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非法网约车司机偷开被扣车辆 撞击执法人员逃逸被抓

非法网约车司机偷开被扣车辆 撞击执法人员逃逸被抓
2018年05月05日 09:07 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨亚东

　　无证网约车被运管人员查获后，司机弃车逃跑，后又偷偷将被扣车辆开走，运管稽查人员阻拦时险些被碾压……澎湃新闻5月4日从浙江台州市黄岩区警方获悉，偷开被查扣车辆的非法网约车司机李某3日已被抓获。

　　4月28日晚，黄岩区运管局稽查执法人员陈文等人在台州火车站站前广场发现一辆疑似非法营运的本田轿车，司机带了两名乘客上车。经询问，两名乘客想去台州椒江区，通过打车软件联系到司机李某。

　　由于李某拿不出合法的网约车证件，执法人员要求他配合调查，但李某趁执法人员给乘客做笔录时带着车钥匙弃车逃跑。执法人员将车拖回车站附近执勤点，多次联系李某，对方一直无回应。

　　过了几小时，在执勤岗亭内的陈文听到外面有车辆发动的声音，发现有人偷开被扣的本田车，和队友追到一红绿灯路口时将车拦下。

　　“执法人员认出开车的就是李某，劝他下车，但李某在信号灯变绿时加油门撞向执法人员，一名站在车前的执法人员被撞得趴在引擎盖上。”台州市道路运输管理局办公室人士告诉澎湃新闻，被顶到引擎盖上的是执法人员陈文，随后李某一个急转弯，陈文被甩到地上，本田车加速逃走，车轮险些从陈文身上碾过。

　　运管执法人员报警后，司机李某3日下午被抓获。

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