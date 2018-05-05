电商小程序崛起 进攻阿里阵地？

经历了一年的发展从不愠不火，到如今备受投资人和创业者追捧，小程序在短短几年内经历了各种跌宕起伏。而今年，通过朋友圈、微信群的各种小程序游戏、微店商品的分享，小程序成为微信爆款的功能已经是不争的事实。在近期某峰会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾为小程序站台，宣布小程序已经拥有1.7亿日活用户、上线58万个小程序、吸引了超过100万个开发者、2300个第三方开发平台加入，已成为连接各行各业的重要数字化工具。

虽然游戏小程序表现亮眼，但随着小程序更新迭代和功能的逐步开放，电商小程序门类逐渐崛起。这个被微信凭空创造出的电商形态，在现阶段传统平台电商流量红利已过、增长乏力之时又让各家商户看到了线上下结合的新型电商模式。公开资料显示，礼物说、西柚集和靠谱小程序等电商小程序在近期相继完成了新一轮融资，而微盟作为小程序的三方服务商也拿到了新一轮融资。

经过一年的发展孵化的生态，小程序让腾讯看到了扳倒阿里电商帝国的可能性。不过，极光分析研究院分析总监唐欣在接受《中国经营报》记者采访时认为，受到小程序留存流量能力弱、电商的产品质量、商家信任度随着业务爆发式增长而问题频现时，电商小程序会达到一个限度，再要突破就会很难。总体规模和整体电商相比较小。

阿里和腾讯：电商成本之争

尽管张小龙在2018微信公开课上曾指出，‘小程序不是专门为电商准备的’，但种种迹象却表明小程序电商的时代确实来了。

公开资料显示，小程序第三方服务商微盟宣布完成10.09亿元的D1轮融资，刷新了微信生态服务商的融资纪录；有赞的上市，也吹响了微信生态第一股的号角；而京东正式发布开普勒轻商城，成为做微信生态的零售服务商。

微信小程序为何会成为电商新宠儿？经过本报记者采访的多个参与了小程序的电商和服务商了解到，较低的获客成本和流量红利成为小程序争夺商户的重要原因。

微盟新零售事业部产品总经理卫晓祥告诉记者，小程序的整个营销成本相对于淘宝来说很便宜。比如淘宝，单位有效获客成本在100-200元左右，而且流量有越来越贵的趋势，很多商户处于只有单量没有利润，或者毛利很低的状态。而微信的公有流量红利因为小程序刚开放，还处于红利状态；另一方面，微信的收费流量途径目前只有，通过朋友圈的收费广告以及游戏中间的收费广告，获客成本大概是20块钱一个有效用户（跟品牌也有关系）。而上述成本计算也在李本卿出得到了证实。

花点时间相关负责人在接受本报记者采访时表示，小程序依托微信这一社交平台，社交属性更强，也便于用户触达、内容营销、分享。不过，上述负责人表示天猫目前也非常重视内容和社群营销，天猫目前基于用户的搜索习惯和浏览习惯，商品的呈现也是千人千面。

中国电商中心曹磊在接受《中国经营报》记者采访时表示，小程序就是靠着背后庞大的用户群体来搭建一个新的电商平台，也间接开启了新零售的一个新模式。尤其是对于传统的线下零售行业来说，小程序让线下门店突破线上壁垒变得更加简单，不仅开发和运营成本低，而且功能也很齐全，完全促进了线上线下的相互发展。

电商小程序崛起

其实，电商在小程序上已枝繁叶茂，京东、唯品会、蘑菇街等在内的电商平台都从中获得了海量新客户，而像拼多多、贝贝拼团、折800、卷皮折扣等一批特卖网站也利用小程序取得了不错的成绩，至于原本依托公众号做内容电商的内容创作者也纷纷将小程序电商视作下一个方向。

就在几天前，拼多多完成了30亿美元融资，估值接近150亿美金。而原本运营不佳的礼物说也因为小程序复活，在近期宣布完成1亿元C1轮融资，投资方暂未透露。此前，微盟、靠谱小程序等小程序三方服务商也相继宣布获得新一轮融资。

