雷军是谁 他为什么而奋斗 小米上市和雷军的英雄主义

来源：创业邦 作者：南立新

▲雷军手持港交所受理小米IPO申请的收据，开心得像个孩子

5月4日，一眨眼的功夫，郭广昌、徐小平、邝子平、王峰、冯鑫、许达来、何小鹏、陈睿、孙陶然等中国企业家、互联网公司CEO以及投资大佬，开始纷纷追忆和雷军交往的细节，以及模仿雷军体，写自己公司愿景和使命（是谁和为什么而奋斗）。

从来没有一个公司的递交上市申请的事儿，引起这么多人的感慨，开始思考愿景和使命，这样终极的问题。小米上市到底为什么牵动了这么多人的情怀，雷军的公开信到底又戳中这些中国最高智商的人群哪一处？雷军又是谁？他为什么而奋斗？

小米上市的意义

5月3日，海康威视的最大天使投资人龚虹嘉，在小米递交招股书后，发了这样的一个朋友圈。

记得四年前北京的一个晚上，雷军匆匆从一个会场赶到我们天使会成员聚会的酒吧。他坐在我对面，手里拿着酒杯反复问我们一句话，5年之后中国会有几家市值超过千亿美元的互联网科技公司？我们数来数去，印象中都没有数到小米。今天看来，小米极有可能开创中国创业史上，从公司创立到成为千亿美元市值的上市公司，用最短的历史记录。雷军，你让我相信了有志者，事竟成是真的……

同为具有革命精神的湖北人，他真心为雷军感到骄傲，同时也反思当时谁都没听到雷军煮酒论英雄时的鸿鹄之志。

对于雷军，市值或许不是理想，更像是一个标志，成功的标志，一个大圣归来的标志。对于我们这个社会，市值是财富的象征，而财富决定了一个人成功的标志。人们需要用财富证明自己的价值。

2007年10月37岁的劳模雷军带领金山软件上市，据说他瘦得厉害，用苦难来形容他的上市之路。谁都知道奋斗16年的雷军，在上市之路上辗转几个市场，一耗就8年，而结果就是为了上市失去战场，错过了互联网发展的黄金10年。但多年奋斗的结果是金山软件2006年收入不过3.16亿人民币，IPO时的市值6.6亿美元，员工1640（2007年8月31日）人；同年11月上市的阿里却募资131.30亿港元（约17亿美元），令阿里巴巴成为亚洲最大规模及全球第二大规模的互联网公司首次公开发售。上市首日，阿里巴巴总市值已达到1，995.68亿港元（约257亿美元）。2007年腾讯市值突破100亿美元，收入38.2亿人民币。

强烈的反差，或许戳痛了让中国软件行业的开创者，时代、行业决定了公司的市值，英雄需要在一个正确的战场上。

2018年，小米在递交的招股书中写道，2017年全年小米收入1146亿元，员工人数是14513；10倍于金山的员工，收入更是的金山的370倍，市值有望突破千亿美元，如果突破，百度就被小米甩在身后。然后用8年的时间，48岁的他打开了一个未完的情结。

IPO也不是终点，更多是一个新起点。十年后，2017年腾讯的市值3.2万亿元，收入2377.6亿元（2017年全年），当下近9000亿美元市值的苹果才是雷军的比较对象。

他也面临着国际化的挑战、核心创新能力的竞争，仅有价格厚道也是不够的。雷军需要下一个证明，证明他能够带领小米走向更广阔国际市场，他的新对标是腾讯、华为、苹果。故事和战斗没有终结，而仅仅是开始。

5月4日，有条消息几乎没有人注意到，联想集团将从恒生指数中被踢出，4月底，联想集团的股票几乎是2009年以来的最低点，只有2.88人民币，这也许意味一个时代的结束，也意味着一个时代的开始。

雷军是谁

雷军是个典型的大哥大，他周围的同事、朋友都这样讲。他还是一个厚道的大哥大。厚不厚道，看他怎样对待陈年；厚不厚道，看小米招股书上的股份安排；厚不厚道，看他怎样对待金山软件。所以，小米招股说明书一发，引起这么多圈内外的好友转发，原本就是多年人品的集中爆发。

雷军是个典型的苦哈哈的劳模。金山软件上市前采访过他的记者追忆，印象中的他很焦虑，“当时的感觉，这个男人没有生活，完全是一个工作狂。”和很多被中国资本市场的不确定性害苦了的创业者一样，和很多中国走错方向的创业者一样，他曾经历尽艰辛，用了8年去上市，而像成绩单一样的市值和收入，让他备受打击。

