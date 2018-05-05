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杭州一医院收治网瘾少年 网络成瘾到底算不算一种病

杭州一医院收治网瘾少年 网络成瘾到底算不算一种病
2018年05月05日 10:24 新京报
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　　网络成瘾以初中概率最高，高中其次，小学组最低，成瘾原因中，家庭教育缺失是主要因素。

　　网络成瘾是不是一种“病”目前尚存争议，这也让三甲医院杭州市第七人民医院（简称杭州七院）开设的网络成瘾治疗项目，引起关注。从今年1月以来，杭州市第七人民医院已经收治约10名青少年，均为沉迷游戏、被认定为网络成瘾者。该院精神三科的医师称，青少年在出现无法脱离游戏，或者情绪波动，影响学习和生活后，可来到医院进行相关测评。确认存在网络成瘾者，经过家长同意，可进行相关治疗。上述医师强调，治疗方案将以心理治疗和行为干预为主，尽量不住院。不过新京报记者注意到，关于网络成瘾是不是一种精神障碍，以及是否需要通过外界干预进行治疗，目前医学界仍然存在不同意见。有医学专家表示，相对于沉迷网络来说，家长不再“唯成绩论”，改变将一切影响成绩的行为视为“病”的观念，显得更为重要。

▲杭州七院物质依赖科主任盘圣明介绍网瘾治疗方法。新京报“我们视频”截图▲杭州七院物质依赖科主任盘圣明介绍网瘾治疗方法。新京报“我们视频”截图

　　医院提供治疗帮助“戒”网瘾

　　近日，一则“杭州市第七人民医院收治网瘾患者”的消息，引发外界关注。消息中称，对于沉迷网络游戏的青少年，杭州七院可进行收治，并提供治疗方案，帮助“戒除”网瘾。

　　杭州七院是一所以精神类疾病治疗见长的三甲医院，同时是浙江大学医学院精神卫生中心。新京报记者从院方了解到，负责网瘾治疗的是医院精神三科，此前的主要治疗方向为“物质依赖”。

　　杭州七院精神三科一名医师告诉记者，对于认定青少年网络成瘾，科室有一套详尽的检查指标，包括精神测评、心电图和脑电图等数据，且需要现场观察。一般来说，如果青少年出现“不玩游戏就发脾气”、“影响生活或者学习”等情况时，可以进行网络成瘾测评。

　　上述医师表示，通常来说，经过鉴定确认网络成瘾后，医院将对其进行收治，时间在两到三周，总花费约15000元。治疗内容包括服用镇静类药物、情绪稳定剂，同时进行心理治疗和疏导，具体治疗方案“需要根据个人情况评估后确定”。虽然“不能保证一定能治好”，但“大部分能起到缓解效果”。

　　关于此前治疗网瘾备受争议的“电击疗法”，杭州七院精神三科称，作为正规医疗机构，治疗形式将以心理疏导为主，不会使用未经科学证实，存在争议的治疗方法。此外，对于网络成瘾青少年的收治，也是根据教育部相关发文的精神。

▲4月20日，教育部官网发布《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》。教育部官网截图　　▲4月20日，教育部官网发布《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》。教育部官网截图

　　治疗循序渐进较少使用药物

　　杭州七院精神三科称，医院从今年1月5日起开始收治网瘾青少年，至今已有约10人，此外，还有不少前来咨询的家长及青少年。

　　杭州七院物质依赖科主任盘圣明介绍，不少家长前来咨询时，直接表示“我们管不了，只能交给医院”。收治的青少年中，有部分成绩不错的学生。

　　按照盘圣明的说法，青少年沉迷网络，大部分与家庭溺爱相关。一些家庭一味重视成绩，甚至以玩游戏作为奖励，导致一些学生越陷越深。此外，由于青少年的自控能力较差，沉迷网络后，会出现情绪失控、发脾气等行为。

　　杭州市心理卫生中心博士宋海东，曾调查并发布《青少年网络成瘾机制及社会心理干预研究》。其中发现，网络成瘾以初中概率最高，高中其次，小学组最低，成瘾原因中，家庭教育缺失是主要因素。

　　盘圣明表示，杭州七院的治疗，主要是对行为进行干预，较少使用药物，也尽量不会住院，“不是立即让他戒掉网络游戏，而是循序渐进，比较温情。”

▲4月20日，教育部官网发布《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》。教育部官网截图　　▲4月20日，教育部官网发布《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》。教育部官网截图

　　追访：防沉迷网络教育部发紧急通知宣传引导

　　杭州七院所称的“教育部精神”，是指教育部办公厅日前发布的一则紧急通知。

　　4月20日，教育部官网发布《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》，其中提及，“随着互联网和手机终端发展，成瘾性网络游戏、邪恶动漫、不良小说、互联网赌博等不断出现，造成一些中小学生沉迷游戏、行为失范、价值观混乱等问题，严重影响了中小学生的学习进步和身心健康，甚至出现人身伤亡、违法犯罪等恶性事件。”

　　据此，教育部要求各地教育主管部门“增强责任感紧迫感”、开展全面排查以及专题教育，通过学校和家长的配合，及时发现、制止和矫正未成年人网络游戏沉迷和不当消费行为。

　　上述紧急通知之后，附有一份《致全国中小学生家长的一封信》，要求各地传达到每一所学校、每一位家长。信中同时配有“防迷网”三字文口诀，便于记忆。

　　不过，记者注意到，教育部上述紧急通知，以及随附的公开信中，均使用“沉迷”等表述，并未出现“网瘾”字眼。

　　文件的发布单位，教育部基础教育司一名欧姓工作人员说，文件是在未成年人受到网络影响加剧的背景下作出，发文重在宣传引导和教育，并未鼓励“治疗网瘾”之意。

▲教育部“防迷网”三字文口诀。资料图片▲教育部“防迷网”三字文口诀。资料图片

　　争议：网络成瘾是否疾病、能否治疗尚无定论

　　记者注意到，2013年，美国精神病学学会发布的第五版《精神疾病诊断与统计手册》中，对于“网络游戏障碍”，列出9种表现症状，包括“完全专注游戏；停止游戏时，出现难受、焦虑、易怒等症状；游戏时间逐渐增多；无法减少游戏时间，无法戒掉游戏；放弃其他活动，对之前的其他爱好失去兴趣”等，同时满足其中5种，才可被认定为“网络游戏障碍”。

　　盘圣明介绍，世界卫生组织曾于2017年底，在国际疾病分类（ICD）中，首次将游戏障碍列入精神与行为障碍章节。在盘圣明看来，这意味着网络游戏成瘾，已经被列为精神障碍的一种。

　　不过，关于网络成瘾是不是疾病，以及是否可以通过治疗来解决，目前医学界仍有不同意见。一名心理医生告诉记者，国际卫生组织的上述疾病分类目前仍然是一种草案，尚未得到正式确认。也就是说，目前尚无法认定网络游戏成瘾，是一种精神障碍类疾病。“随着年龄增长，大部分网络成瘾者都会自觉改变，根本不需要治疗。”

　　此外，北京协和医学院教授王晨光表示，现阶段是网络社会，“年轻人都上网，也有不少人离不开网络，但至少到目前为止，未有任何医疗机构认定‘网瘾’是一种疾病”。此外，在教育“唯成绩论”的背景下，一切影响成绩、影响升学的活动，往往都会被家长认为是有问题的，其中就包括喜欢上网、玩游戏等，也被视为是一种“病”，“这样的观念是值得反思的”。

　　新京报记者 王煜  编辑 张太凌  校对 范锦

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