魔都上海十年内都不会有BAT？

投资界 王菲

我们看到和体验到的成熟商业模式或技术，它们大多数都不是诞生在上海这座城市，上海只是它们成长壮大的“异乡”。

素有魔都之称的上海，在国内创投圈的地位一直有些尴尬。从生产总值上，上海是国内第一大城市，2017年上海地区GDP为3.013万亿元，比北京高出两千多亿元。但是“为何没有BAT”这个问题一直是扎在上海心头上的一根刺。

错失阿里巴巴，也让业内形成了对上海这座城市创业环境不太看好的固化印象。近年来凭借包容自由的城市氛围、规范的政府公共管理、强大的人口聚集效应，上海俨然已成为经济新业态成长的大本营：第一家盒马鲜生在上海开业，美团打车首站登录上海，拼多多发迹于上海……。，上海为各种商业模式实验打开了大门。

在开放自由的城市环境中，一批独角兽企业正在上海孕育。为了给创新创业企业提供更多发展养分，上海在持续推进各类创新创业扶持政策，在全国各大城市掀起的抢人大战中，上海也当仁不让，相继出台了一批“抢人”政策。

但是，有投资人士感慨道，“上海十年之内也不会出现BAT”。在创业创新领域，以格调著称的上海可能更愿意锦上添花，为大中型企业提供成长壮大的养分，而对小型的创新创业企业却显得“高冷”许多。

前有北京领跑，后有杭州追赶

上海“老二”位置不保

“就创投行业发展，北京有大量的资本集聚，深圳有敢闯敢干的活力，相比较而言，上海的优势并不明显。”在谈到国内几大城市创业环境时，一位投资人士总结道。

普华永道近日发布的MoneyTree研究报告显示从投资的区域分布来看，2017下半年TMT行业投资者最青睐的五个区域依然是北京、上海、深圳、浙江省和广东省（除深圳）。无论是投资数量还是投资金额，北京都是当之无愧的中国TMT投资的明星区域，以813起、170.48亿美元的投资金额高居榜首，深圳则以324起、34.17亿美元位居第二，在投资金额方面较上半年有明显提升，力压上海和杭州，成为仅次于北京的吸金大户。

根据清科旗下私募通统计，2018年第一季度中国早期投资市场最活跃地区依旧为北京，共发生175起投资案例，披露金额约为16.18亿元；上海地区共发生82起投资案例，披露金额约为4.73亿元。

虽然上述单一细分领域的投资情况不足以完全展现一个城市的整体创业现状，但从趋势来看，就创业投资发展水平而言，作为帝都的北京一直都是老大，近年来随着“移民城市”深圳的崛起，上海“老二”的位置有些摇摇欲坠。

日前，中国首家只为科创而集聚共享的新锐科技银行浦发硅谷银行宣布，其深圳分行筹建申请已经正式获得深圳银监局批复，有望于年内落户粤港澳大湾区中的深圳南山区。

谈到选择深圳的原因，浦发硅谷银行行长蒋德在接受媒体采访时表示：“深圳作为其中的核心引擎城市之一，有着与硅谷近似的优质创业环境，多重资源的聚集不仅吸引了全国的创业者，也吸引了所有服务于创业者的机构，为我们建立深圳分行的愿景提供了充分的支撑。”

同样有较强资源汇聚力的北京更是稳坐第一把交椅，无论在投资案例还是投资规模上都遥遥领先。《广东风险投资报告（2017）》显示，北京的中心地位继续显现，2017年北京地区共获得1393起投资，涉及投资金额718.19亿元人民币，不论是投资案例数，还是投资金额都远超排名第二的上海；上海地区的投资案例数为785起，投资金额为310.44亿元人民币；第三名是深圳，获得投资554起，投资金额为162.71亿元人民币。

除了一线大城市的角力之外，二三线城市也在奋起直追。有数据显示，杭州的创业创新仍在加速前进。2017年，杭州创业项目增长率4.09%，连续四年位居全国第一。

与金融业霸主地位不同，在当前国内创业版图上，上海的位置有些危险，“前有猛虎，后有追兵”，上海的创新创业环境到底怎么了？

“创新商业模式实验场”

事实上，没有BAT的上海，在中国互联网商业大战中一直处于风口浪尖之上。3月21日，美团打车正式登录上海，并且已在上海、杭州获得当地监管部门颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，上海成为美团和滴滴争夺网络打车市场的首个战场，之后这场战火才逐渐蔓延的国内其他城市。

刚刚被美团并购的摩拜单车最早也是在上海上线推广，在2016年4月登陆上海后，摩拜与另一家共享单车品牌ofo将共享单车的浪潮推向全国。

在阿里巴巴推行的新零售战略中，第一家盒马鲜生也选在上海开业，对此，马云曾表示：“新零售的第一站我们选在在上海。如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的额高度，我觉得只有上海。”

优质的城市基因使得上海成为这些创新商业模式最好的实验场。消费升级带动下，庞大的消费需求是多元化商业创新模式生长的绝佳土壤。来自上海市统计局的数据显示，2017年上海市实现社会消费品零售总额11830.27亿元，比上年增长8.1%。有业内研究人士更是将上海成为“新零售之都”。

