蚂蚁借呗 京东白条 会给房贷、车贷“挖坑”吗？

摘要： 互联网小额网贷者被银行“歧视”，业内人士提醒：想买房暂时别用网贷

来源：IT时报

作者：潘少颖

1分钟申请、快至30分钟到账、0抵押0担保……这样的广告语可以在众多互联网借贷平台上看到，急需资金周转的人看到这样的话，都会为之心动，甚至向这些平台借款。“只要按期还款，就不会有不良信用记录。”这是很多借款人的想法。

然而，最近有消息称，杭州银行发布贷款新政，“只要近半年内有2次使用互联网借款的记录，如蚂蚁借呗、京东白条等，即使已经还清，也不予放贷。”这则新闻让在互联网平台上借过款的人都心里一惊，尤其是花呗、白条、苏宁任性付这样类似信用卡的互联网信用支付方式，究竟在不在被限制范围呢？

《IT时报》记者发现，结果并不乐观，尽管其他银行还没有像杭州银行一样明确将互联网平台借贷者“打入冷宫”，但不少银行人士证实，确实会对互联网借贷重点考量，个人征信报告被查询次数和征信记录上传条数是两个重要指标。

｜银行“拒贷”或因申请小额贷款

据媒体报道，事情源于想向杭州银行借车贷的涂女士发的一条朋友圈，“千万不要以为互联网借贷可以随便用，哪怕按时还款也会影响贷款。刚刚银行信贷员告诉我，蚂蚁借呗、京东白条、微粒贷等产品，只要在近半年内有2次使用记录，不管还不还都不给我批车贷。”

让涂女士感到不可思议的“拒贷”规定是真的吗？杭州银行一位信贷员告诉《IT时报》记者，这的确是杭州银行的规定，银行在为客户办理贷款的过程中看借款人的征信是必然的，并以此来衡量是否把钱贷给客户以及最终批贷的金额，“我手里的客户在互联网平台借过钱的不多，但其他同事遇到向蚂蚁借呗、微粒贷等互联网借贷平台贷款的用户比较多，门槛提高后，拒贷比例也会提高。”

除了杭州银行外，大多数银行没有如杭州银行这样明确规定，但有类似“潜规则”。“我们银行没有硬性规定，但如果在京东白条、蚂蚁借呗等平台借过钱，必须结清才能申请贷款，要不然很难申请下来。”中国农业银行一位信贷员告诉《IT时报》记者。

招商银行的一位信贷员则表示，招行在审批贷款时，会看申请人的具体征信、负债情况，如果在互联网借贷平台上借过钱，的确会比没有在互联网借贷平台上借过的人难批。

在上述农行信贷员看来，之所以银行对互联网借贷比较敏感，是因为在互联网借贷平台上借一次钱就有一次信用报告查询记录，信用报告频繁被查询会让银行觉得不安全，审批也会更严，需要申请者提交更多的信息。

“互联网借贷风险较大，银行把互联网借贷情况作为贷款审批要素之一，一定程度上可以降低贷款风险。”易观国际分析师王细梅告诉《IT时报》记者。

不过，在大成律师事务所律师朱海斌看来，将是否拒贷的关注点聚焦在申请者的信用记录是否良好上更为适宜，“对绝大多数还款记录良好的使用者来说，这样的新规对其并不公平。”

｜苏宁任性付：买一瓶水也要上征信

《IT时报》记者了解到，在互联网借贷平台上的借款记录是否会被记录在自己的征信报告中，取决于平台有没有连接央行征信中心。

在蚂蚁借呗的借款页面上，有一行灰色小字“本贷款由蚂蚁商诚小贷及其合作机构提供”，而在其《个人消费贷款合同》第十三条中，《IT时报》记者看到“向芝麻信用管理有限公司以及其他法律、监管机构许可设立的信用服务机构、向中国人民银行金融信用信息基础数据库采集您的信用信息和信用报告”的条款，金融信用信息基础数据库就是央行的征信系统，这个条款意指借贷记录会上央行征信系统。支付宝客服也向《IT时报》记者证实，借呗记录的确会上征信报告，但花呗暂时还没上征信报告，“蚂蚁借呗为贷款产品，将根据人行相关规定适实上报征信系统，花呗的服务主体目前没有查询或上报央行征信，如果上报会告知用户。”

和支付宝类似的还有京东白条，它分为普通白条和大白条两种，普通白条即使用白条在京东商城上购物，和信用卡性质相似，而大白条是指用于旅游、装潢、教育等领域的消费贷款。京东金融客服人员告诉《IT时报》记者，大白条的使用记录会上传央行征信报告，“申请者先提交申请，在2个工作日内得知审批结果和额度，和线下商户签合同后，把合同上传给京东，京东会把款项直接支付给商户，无论是用于旅游、教育或是其它，大白条的款项不经过用户的手。”

目前尚未接入央行征信的普通白条也已经启动了接入征信报告的工作，据京东客服人员介绍，京东白条接入征信后，具体消费明细不会体现在征信报告上，也就是不会每一笔消费都显示，而是每月按账单更新负债情况后，在征信报告中集中显示为一笔。

任性付是已拿到消费金融牌照的苏宁消费金融公司推出的消费信贷类产品，用任性付在苏宁上购买产品本质上属于向商家贷款购物，上报到征信报告后名目是“个人消费贷款”，也就是说，即使在苏宁上购买一瓶水也算消费贷款，并记入征信报告。“不过没有逾期，就不会有不良征信。”苏宁客服人员告诉《IT时报》记者。

｜按时还款最重要

对于习惯使用互联网消费的信贷一族，因为不少互联网借贷平台使用方便、到账速度快而频繁使用，同时，他们中又有很多人的房贷、车贷等大额支出，仍主要依赖于银行信贷。

有业内人士认为，在目前的征信评价体系中，银行风控系统对小额贷款者“不太友好”，如果有计划向银行申请房贷、车贷，短期内不要在互联网借贷平台上申请。在银行眼里，满足有一定的信贷记录但无小额贷款记录、三个月内机构查询次数不会过多、信用卡数量、额度使用率、贷款数适中等条件的征信报告才是好报告。

银行客户和网贷客户有一定错位，银行偏向于高净值客户，网贷更多偏向年轻化、信用记录缺失化、互联网化的人群，这类人群的坏账率明显偏高，但是这类人群规模在快速扩张。“现在，一些正规且大型的互联网借贷平台在服务界面告知用户会进行征信查询，但关键是仍有一部分用户不了解采集征信所带来的影响。”上述业内人士评述。

不过，在朱海斌看来，个人征信联网是大势所趋，作为个人，关键还是要保持自己良好的信用记录，不管是否上报央行征信，按时还款肯定没错。根据现行银行贷款条例，信用记录良好，具有还款意愿仍然是银行审批通过并发放贷款的重要前提之一。随着人行征信中心升级、百行征信获批准，以后个人征信记录在生活方方面面会发挥作用。

4月24日，中国互联网金融协会官网发布一则通告：《中国互联网金融协会开通信用信息共享平台在线接入申请》。截至4月20日，正式接入了蚂蚁金服、京东金融、国美、苏宁、唯品会、百度金融、宜人贷、陆金所、网信、拍拍贷等100余家机构。