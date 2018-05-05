你们的蛙儿子回来：他加入中国国籍 当上淘宝导购员

刺猬公社 | 李子涵

导读：旅行青蛙带回来的都是中国特产，而且这些特产在淘宝上你都能买得到，都能找到同款。

五一劳动节刚过，在外游荡多时的蛙儿子竟然回来了，嘴里嚼着烤包子，脖子上挂着玉佩，手里撑着纸伞，口袋里揣着长城明信片，背囊里还装着几瓶老干妈辣椒酱，你说稀奇不稀奇？

长城明信片

2个月之前，不少狠心的玩家趁着自家的蛙儿子出门旅行，删除了游戏，让蛙儿子有家不能回。如今，恋家的蛙儿子又乘着“手机淘宝”的顺风车回到了手机屏幕上。

令人欣慰的是，你们的蛙儿子终于加入了中国国籍。

4月2日，阿里游戏在微博中宣布，阿里巴巴集团与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权在中国大陆地区独家发行旗下现象级手游《旅行青蛙》。一个月之后，这份中国风味的青蛙就摆在了大家面前，效率还是相当高的。

旅行青蛙内嵌手机淘宝

中国版《旅行青蛙》于5月3日在手机淘宝开启内测，中文版名叫《旅行青蛙·中国之旅》。用户点击手机淘宝右下角的“我的淘宝”，就能看到“‘旅行青蛙·中国之旅’邀您率先游遍中国”的字样。

游戏预约界面

点击立即体验，就会出现一个预约界面，然后……就没有然后了。预约玩家需要等待 5 月 6 日抽出内测资格才能体验游戏。不过屏幕下方一个输入激活码的对话框吸引了刺猬君的注意，有激活码不就能抢先一步体验了吗？

还好刺猬君有中国好同事杨咩咩，她神通广大，搞到了激活码，让刺猬君可以提前尝尝鲜。

输入激活码，点击进入游戏，然后给蛙儿子起名、巡视地里的三叶草……作为一名“高玩”，一切都很亲切。淘宝官方小游戏还暖心地发来一封推送，表示欢迎。

跟着蛙儿子进了屋，浓郁的中国风扑面而来：床头钉着中国地图，床尾放着杜十娘的百宝箱，楼梯下方摆着几坛上等的女儿红，对面则是一口中式土灶，推开精雕细刻的中式门窗，仔细欣赏画着梅花的屏风……

真让人赞不绝口：This is China！

中日两版蛙宅对比

眼看屏幕下方急着出门的蛙儿子已经在默默地收拾行囊了，我们赶紧去商店给他买点吃的。中国商店就是不一样，30枚叶子以内只能吃饼，40枚叶子才能吃到米饭，100枚叶子才能吃到正宗的中式美食——包子和豆腐，作为穷屌丝只好顿顿吃西餐喽。

中国版商店

在装备方面，原版最贵的幸运铃变成了锦鲤玉佩，蛙儿子也入乡随俗，不戴头巾改戴围巾。原版的帐篷、碗、灯等装备也分别被水壶、纸伞，睡垫取代。看那云纹的围巾、水墨风的纸伞、打着中国结的葫芦……就知道制作组用心了。

中日两版抽奖机对比

在“兑换”界面，依然是5张兑换券换一个珠子。不过抽奖机的外观比原版更加精致，形似我国古代的罗盘。奖品列表也做了更新：青玉换铃铛、绿玉换花生、红玉换果汁、黄玉换千纸鹤，不过从品相来看，最低档的铃铛似乎比其他三样看起来更值钱呢。

奖品列表

等我们为蛙儿子准备好背包，它一个箭步就冲出门了。也许是奶油华夫饼不禁饿，没过多久蛙儿子就蹦跶回来了，还懂事地带回来了一张长城明信片、一颗卷心菜和一份京味点心。

能在这么短时间跑个来回，由此推断，蛙儿子的家很可能就在北京。小小年纪，在北京能有这样一个带花园的独栋别墅，为父很是惭愧啊。

带花园的独栋别墅

顺便再逛逛小仓库，刺猬君发现纪念品一栏共有22个小格子，比原版多出12个，而特产一栏有40个小格子，比原版多出11个。毕竟中国地大物博，到哪去旅游都有一堆纪念品和特产，估计以后格子还得往上加。

中日两版纪念品格子对比

又买了几块华夫饼，蛙儿子马上出去浪了。贴心的是，每当三叶草长满或是蛙儿子回来了，淘宝都会及时发出推送消息，让你在第一时间与蛙儿子重逢。

淘宝小游戏推送

趁着蛙儿子出门，再好好参观下庭院，你会发现庭院的右下角，在“小屋”和“商店”按钮上方，多出了一个“活动”按钮。参加活动，完成任务就会获得“金叶子”，这个金叶子是比三叶草面值更大的流通货币，一枚金叶子相当于10枚三叶草，更重要的是，6枚金叶子还可以换来一张兑换券。终于不用傻等着割草了！

