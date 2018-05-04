阿里巴巴高管解读财报：预计2019财年营收增长超60%

新浪科技讯 北京时间5月4日晚间消息，阿里巴巴今日发布了截至2018年3月31日的2018财年第四季度财报，同比增长61%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为人民币140.99亿元（约合22.48亿美元），较上年同期增长35%。

财报发布后，阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信，CEO张勇，CFO武卫出席了电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

美银美林分析师Eddie Leung：公司运营比较成熟的盒马店，在经营方面表现如何？

张勇：盒马为食品，生鲜以及快速消费品提供了一个更为高效的零售方式，盒马一半的订单来自移动端，这些订单也是有盒马店递送的，这也意味着盒马扩大了服务范围，提高了的经营效率，因为固定成本和经营成本相对稳定，而同时服务于店内顾客和住在周围的顾客。另外，递送成本方面，建立新零售模式的目的就是为了将辐射型的电商物流，升级为线上线下整合型物流。如今的电商服务都是递送上门的，而通过就近店铺递送，消费者订购的服务最快几分钟就可以递送上门，这是新零售另外一个优势。

摩根士坦利分析师Grace Chen：我有一个关于2019财年营收增长驱动力的问题。2018财年年初的时候，管理层提到说公司将着力提高市场份额，令平台销售额恢复加速成长。现在看来效果不错，天猫的销售额非常强劲，并且用户数也恢复了加速增长，同时，公司在提高用户体验方面也投入更大。进入2019财年之后，公司会否仍将专注于提高市场份额？市场投入会否更大？

武卫：我们预计2019财年的营收增长将超过60%，主要驱动因素是电子商务和阿里云。公司将巩固B2C业务市场领导者地位，同时，战略性业务也将继续营收增长。不包括饿了么和菜鸟，公司的营收预计将增长超过50%。新零售业务也有贡献，但在中国零售业务中的占比只有10%。

蔡崇信：随着新零售业务的拓展，公司的目标市场目前是5万亿美元，当然我们的渗透率会更高，在市场份额提高方面，公司将更具竞争力。

花旗分析师Alicia Yap：可否介绍一下公司在提高用户体验，获取用户，全球业务拓展，新零售，数字内容和中国物流等业务方面的投资数字或者投资占比？另外，在兼并饿了么时候，公司计划在这项业务上投入多少？

武卫：2018财年的税息折旧及摊销前利润率达到了62%，有10个百分点的利润来自新业务的贡献。公司本财年将继续在这项战略领域进行投资。公司将继续拓展新零售，Lazada和饿了么的业务，随着新零售业务的扩大，我们的利润率结构可能会发生变化，但是利润将保持稳定和健康的增长。

巴克莱银行分析师Gregory Zhao：公司个性化算法驱动了上个财年的广告营收，可否介绍客户管理，广告和营销业务的最新情况？有什么最新的算法，新广告格式，和信息流广告产品今年会发布？今年的增长趋势如何？

武卫：2018财年上半年，公司的客户管理业务营收出现了强劲增长，主要的驱动因素是算法的改进。上个财季，公司提供了一系列提高商家投资回报的服务，比如用户不需要点击产品列表就可以进入店铺，这个功能可以大幅提高商家的回报，点击更少而销售额更高。客户管理业务的增长可能会放缓，而佣金收入增长将加快。所以大家还是要看整体的增长，而非具体去看每一项的变化。我们对未来客户管理业务的增长充满希望，主要是因为我们在数据技术，用户体验和提高商家投资回报方面的投入。公司也在发展储备一些技术，未来会及时向外界公布。

高盛分析师Piyush Mubayi：公司在回归A股上市方面有怎样的计划？需要走什么样的程序？本财季蚂蚁金服的增长如何？

武卫：公司正在积极探索在国内上市的可能性，但是目前没有计划和时间表可以讨论，未来会及时和投资者沟通。在回顾A股上市方面，除了3月底国务院发布的CDR试点意见以及IPO上市管理意见，目前没有相关细则。从原则上讲，只有在回归A股会促进公司业务的前提下，阿里巴巴才会回归A股。另外，无论如何，我们讲保护投资者权益。