这些经历触动了那些曾经和正在奋斗的很多创业者、企业家、投资人，创业维艰，当看到英雄回归，再次带领小米递交上市申请时，谁不动容呢？创业者的人生又有几个可以用来拼搏的8年呢？

在各类关于雷军的文章中，似乎只有梁宁才真正了解雷军，她说雷军的操作系统和我们是不一样的。

她写道，“什么是杰出的人，就是如果他想要的那个，他得不到，他就像万蚁噬心那样痛苦。牺牲什么都可以，他必须得到他想要的那个东西。”

她看到了雷军的痛苦，这种痛苦不是普通人可以看到的，她看到雷军经过8年奋战、2007年上市后的落寞，以及2008年被人遗忘的痛苦，以及2010做手机时候不被人理解的痛苦。

梁宁用“杰出的人”，而没有使用“英雄”这两个字。因为这个时代，大家不好意思提英雄， 英雄主义也慢慢磨灭，甚至没有几个人敢使用这个词汇。这个时代更多的宣传犬儒主义、佛系精神。

然而总有些人不一样，梦想的存在，让他们注定不会平庸。都说“每个创业者心里都有一个孙大圣”。这个孙大圣是一种英雄主义也是一种痛苦。孙大圣的痛苦是被压500年，胸怀理想却被压抑、求之不得的痛苦，以及在喧嚣世界，不被人理解的孤寂。

所以，厚道劳模雷军的公开信其实触动了很多人的英雄情结，他唤醒了我们沉睡的英雄之梦、我们早就慢慢被生活磨灭的英雄主义以及慢慢失去的那些少年时代的勇气。大家重新审视自己的梦想和英雄主义。在我们日常琐细的生活工作中，大部分人早就忘了来时的理想，也忘记要去向何处，唯一可以记住的是数字的目标，财富的多寡。人们甚至耻于谈理想和英雄主义，因为这太奢侈了，但雷军用行动告诉人们，如果你不试一下，你怎么知道不行呢？

英雄与英雄主义

英雄是不问国界的，世界各地的英雄都是如此，最近火爆的《原则》一书中，达里奥在书的前段就对约瑟夫·坎贝尔的《千面英雄》赞不绝口。“英雄的特征是能在常规的成就范畴之外发现、实现（或者做到）一些事情，并把生命奉献给高于自身和自身之外的东西……英雄并不是一开始就是英雄，他们是通过一系列环环相扣的步骤成为英雄的。”

英雄的典型道路是：在一个平凡世界过着平凡生活，然后被冒险吸引、跨越门槛、试炼之路中获得很多良师益友的帮助，也会受到诱惑，也会和世界有和解，他们至少掉进过一次深渊，经历一次巨大的失败，然后他们将脱胎换骨，最后获得终极秘诀取得成功、然后回报恩惠、回归自然。

听上去非常好莱坞式的故事情节，但它确实源于生活。

而雷军的至暗时刻与顿悟时间，应该是他的2008年做天使投资到2010年创办小米的那三年。

英雄的标志，一个是强烈地渴望成功，一个是强烈的使命感，一个是置之死地而后生的崛起。

很多英雄，有前两者，但是没有后者，就此而佛系。我们需要那些不屈不挠、不惧失败、跌落谷底，却又重新崛起的英雄和他们的精神。我们不需要佛系的，犬儒的价值观。我们需要英雄主义，去激励那些中途休息或者陷入深渊的创业者，看到光芒，看到未来。

英雄主义和团队精神，也绝非水火不容。每个英雄背后都有一个联盟，不管是正义联盟还是复仇者联盟，英雄会用他的使命感，召唤和聚集一批和他们具有同样使命感的英雄。

雷军的身后是，李学凌、傅盛为代表的17个雷军系CEO和许达来、洪波、刘德一些中年转身的小米系高管，以及100多家小米生态圈和顺为所投资的300个CEO们。马化腾的背后，也是腾讯投资的600多家企业构成的朋友圈。

好莱坞的英雄是美国人拯救世界，但我们需要我们自己的英雄。乔布斯、马斯克是美国的，雷军、李斌、何小鹏是中国的。别人的英雄无法仿效，我们的英雄就在身边，他的故事，你也许可以复制。这就是榜样和英雄的意义。

每个英雄，也依然有自己的阿克琉斯之踵。和美国的英雄比，我们的英雄似乎缺了一点惬意和洒脱，没有办法不用财富证明自己的价值，没有办法一开始就声称自己要用全新的技术改变世界。中国的英雄需要在国际化和颠覆式的创新上挑战自己。

期待小米的上市，开启一个新英雄时代，期待我们有更多的英雄出现、更多的大圣归来，也期待英雄能在巅峰后，平静的回报恩惠、回归自然。