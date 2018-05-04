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福布斯亚洲新锐女性榜:胡玮炜孙洁等4位内地女性上榜

福布斯亚洲新锐女性榜:胡玮炜孙洁等4位内地女性上榜
2018年05月04日 18:30 新浪科技
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携程CEO孙洁登上《福布斯》亚洲版杂志封面携程CEO孙洁登上《福布斯》亚洲版杂志封面

　　新浪科技讯 北京时间5月4日下午消息，美国《福布斯》杂志首次发布亚洲“25位亚洲新锐女性榜”（Emergent 25），摩拜单车创始人胡玮炜、携程CEO孙洁等4名中国内地女性上榜。

　　咨询公司Grant Thornton表示，在过去一年中，虽然全球范围内任高级业务职位的女性人数有所下降，但这些上榜者反映出女性在亚洲商界的影响更加广泛。该公司2018年的报告指出，亚太地区公司的性别多样性有所改善，但各地情况不一：印度的情况大幅改善，任高级职位的女性人数从之前的17％上升至20％，但日本的比例仍为5％左右。

　　上榜的25名女性因创造的财富和发挥的影响力，以及她们正在推进的想法和趋势而上榜。她们为亚太地区日益发展的商业带来全新的视角。

　　以下为上榜女性企业家：

　　Estina Ang，64岁，Ghim Li Group创始人、 执行主席和首席执行官，新加坡

　　Lorraine Belo-Cincochan，39岁，Wilcon Depot首席执行官和总裁，菲律宾

　　Dang Minh Phuong，47岁，Minh Phuong Logistics 创始人和主席，越南

　　伊达美和子，46岁，Mori Trust社长，日本

　　Jyoti Deshpande，47岁，信实工业媒体和娱乐负责人，印度

　　Elizabeth Gaines，54岁，Fortescue Metals Group首席执行官，澳大利亚

　　Christina Gaw，45岁，Gaw Capital管理负责人，中国香港

　　Nisaba Godrej，40岁， Godrej Consumer Products执行主席，印度

　　Han Seong-sook，50岁，Naver首席执行官，韩国

　　Aki Hashimoto，44岁，Stella Chemifa总裁，日本

　　胡玮炜，36岁，摩拜创始人和总裁，中国内地

　　Miki Ito，35岁，Astroscale总裁，日本 

　　Joanne Kua，33岁，KSK Group/KSK Land首席执行官和执行董事/常务董事，马来西亚

　　Kim So-hee，34岁，Nanda首席执行官，韩国

　　郭惠光，40岁，Shangri-La Asia主席和执行董事，中国香港

　　梁颕宇，46岁，启明创投主管合伙人，中国内地

　　李婷，45岁，云锋金融首席执行官，中国香港

　　米雯娟，35岁，VIPKID创始人和首席执行官，中国内地

　　Nurhayati Subakat，67岁，Paragon Technology & Innovation联合创始人和首席执行官，印度尼西亚

　　Arini Saraswaty Subianto，47岁，Persada Capital Investama总裁董事，印度尼西亚

　　孙洁，49岁，携程首席执行官，中国内地

　　陈淑珊（Tan Su Shan），50岁，星展银行财富管理部董事总经理兼主管，新加坡

　　素帕玛·特瑞素瓦育（Supamas Trivisvavet），43岁，CH. Karnchang总裁及首席执行官，泰国

　　萨米娜·瓦齐拉利（Samina Vaziralli）42岁，Cipla执行副董事长，印度

　　吴旻洁（Mercy Wu），40岁，诚品集团/诚品生活董事长兼首席执行官，中国台湾

　　附：上榜中国内地女性颁奖辞

　　胡玮炜：

胡玮炜胡玮炜

　　三年前，胡玮炜创立摩拜。上个月，美团点评以价值27亿美元现金和股票，收购这款全球最大的单车共享App，让胡玮炜获得大笔财富。此外，她依旧运营公司，使摩拜拥有900万辆自行车，每天在15个国家的200个城市产生3000万次骑行。如今，摩拜已获得超过10亿美元的融资，有2亿注册用户，而2016年为1100万。

　　梁颕宇：

梁颕宇梁颕宇

　　上海药物开发商Zai Lab于9月在纳斯达克上市，股价第一天就上涨70％。这是梁颕宇2006年加入启明创投以来，她与启明取得的又一次大成功。如今，Zai Lab市值为11亿美元，启明仍持有Zai Lab 21％的股份，和2014年梁颕宇以3,300万美元的价格收购25％的股份时相比，持股比例有所下降。梁颕宇起初在启明担任风险合伙人，于2013年升任管理合伙人，领导医疗行业投资。该领域投资现占启明30多亿美元投资额的40％。

　　米雯娟：

米雯娟米雯娟

　　2013年，米雯娟在北京做英语老师时，意识到需要学习英语的学生的急切需求尚未发掘。于是，她创建能将学生与北美老师配对的线上平台VIPKID。如今，VIPKID是世界上最大的少儿英语在线教育提供商，有3万名母语为英语的人士在VIPKID上为35个国家的20万名学生授课。VIPKID在8月的最近一轮融资中筹资2亿美元，总融资额超过3.25亿美元。

　　孙洁：

孙洁孙洁

　　2005年，孙洁加入携程，曾出任首席财务官等高管职务，后于2016年升任首席执行官。携程有3亿会员，市值达240亿美元，是内地最大的在线旅游机构。去年，携程的营收增长39%，国际预订量大幅增加。在孙洁的带领下，携程已经扩大了铁路票务的范围，覆盖亚欧30多个国家和地区。3月，携程在全球6000座城市推出了租车业务。

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