航华东地区管理局、中国航空运输协会协同江苏消费者权益保护委员会进行调查，对确有违反民航法律、法规等行为的销售代理人，将予以严肃处理。

昨日，民航局表示回应称，4月27日，民航局有关业务司局组织部分航空公司、在线旅游平台（OTA）等企业以及民航局消费者事务中心和中国航空运输协会等单位专题开展了客票退改签政策执行情况以及旅客投诉情况的专题调研，对当前民航票务服务中存在的问题进行了梳理。民航局表示，近期将面向全行业进行相应的工作部署，采取切实有效措施，进一步提升票务服务水平，维护航空运输市场秩序，切实保护消费者合法权益。

此前，江苏省消保委4月发布的一份调查报告显示，1250名参与线上问卷调查的消费者中，995名消费者有过退改签的经历，占79.6%，而机票退改签费用总体较高。在飞猪上，供应商北京正橹航空服务有限公司提供的机票，价格为900多元，但起飞前24小时前退票费为3000元，起飞前24小时后退票费3800元。上述调查还显示，这些消费者在退改签时，23.5%遇到过退票费用比机票价格高的问题。22.7%遇到过代订机票网站收取的退票费高于航空公司官网的退票费的情况。