蔡崇信：公司还没有完成在蚂蚁金服的股份转化，目前无法预计蚂蚁金服的增长，但是可以介绍的是，蚂蚁金服的用户增长非常强劲，过去两个季度支付宝用户黏性也非常不错，因为线上和线下支付方面都取得了非常大的进展。

摩根大通分析师Alex Yao：我有一个关于公司东南亚业务的问题。东南亚的电商市场还处于发展早期，渗透率比较低，当地也有一些竞争者，怎样在三五年内在东南亚市场胜出？需要投入什么样的资源？

张勇：公司非常重视东南亚电商市场的发展，阿里巴巴对Lazada平台进行了技术改造，也向东南亚业务派遣了技术精干，目的是为了在一个新的市场建立新的生态系统，建设包括支付，物流在内的基础架构，并与合作伙伴建立合作关系，公司将继续在这个市场的投入。

蔡崇信：今年东南亚市场的销售额大概为100亿，市场刚刚起步，目前下结论还太早。从用户体验和商家角度而言，我们的投入包括技术平台的重新架构，这可以帮我们在移动端更快地发布产品，令用户享受更好的体验，也令我们可以更好地适应市场变化。从商家角度而言，大部分东南亚国家都不是制造业大国，所以商家目前还是希望从中国取得货源，而阿里巴巴在这方面可以做很多事情。

加拿大皇家银行资本市场分析师Mark Mahaney：公司未来五到十年在人工智能方面将会有怎样的投入？人工智能的使用对于公司的成本支出效率，营收增长和个性化服务等方面有何影响？

张勇：公司有庞大的生态系统，其中有很多的人工智能应用，可能之前我们没有把这些技术成为人工智能技术，但我们已经使用这些数据驱动的技术很多年了，这也是为什么过去几年公司都可以取得高速的增长。未来公司将继续这方面的投入，比如用以提高用户体验，广告等方面，这不仅可以让用户界面更好用，也可以让供应链获益，更好盘活库存，预测客户需求，创造新的需求，这些都和人工智能有关。

SunTrust Robinson分析师Youssef Squali：公司在新零售领域的竞争优势是什么？另外，贸易保护主义抬头和贸易战对公司业务有何影响？

张勇：公司在建构和执行新零售策略方面有优势，过去19年公司建立了全世界最大的零售市场，我们了解用户的行为，喜好，掌握其中的人口学情况。当我们将业务拓展至线下的时候， 对用户的了解可以为公司的业务拓展提供参考，并将线上和线下的业务更好地整合。另外，我们在线上零售方面的经验不仅将可以帮助提高用户体验，也会为商家和客户创造更大的价值。

蔡崇信：阿里巴巴是全世界生产商向中国消费者销售产品的平台。我们目前每年有超过5.5亿活跃买家，这对所有的品牌，零售商，生产商，包括农民，中小企业，都有巨大的吸引力。目前的贸易战只是出现在中美之间，也只有两国之间的贸易量受影响。如果中国消费者需要从国外购物，还是有很多替代选项的，打个比方，如果不从美国进口食品，我们可以从东南亚进口食品，比如泰国，马来西亚，阿里巴巴有很多渠道可以满足国内用户的需求。贸易战对任何人都没有好处，我们已经公开声明过，贸易战将损害美国小企业的利益。

瑞银分析师分析师Jerry Liu：我有一个关于食品和支付业务投入的问题。我听到公司竞争者未来一年将加大投入，阿里巴巴的利润率会否提高？还是会有更大的投入？

张勇：公司致力于数字娱乐业务的拓展，但我们没有将数字娱乐业务视为新业务，而是向既有和新用户推广的延伸服务，是公司业务不可分割的一部分。对于消费者而言，当他们的生活方式发生变化，生活质量提高，他们对实体商品和虚拟商品的需求都会增加，这也是我们进入这个领域的应用，相信未来可以进一步提高用户黏性。(天恒)