小编已经在上海生活了七年之久，最明显的一个感受就是几乎国内所有最前沿的科技升级，都最先在上海落地应用开来，惠及在这里生活的人。在北京地铁尚未开通手机刷卡进站之时，上海却已经将这项技术普及运用，即使是传统的交通卡，也可以通过各种第三方支付方式来充值。

也难怪上海一直有“魔都”的美名，科技改变我们的生活，也为这座城市增添了浓厚的“魔幻”色彩和超现实感。对于为何首选上海作为共享单车落地的首个城市，摩拜单车前首席执行官王晓峰解释其中缘由：“上海既有欢迎创新的政府，也有乐于接受新事物的市民，而且非机动车道的布局相对合理，适合新业态落地。

但是在光怪陆离的大都市光环下，精致的上海似乎与“创业”、“草根”这些词语搭不上边。我们看到和体验到的成熟商业模式或技术，它们大多数都不是诞生在上海这座城市，上海只是它们成长壮大的“异乡”。

“上海没有原生的创新创业动力，它的定位是为大企业服务，这个城市没有培育小企业尤其是草根创业企业的历史基因和资源积淀。”有投资人士表示。“当然我们不否认上海也出现了一些好的企业，但是数量寥寥无几，最明显的就是，上海没有BAT。”

曾经商界大佬云集的上海滩，为何在互联网时代却“落后”了呢？有人却不以为然。“上海的商业基因是‘务实’，它更看重的是实实在在的利润，而不是讲故事拼烧钱，对于一个相对更成熟的百年商业大都市，这种氛围是融入到骨子里的。”一位投资人士表示。

“上海十年之内不会有BAT”

虽然没有BAT，但是还好有独角兽，为上海挽回了一点面子。胡润发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》显示，北京依旧占据大中华区独角兽企业最多的城市，合计有66家企业上榜，占上榜企业总数的45%；上海和杭州分列二、三位，独角兽企业数量分别达到38家和16家；深圳以11家独角兽企业位列第四。

事实上，魔都上海并不缺乏互联网领域的独角兽公司，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）今年发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2017年中国互联网独角兽企业共有77家，上海仅次于北京占比23.4%，列为第二。

回顾过去十年间，上海诞生和壮大了一批拥有互联网基因的新型企业，数量在全国排名第二，上海拥有大量闷声发大财的“中层干将”，比如饿了么、携程、如家。

有媒体列出了一个长名单，包括沪江网、找钢网、洋码头、易果生鲜、小红书、喜马拉雅FM、蔚来汽车、触宝科技、趣头条、拼多多、陆金所等，他们聚焦电子商务、互联网金融、医疗健康、汽车交通、软硬件等领域。

这其中不乏独角兽企业。在仲量联行中国研究部总监周志锋看来，上海有后发优势，过去在创新这方面上海的配套政策做得不够好，排斥亏损中的小创业公司，但现在上海的思路已经在变，新的独角兽公司越来越多地在上海出现。

近年来，上海相继推出了一些的创新创业扶持政策，“科创22条”、“人才30条”等一系列政策“大礼包”正在逐步发挥作用。

上海离出现BAT还会远吗？“虽然上海不乏一些优秀的独角兽企业，但是，十年之内不会出现BAT。”上述投资人士用非常肯定的口吻说道。“不是说上海这座城市不好，只是它有自己的定位。”

有意思的是，根据胡润研究院发布的独角兽指数，虽然上海独角兽企业数量是杭州的两倍，但是整体估值却低于杭州。上海独角兽企业38家，总估值6520亿，杭州独角兽企业16家，总估值却达6800亿，深圳以190亿美金排名第四。

上海自由灵活的政策管理为互联网公司业务开展提供了更大的经营空间，但如何能让互联网公司生于斯长于斯并留于斯，是这个城市面临的最迫切问题。头部企业的缺失，毫无疑问也会不利于带动整个环境的创新氛围。

4月初，上海浦东新区刚刚发布了《浦东新区关于支持人才创新创业促进人才发展的若干意见》（简称“人才35条”）。“人才35条”率先试点自贸区外籍科研人员可直接申请在华永居和兼职创新创业，为了解决最为现实的住房问题，浦东推出实施人才住房安居新政，将“实物配租”为主调整为“租金补贴”为主，实现补房至补人的机制转化。

除了人才方面，今年3月份，上海市政府还发布了《关于推进本市区域性股权市场规范健康发展的若干意见》（沪府发〔2018〕9号），立足科技型、创新型中小微企业发展需要，打造服务生态圈，以期提高中小微企业发展活力，促进上海地区早期投资市场的发展。

三年前，在“双创”浪潮下，上海市科学技术委员会发布“创业浦江行动计划”：到2020年，上海将成为具有全球影响力的创业中心，集聚“白领”创业者、大学生创业者、连续创业者、海外创业者等各类科技创业者超过20万人，要涌现出一批具有全球性或区域性市场领袖地位的创新型企业，科技小巨人企业超过3000家，形成100个由小巨人企业牵头发起的产业技术创新联盟。

步入2018，离时间表截止时间越来越近，这样一个宏大的蓝图，是否能如期完成，我们拭目以待。