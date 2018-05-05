退机票还要倒贴钱？江苏消保委约谈携程等15家企业

朱新法/交汇点新闻

交汇点新闻5月4日消息，近日，江苏省消费者权益保护委员会发布“消费者飞机票退改签情况调查报告”，引发與论热议。5月4日，江苏省消保委正式发出约谈函，要求涉及的15家航空公司及互联网机票销售平台自收到函件10个工作日内前往江苏消保委接受调查。

据了解，此次接受约谈的企业包括南方航空、东方航空、中国国航、海南航空、深圳航空、厦门航空、四川航空，以及山东航空等8家国內规模较大的航空公司，以及携程旅行网、去哪儿网、飞猪旅行网、驴妈妈旅游网、同程旅游网、艺龙旅行网和途牛旅游网等7家互联网机票销售平台。

近年来，消费者涉及飞机票退改签投诉逐渐增多，江苏省消保委为此开展了飞机票退改签的相应调查。结果显示，在接受线上调查的1250名消费者中，995名消费者有过退改签的经历，占79.6%，而机票退改签费用总体偏高，收费标准混乱。在调查中，江苏消保委发现一例样本，其退票费用是机票价格3倍以上的。在飞猪上，供应商北京正橹航空服务有限公司提供的机票为价格900多元，起飞前24小时前退票费为3000元，起飞前24小时后退票费为3800元。此外，还有特价机票不退不換、不同航空公司退票费相差一倍等问题。例如如同一时段在同程网上预定同一天由南京到烟台票价为360元的航班，东方航空MU2781和深圳航空ZH9587起飞前2小时退票费相差180元（票价的一半）。

江苏省消保委已正式发出约谈函，因涉事企业存在飞机票退改签费用过高、特价机票不得退改签、没有充分告知消费者退改签标准等行为，涉嫌利用经营者优势地位，侵犯消费者的公平交易权，为维护消费者合法权益，江苏省消保委“三问”15家航空公司、互联网平台，具体问题包括：飞机票退改签详细规则及依据、提供消费者售后服务内部工作机制，以及有关飞机票退改签规则涉嫌侵犯消费者权益相关问题的意见反馈。

（原题为《退机票还要倒贴钱？江苏省消保委正式约谈东航携程等15家企业》）