余额宝告别天弘基金一家独大 平台开放仍有大动作

■本报记者 李冰

5月3日，余额宝宣布“升级”，从5月4日零时起，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。博时基金和中欧基金也在当日晚间，几乎同时发布公告，宣布旗下部分基金新增蚂蚁基金、网商银行为其代销机构。

这也意味着，余额宝由天弘基金一只产品独大的历史将被终结。余额宝分流模式开启。

据《证券日报》记者了解，余额宝的定位是小额、零散的现金管理工具，如果用户同时持有多只基金，那么在用余额宝消费时会相对麻烦。为便于用户管理和使用，目前余额宝暂不支持同时持有多个基金。

对于开放基金的选择上面，蚂蚁金服财富事业群副总裁祖国明向《证券日报》记者透露称，“对接入的基金公司、基金产品，是在综合考虑了合作机构的业绩、投研、风控、技术等等各方面的能力后确定的。”他同时表示，“这两只基金的机构投资者占比较低，以后将转向成以个人投资者为主的零售型基金。”

余额宝分流模式开启

博时、中欧入场

资料显示，2013年余额宝上线，目前已经有4亿用户，其吸纳的资金主要是普通百姓的日常购物消费的零钱，其小额、分散的特色鲜明，并且支持消费场景，各种转账、生活缴费。

为了控制规模过快增长，余额宝从2018年2月1日起，设置了每日申购总量，另外，还将个人交易账户持有额度上限设定为10万元，单日购买额度上限设定为2万元。

在升级之前，余额宝货币基金销售服务仅由天弘基金提供，每日申购总量有一定上限，每天早上9点发售，购完为止。升级后，余额宝将新增博时基金和中欧基金两家基金公司为用户提供服务。而记者注意到，余额宝强调“暂不限时、也不限额，原有使用功能保持不变。”

中欧、博时基金也强调，“在现阶段，购买两只新上线的基金暂不限时、也不限额。”但未来是否限时限购，目前还未知。

与此同时，记者也从天弘方面了解到，伴随两只新基金的上线，天弘余额宝的当日申购限额并未放开。

蚂蚁金服方面对《证券日报》记者表示，“经过前期天弘基金采取的主动限额措施，余额宝货币基金规模增长得到了一定控制。如今采取多家合作的开放模式，可以进一步减轻单只货币基金规模过快增长的压力，更从整体上降低了单一货币基金集中度高的风险。”他同时表示，“这是余额宝功能的一次整体升级，此次升级会逐步向用户开放。”

“这个措施将使得天弘余额宝货币基金的规模进一步下降。”在中央财经大学金融学教授郭田勇眼里，此举可谓是一石三鸟。

他对《证券日报》记者表示：“引入更多的基金服务‘长尾用户’，这样疏堵结合、利国利民，一方面提升了老百姓的服务体验；另一方面也利于天弘基金主动控制规模增长；更在系统层面降低了基金集中度风险。”他同时指出，这也符合今年政府报告对金融机构的要求：“改革完善金融服务体系，支持金融机构扩展普惠金融业务”。

让利的“分流计划”

未来将全面向金融机构开放

实际上记者发现，余额宝主动分流给其他的货币基金产品，某种程度上说，也是蚂蚁金服推进全面开放的步伐之一。

蚂蚁金服CEO井贤栋曾公开表示，“蚂蚁金服所积累的技术能力和产品，将全面向金融机构开放，成熟一个开放一个。开放不会有亲疏远近之分，唯一的选择标准是是否创新和具有用户价值。”

目前来看，蚂蚁金服正在践行这个说法，从金融属性，彻底转变为“服务”角色。

记者发现，早在2017年6月14日，在蚂蚁财富开放平台大会上，蚂蚁金服旗下的一站式理财平台“蚂蚁聚宝”宣布升级为“蚂蚁财富”，并首次向金融机构开放最新的AI（人工智能）技术。

当时，财富管理领域的一系列开放举措，被认为是蚂蚁金服开放战略的重要部分。据了解，“财富号”旨在开放蚂蚁金服的专业金融链接能力，通过用户连接、用户画像、精准营销等一系列算法工具，帮助金融机构建立直连用户的自运营平台。

蚂蚁金服当时就曾表示，开放+AI将是蚂蚁财富的两大基石。而AI的能力将从“理解用户”、“优化投资策略”和“用户与金融产品匹配”三个层面助力金融机构。