新玩法：金叶子商城

研究一会，刺猬君发现，除了金叶子系统以及内嵌手机淘宝的形式，这款中国版《旅行青蛙》看起来与日本原版没有太大差别。

不过外行看热闹，具体这款《旅行青蛙·中国之旅》在玩法上有什么新尝试还得内行人说了算。刺猬公社（ID：ciweigongshe）联系到了淘宝市场部资深营销策划何林青，请他为诸位玩家答疑解惑。

Q：《旅行青蛙·中国之旅》目前内嵌于手机淘宝，未来会考虑推出独立APP吗？

A：目前不会推出独立APP，我们暂时还是希望把这个有趣的玩法嵌入淘宝内，并且会给它一个长线的入口。

Q：中国版《旅行青蛙》筹备了多长时间？

A：我们是年后开始动工做这个项目的，大概是从3月份开始，用了两个多月的时间完成。这次中国版整个链路的开发，包括视觉、选景、特产等等都是由阿里游戏的同学独立完成的。日本公司主要为我们提供世界观的设定，我们还是会遵循原版的世界观和画风，沿用它之前的逻辑。

Q：新添加的这些元素的设计思路是什么？

A：因为它是一个中国版《旅行青蛙》嘛，所以我们想把一些最具中国特色的景点放到游戏中，比如长城、西湖、乐山大佛等这类中国民众非常喜欢的景点。此外，游戏中还会有一些彩蛋景点，包括上海相亲角、阿里巴巴园区等等，因为它是一款年轻人非常喜欢的游戏嘛，我们希望让年轻人感受到更加新鲜和熟悉的场景。

Q：阿里宣布独家发行中国版《旅行青蛙》后，很多网友“YY”蛙儿子与阿里其他产品的联动，比如和飞猪、蚂蚁金服、盒马生鲜的业务打通，你们如何看待这样的建议？

A：我们非常尊重这款游戏原先的世界观，它一个非常真实的，到大自然去旅游的游戏，至于说放一只河马，放一个蚂蚁到游戏里面，短期内我们是不会做这样的事情的。我们现在会做什么事情呢？比如说特产，旅行青蛙带回来的都是中国特产，而且这些特产在淘宝上你都能买得到，都能找到同款，这个是很有意思的。而且这些品牌其实没有给淘宝任何钱，我们把它们放进去，只是给用户提供最熟悉的一些产品，比如一瓶老干妈，因为这才是最真实的旅行青蛙。

Q：中国版《旅行青蛙》和原版相比有哪些独创玩法？

A：除了三叶草之外，我们会有一个新的货币体制，叫金叶子。金叶子体系的存在，会让获取三叶草的方式不只是靠大家等，等着它自然地生长，然后收割，它可以有不同的玩法在里边。

Q：特产这块未来会不会和一些厂商进行品牌合作？金叶子体系会不会发展成付费模式？

A：目前我们没有商业化的打算，我们还是希望做一款纯粹的小游戏，淘宝本身就是一个大商场了，我不需要在游戏里去推更多的品牌，我们就单纯希望用户到这里来玩个游戏。金叶子付费，我们目前也是没有这样方面打算。因为本身它也不是一个氪金类的游戏。它就是一个小的互动，我们希望用户通过玩游戏在淘宝上kill your time，消耗时间去逛，而没有考虑在他们逛的同时还要让用户为游戏花钱。

Q：《旅行青蛙》从爆款到凉凉只用了一个月的时间，有了前车之鉴，中国版会如何保持用户粘性？

A：首先，我们从游戏机制上打通了淘宝与旅行青蛙的联系，比如用户在淘宝上的加购行为（将商品加入购物车）、停留时长会作用到蛙儿子身上，具体体现在加速三叶草的生长，加快蛙儿子回来的速度，增加蛙儿子带回来的特产等等，让用户能感受到他在淘宝上的行为和蛙儿子是相关的。

其次，我们会加入一些社交的玩法，这种社交是非常轻量的，是符合佛系价值观的。社交玩法会在二期上线，大概会在一到两个月之内和大家见面。

最后，我们会通过不断地更新迭代给用户带来更多的内容，比如在景点上，我们会持续更新，以港澳台地区为例，像台湾的十分车站啊、澳门的赌场在未来都会加入进去，我们要让用户觉得，这款青蛙和日本青蛙还是不太一样的。

可以看出，目前阿里旗下的这款《旅行青蛙·中国之旅》是类似于淘宝直播、淘宝二楼的一种新的内容互动形式。内嵌于手机淘宝，蛙儿子的岗位职责不言而喻。

不过蛙儿子作为在淘宝剁手时的灵魂伴侣，用户暂时不必担心还要为它氪金。但有一点毫无疑问，那些爱刷淘宝的剁手党们的蛙儿子带回来的明信片、特产一定更高级。毕竟，要想养好蛙，淘宝要多刷。

至于游戏未来要上线的社交模式，会不会引发晒蛙的攀比之风，重现当年偷菜的盛况，就要看游戏制作方究竟够不够佛系了。

门外，快递员送来一个包裹，上面写着“淘宝小助手”，备注上画着一只小青蛙，旁边写着——“妈妈再爱我一次”。

这一次，你愿意签收吗？