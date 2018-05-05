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沈鹏回复雷军：水滴是谁？水滴为什么而奋斗？

沈鹏回复雷军：水滴是谁？水滴为什么而奋斗？
2018年05月05日 15:51 新浪科技
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水滴公司创始人兼CEO沈鹏水滴公司创始人兼CEO沈鹏

　　新浪科技讯 5月5日下午消息，近日小米集团正式提交招股书，雷军发布公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》，对此，水滴公司创始人兼CEO沈鹏在水滴公司两年之际发表了文章《水滴是谁？水滴为什么而奋斗？》。

　　沈鹏在文中回忆了美团往事，分享了创立水滴的愿景。

　　沈鹏在文中指出：“兴哥（王兴）与慧文（王慧文）总一直是我的导师。他们给我的不仅是事业上的指导，更重要的是教我如何为人。”

　　根据沈鹏回忆，2016年4月，沈鹏从美团离职正式创立水滴公司，截止今天我们已有水滴筹、水滴互助、水滴保三个业务，注册用户超过3.6亿，独立付费用户超过1亿，其中水滴筹、水滴互助更是稳居行业第一。

　　“水滴公司的使命是‘保障亿万家庭’，我们想高效的为中国人民群众提供医疗资金，让每个家庭都能从容的面对任何一切不确定的风险，让每一个水滴会员有保可医。”沈鹏写道。

　　以下为沈鹏文章全文：

　　沈鹏回复雷军：水滴是谁？水滴为什么而奋斗？

　　今天看了雷军老师的公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》，深有感触，也为小米公司正式递交上市材料感到高兴。

　　八年前，还在上大学的我以美团第10号员工的身份加入美团，跟随王兴创业，而那时的小米公司也刚刚成立。

　　八年里，我作为小米的用户，一路见证了小米的高速成长。如今小米即将上市，我真心为雷军老师以及小米的朋友们感到高兴，祝贺雷军老师，祝贺小米！

　　美团六年，我经历了很多，成长了很多。在美团，我从实习生做起，历经团购市场经理、城市经理，再到大区经理，后来又与我的人生贵人--王慧文一起创建了美团外卖。在我成长的过程中，兴哥与慧文总一直是我的导师。他们给我的不仅是事业上的指导，更重要的是教我如何为人。“以创新服务用户，满足用户需求，做对用户有价值的事”，这是兴哥对我说的最多的话，而我也一直铭记于心。

　　2016年4月，我从美团离职正式创立水滴公司，截止今天我们已有水滴筹、水滴互助、水滴保三个业务，注册用户超过3.6亿，独立付费用户超过1亿，其中水滴筹、水滴互助更是稳居行业第一。

　　在创业两年之际，我也在问自己：“水滴是谁？水滴为什么而奋斗？”

　　水滴是一个互联网健康保障平台，目的是为中国的广大老百姓提供全方位的健康保障。我们希望有一天，全中国的人都能因为水滴公司的努力而变得有保可医；我们希望有一天，这个世界不再有家庭因为医疗资金短缺而发生悲剧；我们希望有一天，很多人会因为水滴的存在而感到幸福、温暖。

　　水滴公司是一家经营信任的公司，是一个为用户提供价值的服务平台！

　　两年来，我们以公开、透明为原则，主动接受社会大众对我们的监督！

　　两年来，我们以满足用户需求为工作目标，以超越用户期望为工作标准！

　　两年来，我们以严谨务实、稳扎稳打的节奏换来了股东们坚定的支持！              

　　水滴公司的使命是“保障亿万家庭”，我们想高效的为中国人民群众提供医疗资金，让每个家庭都能从容的面对任何一切不确定的风险，让每一个水滴会员有保可医。

　　这就是水滴，这是我们全体水滴人共同的伟大事业！

　　沈鹏

　　2018年5月5日

沈鹏水滴
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