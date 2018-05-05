新浪科技> 互联网 > 正文

被众多互联网零食品牌“围攻” 洽洽食品困局待破

被众多互联网零食品牌“围攻” 洽洽食品困局待破
2018年05月05日 02:19 中国经营报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　被众多互联网零食品牌“围攻” 业绩承压 洽洽食品困局待破

　　吴容

　　传统休闲食品品牌洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”，股票代码： 002557.SZ）正在经受业绩压力。

　　近日，洽洽食品发布了2017年财报，报告期内尽管公司实现营收36.03亿元，同比增长2.55%，但是利润表现不如预期，实现净利润3.19亿元，同比下降9.75%。事实上，近两年来洽洽食品的营收增速均出现下滑，且净利润也连续递减。

　　“在消费升级背景下，休闲零售中消费者更偏爱坚果类产品，而洽洽食品主营的传统炒货，正在被这一趋势所抛离；与此同时，互联网零食品牌崛起，正在抢夺洽洽食品原有的市场份额。”北京昭邑零售商管理咨询有限公司首席顾问刘晖向《中国经营报》记者表示。

　　近年来，洽洽食品通过开启多品牌战略、推出新品类、逐步建设电商渠道等方式来应对挑战，不过传统零食出身的它在互联网渠道方面并不占优势，新品推出的市场反响也未达预期。可见，洽洽食品未来还要接受更多考验。

　　互联网品牌占据市场

　　根据财报，从2011年上市之后，洽洽食品业绩连年增长，虽然在2013年净利润同比下降，但随后两年又恢复增长。2015年，洽洽食品营收达到33.11亿元，同比增长6.36%，净利润为3.64亿元，同比增长24.02%。但从2016年开始，洽洽食品再次出现业绩不理想的局面，从当年财报可以发现，期内实现营收35.13亿元，同比增长6.09%，净利润3.54亿元，同比却下降2.81%。

　　在过去的一年，公司业绩仍较为低迷，虽然营收获得小幅增长，但是归属上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比下降9.75%；归属上市公司股东的扣非净利润为2.25亿元，同比下降了20.82%。事实上，从财报可以发现，其2016年的非经常性损益项目的收益为6894.3万元，而到了2017年，便增加至9373.2万元。

　　洽洽食品的非经常性收益主要来自政府补助、投资理财收益的增加。其中，政府补助占据了5630.4万元，投资理财产品的投资收益占据了3971.4万元，而其对外委托贷款所取得的收益为2613.3万元。这也意味着，洽洽食品的净利润中有1.22亿元来自政府补贴、投资理财产品及对外放贷获得收益。

　　在回复《中国经营报》记者关于业绩情况的采访时，洽洽食品认为净利润下滑是由于“2016 年开始，公司对传统红袋瓜子主动进行了原料、生产工艺、外包装的升级，导致相应生产成本上升。因为公司新品的市场推广费用需要前期的投入”。

　　西南证券的研报给出了类似的点评，“坚果占比提升拖累整体毛利，新品推广销售费用增长明显。销售费用绝对额同比增长26.9%，主要用于每日坚果、蓝袋新品的市场推广。春节期间公司走出国门在世界地标性建筑进行广告投放，在海外市场进行了品牌和产品的宣传。”同时，研报指出，“成长瓶颈已经突破，净利润同步增长尚需耐心。”

　　“在消费升级的大背景下，炒货坚果的市场空间越来越广阔，但类似洽洽食品等传统零食品牌被消费者提及的次数正在减少，而一批新的互联网坚果品牌正在占据市场，比如百草味、良品铺子、盐津铺子、来伊份以及三只松鼠等等。”从事某坚果炒货品牌的经销商王久（化名）告诉记者。洽洽食品在财报里面也承认，“随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群接受，另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。”

　　王久表示，“随着时代发展，坚果炒货也有迭代的过程。早期是傻子瓜子，这个品牌此前被认为是改革开放的产物，后来就销声匿迹了，没能跟上时代发展的步伐。消费者的需求变化非常快，消费升级下，大家对于品牌的情感和需求等正在增多，企业要怎么去把握销售渠道和销售方式的变化尤为重要。洽洽食品可能错过了最佳的转型时机，这个时机大概在2011年、2012年左右，那时正有—大批互联网和新兴坚果品牌涌出。”

　　如今消费者越来越追求健康的生活方式，休闲零售中也更偏爱坚果类产品。对于这一“潮流”趋势，洽洽食品一直在推出新品方面进行探索，包括撞果仁、果冻、调味品等等，并对瓜子口味进行革新，但公司目前很大比例的收入仍然来自葵瓜子。最新财报提到，公司的产品主要分为葵花子和坚果两大类，其中，占公司营收近70%的是主业葵花子业务。而如今更为消费者所青睐的坚果类产品，在报告期内的销售占比有所增加，从2016年的1.07亿元增加至2017年的2.47亿元。

