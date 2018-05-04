新浪科技> 互联网> 雷军发出创业天问 引一片回响专题 > 正文

直击|王峰回应质疑：蓝港是我的命 火星是我的梦

直击|王峰回应质疑：蓝港是我的命 火星是我的梦
2018年05月04日 18:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　

　　新浪科技讯 5月4日下午消息，　今日下午，王峰在3点钟火星财经媒体群发出了《我的奋斗宣言》，疑似回应"专注区块链”的质疑，他指出，蓝港是我的命，火星是我的梦。蓝港和火星，今天是两个平行世界，早晚要融合到一个更大的世界。

　　“金山给过我舞台，雷军给过鼓励，我会感激一生，金山人的血液里就是感恩和是永不放弃，而不是冷嘲热讽。”王峰写道。

　　王峰表示：“我的人生字典里，一直没有找到放弃和投降，如果你问我为什么，我的回答：我热爱战斗，热爱枪林弹雨，热爱高尔基的海燕、海明威的老人与海、鲁迅的呐喊。”

　　今年3月6日，王峰在蓝港互动的公司内部骨干会上宣布：蓝港全面拥抱区块链，旗下的游戏、硬件、影视IP业务全面链化。

　　4月17日，蓝港市值3.32亿港元，折合人民币约2.66亿元，跌破3亿元，比起颠覆时期的60亿港元市值，蒸发了94%。因此，外界对王峰颇有质疑，认为他专注区块链而不务正业。今天王峰《我的奋斗宣言》疑似回应质疑声。

　　以下为王峰宣言全文：

　　我的奋斗宣言

　　奋斗者永远年轻。心中有光明的人，一想到看见最美的太阳，又何惧长夜漫漫？

　　一段时间里，大家对蓝港互动和火星财经的关心，超出我的预期。对于我所有鼓励、批评和鞭策，也包括嘲讽和挖苦，我都一一收下了，不做回应。

　　历史会证明一切。人生道阻且长，我却爱这个世界，每一天我都很充实。我的朋友里，都是各路聪明人和勇敢者，有人倒下有人站起来。状态不好的，我会说句加油，没事的，你肯定行。赢的时候，我会起哄说让他请兄弟喝酒。我鄙视愚蠢和背叛，胆怯之徒，诚然，我会骂他们，嘴上不骂，心里也骂。在我心里，是男人该战斗。

　　我不知道我这一生，参与和主持了多少软件、游戏、互联网、App、硬件的产品和业务，参与多少次设计讨论，甚至多少场写作和演讲。但我知道在过去的二十年时间里，我只在两家公司里工作过，金山软件和蓝港互动。那些成天换工作为五斗米折腰的、说尽阿谀之词但一出问题就拍屁股走人的鼠辈，焉知我心？燕雀安知鸿鹄之志？

　　金山给过我舞台，雷军给过鼓励，我会感激一生，金山人的血液里就是感恩和是永不放弃，而不是冷嘲热讽。

　　蓝港是我的命，火星是我的梦。蓝港和火星，今天是两个平行世界，早晚要融合到一个更大的世界，我的心里也装着星辰大海，尽管我们还要翻山越岭，困难重重。你怎么知道，我的心里永远装着一个永不言败的南方少年，他说过：星星之火，可以燎原。

　　我的人生字典里，一直没有找到放弃和投降，如果你问我为什么，我的回答：我热爱战斗，热爱枪林弹雨，热爱高尔基的海燕、海明威的老人与海、鲁迅的呐喊。

　　谢谢那些给我Buff和Debuff的人。我们会用最好的产品回报和回击。

　　王峰

　　2018年5月4日青年节

我要反馈
相关专题： 雷军发出创业天问 引一片回响
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有