微信开放平台基础部高级产品经理林兴在近期接受媒体采访时表示，微信将很快支持各个APP直接打开小程序，满足异业合作的场景。商业化方面微信也将继续挖掘，包括正在内测的小程序广告组件下一步将继续开放，会有更多小程序开发者变身为“流量主”享有广告收益。

目前，小程序广告组件已全量支持推广品牌活动、电商、移动应用及公众号等4个类目的广告，帮助广告主商家释放势能。林兴表示，2018年，小程序还将提供更多促成交易的能力，包括电商工具等，让商家获益，从而更有动力为用户提供优质服务，实现商家与用户之间的正循环。

可以看到的是，越来越多的开发者正在弃用APP，转向微信小程序，尤其是社交电商类的小程序。在腾讯微信小程序的大力推进下，淘宝、支付宝、百度等小程序相继上线。QuestMobile报告显示，当前游戏类小程序占比33%，第二大类别——网络购物类小程序为17%。

卫晓祥在接受《中国经营报》记者采访时透露，目前整个小程序分为几个类型：工具、电商、小游戏、本地化生活服务、综合类，其中工具是排名是第一的，仅次于就是电商小程序。而微盟服务的客户中，电商小程序占总量的大部分，“属于绝对优势了”。

4月25日，微信发布公告，宣布“为支持小游戏开发者更好将游戏场景与广告融合，现面向部分小游戏开发者启动激励式视频广告组件测试。”

其实，微信小程序本身也在积极地布局电商领域，玩物客李本卿在接受本报记者报道表示，为了鼓励电商小程序的发展，会从官方的角度，根据电商的营销需求提供开发能力，好让服务商们开发出偏社交类、营销类的功能。

小程序威胁阿里？

“在传统电商上，我们知道不是我们的优势”，腾讯相关负责人在接受本报记者采访时透露，而小程序似乎是腾讯在电商领域“曲线追赶”的好方法。

唐欣表示，小程序电商相比阿里的电商体系，更加开放和自由。会抢占一部分电商市场的份额。但他更多的可能是培育出一批独立的电商企业。这个模式跟阿里的平台有很大不同。

小程序有多火？追随着腾讯的脚步，百度和阿里也已经入局。去年，支付宝做起了小程序，淘宝会员码店铺也像小程序。不过与微信的小程序相比，支付宝的小程序更多体现在便民属性上的工具应用，属于“用完即走”性质。当中整合了“淘宝外卖”、“飞猪旅游”等O2O业务，挨着淘宝搜索框的“会员码”实际上是一个向用户附近位置线下门店导流的本地生活服务业务。在电商场景上，阿里虽然做得较好，但其他业态却难以触及。

李本卿认为，小程序和淘宝天猫是两个类型的电商，一个是平台式的，虽然整体流量较大，但是商家为了曝光获取流量还是需要采购，比如参加促销活动或者购买广告位，而小程序本身是去中心化的渠道加上天然的社交属性，其主要负责的是服务有公众号用户和微信粉丝的。

卫晓锋在接受本报记者采访时指出，传统电商蛋糕已经分割完毕，微信等于创造出了另一种电商业态，但是这种电商业态无法替代传统电商，只能是开辟新的流量市场。未来，小程序+公众号生态的电商销量可能会占到市场份额的一半。

不过，电商小程序的一些短板仍需解决，曹磊表示，留存流量仍是电商小程序的一大短板——虽然有部分小程序已经杀出重围，但是普遍来讲，主打“即用即走”的小程序在用户留存上仍存在很大的提升空间。阿拉丁发布的小程序白皮书中显示，小程序的平均次日留存在13%左右，但是双周留存骤降到仅有1%。轻易拥有的也不在意失去，这大概是小程序目前的一个症结所在。另一方面，由于受控于微信——比起APP，尤其是安卓版的高自由度，小程序要面对很多来自微信的限制，从功能接口，甚至到类别内容，都要接受微信的管控，部分敏感内容还很容易遭受封禁威胁。