直击|曹操专车测试网约出租车 又一玩家抢食滴滴市场

曹操专车App页面

新浪科技讯 5月4日下午消息，新浪科技获悉，曹操专车正测试网约出租车业务，不过具体功能还未上线。在滴滴之外，目前已有首汽约车、嘀嗒出行、易到和美团打车已经推出该功能。

新浪科技登陆曹操专车App发现，App上已经添加出租车入口，但目前还不能叫车，仍旧处于测试阶段。

就目前的网约车行业，不少玩家已经在滴滴之后入局网约出租车业务。包括首汽约车、嘀嗒出行、易到和美团打车。

根据滴滴出行公布的2017年数据。2017年滴滴平台在全国累计提供了超过74.3亿次的移动出行服务（不含单车及车主服务）。而其中就包括11亿次的出租车订单。

就网约出租车业务而言，平台方并不从交易中抽取佣金，也即不产生收入，但该业务的订单量和流量价值却十分重要，这也是众多平台先后入局的原因。

曹操专车上线于2015年11月，采用“公车公营+认证司机”的B2C运营模式，由吉利集团战略投资。2017年2月，曹操专车获得了由浙江省交通运输厅下发的《申请从事网约车经营具备线上服务能力的认定结果》，成为国内首个获得网约车牌照的新能源汽车共享出行服务平台，服务区域为全国。

今年1月，曹操专车宣布完成A轮10亿元融资，估值超100亿人民币，不过并未公布具体投资方。(张俊)