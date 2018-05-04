无人货架“出师未捷身先死”？

摘要：货损率居高“游戏”难玩，头部企业纷纷传出裁员、解散消息

来源：IT时报

作者：丁晓东

近日，坊间流传无人货架公司果小美“裁员、解散”的消息，网上甚至传出了一张果小美办公室及设备等资产的清算名单。无独有偶，另有消息称每日优鲜旗下的无人货架项目便利购，正经历一轮大裁员，其中运营、销售、市场均是重灾区。之前，猩便利也传出拖欠供应商货款、全线撤退的消息。

几家公司对此都进行了回应，果小美CMO胡冠中称“果小美不会解散”，每日优鲜方面则表示“裁员是造谣”。

不过据《IT时报》记者采访后了解，因为受货损率高、货架成本高等诸多因素影响，无人货架领域的诸多玩家，日子难过!

空空的无人货柜，被丢在偏僻角落

2017年下半年，随着大量资本的涌入，无人货架领域暴热了起来，小e微店、便利蜂、果小美等无人货架企业相继出现。尽管期间不少入局者怀疑“这是一门赔本生意”，但是屡屡刷新的融资金额，还是让无人货架成为新零售业态中的一匹黑马，并且成为共享充电宝和共享单车之后的新风口。

低门槛的特性，使得大量玩家涌入无人货架领域，“战斗”从一开始就变得很激烈。但是问题很快出现，因为居高不下的货损率以及越来越高的维护成本，无人货架企业并没有如愿迎来收获期，而补货迟缓、数据造假等问题却相继暴露出来。

位于上海五洲国际大厦的一所办公室内，摆放着一台已经空空如也的猩便利无人货柜。办公室工作人员小夏告诉《IT时报》记者，2017年12月份，猩便利的工作人员主动联系他们并在办公室内免费放置了一台零食柜。起初阶段，猩便利方面的人士一周补货一次，高峰期也会一周补货两次。但在2018年春节之后，小夏发现办公室内的猩便利货柜再也没有人来补过货。

“猩便利货柜里的货物主要以零食、泡面、口香糖和饮料为主，一开始大家图新鲜会买一些，后来买的人就不多了。而且，由于他们长时间不来补货，同事们都以为它倒闭了。无人货柜空了之后，我们嫌它碍事，将它搬到了一个偏僻的位置，猩便利的工作人员至今也没有联系我们补货或者是回收货柜。”

2017年，猩便利在上线后数月内，就疯狂融资5亿，随后又全资收购51零食。但从今年初开始，猩便利被传遭遇资金链危机后从三四线城市紧急撤退，在一二线城市也调整了业务。4月16日有消息传蚂蚁金服将入股猩便利，但至今仍无确切消息。

货损率居高成顽疾

补货迟缓、货损率较高，并不是猩便利一家面临的窘境。

汤先生在南京建邺区一栋大厦内上班，他们办公室内有两台无人货架，一台是果小美，另一台是猩便利。“之前，无人货架里的东西很全，AD钙奶、士力架、咖啡等等，吃喝都有，我偶尔也会购买，但确实存在部分人拿了东西不付款的现象。现在购买情况不是很好，而且，两家很久都没有补货了。”汤先生说道。

“货损率从无人货架行业兴起之初，一直是个棘手的问题。目前业内的无人货架大部分都是扫码开门、自助拿货然后关门结账的操作过程，但在开门和关门的过程中，基本没有技术含量，付款只能靠用户自觉。”一位业内人士告诉《IT时报》记者，同时由于无人货架仍处于点位扩张时期，即使遇到较高的货损率，无人货架公司也不会采取太激烈的措施。

一位无人货架公司的商务拓展人员告诉《IT时报》记者：“网点数量是公司对城市经理考核的重要指标，这使得很多商务拓展人员只注重开拓数量而忽视了后期的运营工作。对于那些长时间不补货的货架，很多用户都以为公司倒闭了，剩下的货物自然就被用户们随意瓜分了。反而是那些每天补货的货架，货损率控制得相对比较好。”

转型之路前景难料

据记者了解，每日优鲜旗下的便利购将于今年6月用智能柜替换部分货柜，届时其货损率将会得到控制。

不过，除了货损率的问题，用户接受程度将给无人货架企业带来更严峻的考验，“很多企业、很多人对无人货架的接受度不高，一是因为部分企业的员工福利比较好，会提供一定的零食；二是周围购物非常方便，而且安装无人货架会占地方；三是很多员工不愿意改变之前的购物习惯。”一位业内人士告诉《IT时报》记者。

对此，互联网时评人张书乐表示：“无人货架的目的，是想让零售进一步缩短与用户间的距离，但实质上，货架的承载能力有限，其本身较过去的无人售货机并没有太多区别。这样的风口，本身并没有形成对传统零售的颠覆，风光背后其实就是一个大坑而已。”他认为，无人货架应该是无人售货机的升级版，而不是当下放个货架在办公区域卖零食这样的低技术含量、蹭无人零售热点的存在。

目前来看，无人货架要实现盈利还面临诸多困难，硬件投入、运营维护，还有无法遏制的货损率，每一项都需要很高的花费。另外，点位推广、仓库扩建也都需要较高成本。

重重困难之下，无人货架企业也开始寻求突破。据悉，今年初，果小美已经在试水拼团电商业务，这是以办公室零售场景为核心的熟人拼团电商。但是未来前景如何，现在很难预料。

“无人货架本身因为缺乏盈利前景，在害怕供血停止的状态下，探索电商模式，可能让他们进一步获得特定场景、特定位置人群的大数据，形成自己的数据池，这样的数据，会比他们现阶段销售的商品更有价值。”张书乐认为。