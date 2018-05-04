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傅盛回复雷军：猎豹是谁？猎豹为什么而奋斗？

傅盛回复雷军：猎豹是谁？猎豹为什么而奋斗？
2018年05月04日 21:25 新浪科技综合
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　　来源：微信公众号 傅盛

　　昨天，小米向港交所正式提交了IPO招股书。我在第一时间转发了雷总的公开信《小米是谁？小米为什么而奋斗？》，很兴奋，也很激动！

　　对小米而言，这是八年长跑梦想终于成真的时刻；对整个互联网而言，更是新生独角兽创造历史，改变行业格局的重要时刻。

　　恭喜雷总！恭喜小米的各位兄弟们！

　　这一刻，让我想起了过去许多年，与雷总一起讨论小米的无数个日日夜夜——无数个凌晨两三点，无数次的忘我推演，无数次的余味无穷，甚至有时，我都快撑不住了……雷总依然思路清晰，精神抖擞。

　　内心深处是大写的服！

　　回想小米创立之时，也是猎豹诞生之时。同一年，雷总邀请我加入金山体系，将我创立的可牛科技与原金山安全，合并成立为猎豹移动，我担任CEO。

　　一晃就是八年。

　　小米奋斗的八年，也是猎豹奋斗的八年。猎豹的每一步成长，取得的每一点成绩，离不开雷总的言传身教和以身示范。

　　我和猎豹何其幸！也因此，深深受益。

　　所以，当我看完雷总这封信，我也在思考：猎豹是谁？猎豹为什么而奋斗？

在一个拥挤的房间里开始创业▲在一个拥挤的房间里开始创业▲

　　回答这个问题前，我想说：猎豹是一家从一出生就面临着惨烈竞争，并从巨头厮杀的夹缝中侥幸存活下来的公司。相比行业对手，猎豹所处生存环境，恶劣其甚，变化极快，我们只能在一块荒芜贫瘠的土地上奋力一搏。

　　或许，正是这样的经历，让猎豹骨子里一直保有着一股精神，一种特质，那就是——高度渴望求存的战斗能力和赢的战斗欲望。

　　具体要从三次转折说起：

　　第一次转折，猎豹从传统杀毒软件厂商转型为互联网产品公司。不惜自我攻击，宣布免费杀毒，走出了一条与同时代竞争对手，比如江民，瑞星，卡巴斯基等杀毒软件公司不一样的路子。一年之内，打掉上亿收入。我带着一支并不算强大的队伍，不仅顶住了360最强火力，砍掉存量业务，还推出了新业务：网址导航和猎豹浏览器。猎豹第一次转型成功。

　　悬崖上变革，猎豹活下来了。

　　第二次转折，猎豹从PC安全转型移动工具，成为全球最大的安卓移动工具开发商。我们抓住了智能手机普及大潮，抓住了国际化，也就是传说中那个小酒馆的故事。

　　猎豹创造了自己的小奇迹。

　　今天，全球每个月有6亿用户在使用猎豹移动的APP；猎豹出品的游戏被全球11亿青少年下载过；整个软件被超过20亿台手机下载使用过。猎豹是当之无愧的互联网安卓工具之王。

　　第三次转折，猎豹从一家移动互联网工具公司转型为一家以AI为驱动，集软件、硬件、服务于一体的机器人科技公司。为此，我们专门成立了一家公司——猎户星空。猎豹以投资的方式参与，在体外创造一个新物种，用新组织体的发展带动体内成长，已经取得一些成果。

　　今年3月21日，猎豹移动和猎户星空，在水立方发布了五款服务机器人产品：豹小秘（接待机器人）、小豹智能音箱、豹小贩（零售机器人）、豹豹龙（儿童陪伴机器人）、豹咖啡机（七轴消费级机械臂）。

　　区别于市面现有机器人产品，我们坚定地喊出做出真有用的机器人。而不是鼓吹一个概念，或者利用大家对机器人的炫幻感觉，脱离市场，脱离用户。我们要回归技术初心，回归用户本质，做让用户用得起，对用户真有用的机器人产品。

　　回到问题，猎豹是谁？猎豹为什么而奋斗？

　　我想，互联网也罢，机器人也罢，人工智能也罢，我的初心没有变，猎豹移动这家公司的初心没有变，那就是——做出伟大的科技产品，让世界更聪明，让自己更美好！

　　想想这一路，我从一个很小的产品经理开始，其实就在专注干一件事——一点一滴打磨用户体验，做出伟大的、感动人心的好产品。

　　对猎豹和我而言，这一点永远不会变。

　　面对未来的困难，纵然有恐惧、质疑、嘲笑、批评，我们都可以战胜。还是那句话——在复杂的世界里，做个简单的孩子；永远保持孩子一般的初心，用好奇心打败灰心，用初心替代胜负心。

　　用无尽的热爱，不顾一切的努力，做伟大的产品，做伟大的公司，看更大的世界！永远相信美好的事情即将发生！

傅盛猎豹小米
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