　　除了坚果炒货，2010年，为了寻找新的利润增长点，洽洽食品推出“喀吱脆”薯片。该薯片业务推出后，曾成为了洽洽的第二大产品。但是在2012年“喀吱脆”薯片营收开始连年下滑，到2016年，它只占到洽洽食品全年收入的6.11%，约1.48亿元。2013 年，洽洽食品试图推出果冻产品啵乐冻，却因两年累计亏损近2000万元而被剥离出其产品序列。同年，公司收购的牛肉酱业务也遭遇了亏损。

　　刘晖认为，洽洽瓜子早期积累了口碑，推广新口味的瓜子没那么难。也正因为消费者对瓜子产品有了角色代入感，在开发瓜子以外的新品时，会比较难以让消费者接受，同时对于新品，洽洽可能在一定程度上缺乏与之匹配的销售渠道和营销能力。

　　洽洽食品在2017年年度财报中提到，“经过多年的发展，产品线日趋丰富，推广洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、洽洽每日坚果黄袋坚果、休闲豆干、小康调味酱等产品。”不过，与此同时，洽洽食品的库存正在上升。财报显示，2017年，洽洽食品的库存量为4671.63吨，比2016年的3530.23 吨增加了 32.33%。

　　加紧电商能否跟上？

　　根据咨询公司英敏特此前发布的《零食消费趋势——中国2017》报告显示，坚果瓜子类零食市场的销售额在2016年达2637亿元，而到2020年，这一销售额数值或达3456亿元，坚果瓜子类零食在2015~2020年间将保持10.7%的年均复合增长率。王久认为，“未来这个市场的规模还会扩大，但这也意味着竞争会加剧，我们可能会看到第一名品牌的（销售）数据，会和后面的品牌的差距越来越大。”

　　面对互联网的发展，零食网购的流行，一批批互联网休闲食品品牌崛起，为了抵御新兴品牌带来的冲击，洽洽食品也在建设电商渠道，不过传统零食出身的洽洽在互联网渠道并不占优势，财报显示，去年该渠道收入占营业收入的占比从2016年的5.55%下降到了5.45%。在书面答复记者关于线上渠道开拓的提问时，洽洽食品表示，“公司对线上业务发展将会基于多年坚果炒货品牌优势，以及在生产经营管理质量把控上强化的‘洽洽质造’‘洽洽智造’， 并持续推动线上与线下、线上与其他新渠道的融合和协同。”

　　公开资料显示，2014年起，洽洽才试图在电商渠道上进行发力。2015年，洽洽食品的天猫旗舰店里又出现了果干、蜜饯、肉脯等新产品。同年10月，洽洽食品宣布对电商子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公司（以下简称“味乐园”）追加投资1900万元，将味乐园注册资本增加至2000万元。2017年财报显示，洽洽在电商业务上仍在加码。在主要资产一栏中记者留意到，“在建工程期末较期初增加114.28%，主要系本期电商物流中心、坚果分厂等项目支出较大所致。”

　　接受采访时，洽洽食品也表示，针对渠道的改变，对线上的布局相应作出了调整，“在产品层面，将会以坚果炒货国葵、坚果为主；通过每日坚果、皇葵引流，搭配爆款关联销售提升客单；通过春游季、吃货节、葵花节、双十一等营销活动，以及线上线下融合互动强化市场传播。在供应链上，公司通过构建分仓，投资构建电商物流中心和高档坚果分厂项目，解决自动化分拣和产品的供应，提高生产供应效率。

　　“不过，洽洽进入电商的时机可能较晚，发展相对慢，成效还不是特别明显。”刘晖认为。根据《每日经济新闻》的相关报道，在渠道上，虽然洽洽与良品铺子都有着线下渠道优势，但后者凭借率先布局的电商渠道优势，其营收已为洽洽两倍，且线上销售额占总营收的比例亦达三成之多。来自京东商城的数据显示，三只松鼠、良品铺子和百草味京东旗舰店的粉丝数量分别为89万、44万和44万，而洽洽食品的粉丝数量由原来的10.9万下降为4万人。

　　“电商是公司未来发展的重点，有信心做大做强。”2016年，洽洽食品董秘、财务总监陈俊在接受媒体采访这样说道，“虽然我们起步慢了一些，但我们有产品生产工艺和质量控制方面的优势。” 中国坚果炒货行业协会常务副会长翁洋洋在接受媒体采访时认为，虽然近年来全渠道是行业发展趋势，但企业无法把线上和线下很好地融合是最大的痛点。 “线上和线下的消费体验要区分开来，很多企业只顾把线下的体验照搬到线上去，并不能把线上的体验很好地融合到线下来。”

　　刘晖表示，零食电商的市场必然会扩大，竞争也会更加激烈。对于坚果品牌而言，品牌之间的竞争也无非是那些老派、传统的打法（在营销、包装、产品品类等方面继续下功夫），只是改变了渠道。对于线上，面临的是新一代的年轻消费者，需要用个性化、年轻化的做法，比如清新的KOL做代言，影视节目中做品牌植入、冠名年轻人喜欢的音乐节等，只不过比起百草味、来伊份以及三只松鼠等，洽洽在这些新兴的内容营销的露出上还并不频繁。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有