“O2O战争”不好打 “消金江湖”失意线下市场

摘要：月催七八单，捷信裁员大潮汹涌而至

来源：IT时报

作者：李蕴坤

2017年年底，现金贷监管力度的升级再一次考验了消费金融市场的生存夹缝，不少底层贷款公司就此一蹶不振，迎接关门大吉的结局。而相对抗风险能力更强的大型消费金融平台和持牌公司又如何呢？这厢驻扎在线下3C门店里的消费分期公司刚打完价格战，那厢裁员潮便紧跟着席卷而来，诉说着“消金江湖”的心酸。

月出三四单，拉卡拉社区小站关停

2014年间，一声春雷。“我们将以线下店面结合线上金融的方式去推广拉卡拉小店。”随着拉卡拉董事长孙陶然一声令下，拉卡拉在北上广深这些一线城市相继设立了百家以店中店和社区店形式存在的社区金融服务站，旨在为社区居民提供诸如信用卡还款、消费分期等金融服务，与此同时也向居民们推荐网站及App里的信贷产品，为员工贷、工薪贷等线上金融打开线下的流量入口。

2018年2月，拉卡拉被曝线下社会金融事业部被全面裁切，社区金融服务站关停。曾经在上海一处社区金融服务站里推广信贷业务的前员工告诉《IT时报》记者：“当时出单量通常很少，一个月三四单，都是靠到外面跑出来的。”这位于去年12月离职的员工回忆道，“挨家挨户地跑楼是总部希望的策略，但在实际贯彻中却是另一番模样。上有政策，下有对策。”该员工透露，很多一线员工未能将这项政策执行到位。

线下导流的业务模式行不通，便果断裁掉。拉卡拉金融公开表态，客户往互联网迁移的意愿愈发强烈，通过线下手段辅助风险管理工作的作用和意义已不大。

易观智库发布的《中国第三方支付市场运行机制专题分析2018》显示，第三方支付企业拉卡拉在线上布局Paymax聚合支付产品，线下布局智能POS，相关行业市场覆盖第一。相较于撬动C端的用户，拉卡拉通过大规模布局智能POS、传统POS、MPOS、Q码等终端，在线下商户的受理端占据更明显的优势。

上海交通大学中国普惠金融中心联席主任白澄宇认为，拉卡拉社会金融服务站的“徒劳”也许和错误的客户定位有关，社区居民多是业主或租房的白领，这部分人群能够很容易地从银行申请到贷款，不需要拉卡拉的社区小站为他们填补这块金融服务。如果要做金融创新，拉卡拉更应该挖掘享受不到银行服务的人群。

月催七八单，捷信裁员大潮汹涌而至

无独有偶，国内22家持牌消费金融公司之一的深圳捷信金融服务有限公司近期被曝出大面积裁员，捷信长沙分公司的离职员工纷纷表示曾被公司要求劝退。从捷信催收部门离职的王强（化名）说，自己的部门已经被劝退了100多人，天津公司也有类似情形。王强告诉《IT时报》记者，现在整个捷信都在缩小规模，国家管控下，业务减少，坏账多，而自己的工作绩效只能算一般，利息高的合同不会催，有自残倾向的客户也不会催，“一个月下来催个七八单吧。”大部分催收工作量都外包了，因为让自己公司的员工去催收坏账的回款率更低，加上要给员工发工资，催收成本变得更高。

去年年底现金贷监管一记重拳，令消费金融的日子也变得不太好过，“两年间坏账成倍增加。”王强说。

除了后期的催收员，其他部门、职位也难逃强制裁员。一位前端线下的销售代表告诉《IT时报》记者，公司的电销部、电催部以及区域经理等职位都遭遇了裁员。捷信的线下网点遍布手机、摩托车与家电行业，在消费分期最扬眉吐气的时候，一家门店里有好几家分期公司坐镇，后起之秀的马上消费金融、佰仟金融、拍拍贷等不断蚕食着捷信的市场份额。

“自从去年捷信推出了008，很多公司都退出市场了。”据悉，008是捷信在2017年4月重磅推出的一项促销活动，3000元以内的手机、电脑、电瓶车以及数码产品均可享受0首付、0利息、8期还款的礼遇。上述销售代表表示，线下门店中很多是私营老板的小店，一名员工就可以负责三至五家，只有大店才会安排一个人专门驻店，“去年线下成绩很好，我的业绩也完全达标。”

根据捷信今年3月披露的盈利数据，捷信中国近三年来的业务规模呈井喷式增长，POS机点数逾23.7万，同比增长68%，活跃用户数达1637.1万，同比增长53.6%。另外，贷款净额也比2016年翻了近一番，达到763亿元。可见在中国地区类似008的优惠活动为捷信抢占市场立了大功，只可惜无形之中也为利润空间带来了不小的压力。数据显示，2017年捷信中国的净利润为9.6亿元，对比2016年的15.3亿元同比下滑37.2%，甚至低于2015年的10亿元。

苏宁研究院《2017年中国互联网消费金融发展报告与展望》中指出，糅合了银行系、持牌消费金融公司、互金巨头与创业企业的消金市场让进入门槛大幅下降，同时竞争也日趋激烈，正在实现从蓝海到“伪蓝海”直至“准红海”的转变。

看来，在进入“红海”之前，捷信已经开始“瘦身迎战”。