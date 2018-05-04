直击|王峰回应质疑：蓝港是我的命 火星是我的梦

新浪科技讯 5月4日下午消息， 今日下午，王峰在3点钟火星财经媒体群发出了《我的奋斗宣言》，疑似回应"专注区块链”的质疑，他指出，蓝港是我的命，火星是我的梦。蓝港和火星，今天是两个平行世界，早晚要融合到一个更大的世界。

“金山给过我舞台，雷军给过鼓励，我会感激一生，金山人的血液里就是感恩和是永不放弃，而不是冷嘲热讽。”王峰写道。

王峰表示：“我的人生字典里，一直没有找到放弃和投降，如果你问我为什么，我的回答：我热爱战斗，热爱枪林弹雨，热爱高尔基的海燕、海明威的老人与海、鲁迅的呐喊。”

今年3月6日，王峰在蓝港互动的公司内部骨干会上宣布：蓝港全面拥抱区块链，旗下的游戏、硬件、影视IP业务全面链化。

4月17日，蓝港市值3.32亿港元，折合人民币约2.66亿元，跌破3亿元，比起颠覆时期的60亿港元市值，蒸发了94%。因此，外界对王峰颇有质疑，认为他专注区块链而不务正业。今天王峰《我的奋斗宣言》疑似回应质疑声。

以下为王峰宣言全文：

我的奋斗宣言

奋斗者永远年轻。心中有光明的人，一想到看见最美的太阳，又何惧长夜漫漫？

一段时间里，大家对蓝港互动和火星财经的关心，超出我的预期。对于我所有鼓励、批评和鞭策，也包括嘲讽和挖苦，我都一一收下了，不做回应。

历史会证明一切。人生道阻且长，我却爱这个世界，每一天我都很充实。我的朋友里，都是各路聪明人和勇敢者，有人倒下有人站起来。状态不好的，我会说句加油，没事的，你肯定行。赢的时候，我会起哄说让他请兄弟喝酒。我鄙视愚蠢和背叛，胆怯之徒，诚然，我会骂他们，嘴上不骂，心里也骂。在我心里，是男人该战斗。

我不知道我这一生，参与和主持了多少软件、游戏、互联网、App、硬件的产品和业务，参与多少次设计讨论，甚至多少场写作和演讲。但我知道在过去的二十年时间里，我只在两家公司里工作过，金山软件和蓝港互动。那些成天换工作为五斗米折腰的、说尽阿谀之词但一出问题就拍屁股走人的鼠辈，焉知我心？燕雀安知鸿鹄之志？

金山给过我舞台，雷军给过鼓励，我会感激一生，金山人的血液里就是感恩和是永不放弃，而不是冷嘲热讽。

蓝港是我的命，火星是我的梦。蓝港和火星，今天是两个平行世界，早晚要融合到一个更大的世界，我的心里也装着星辰大海，尽管我们还要翻山越岭，困难重重。你怎么知道，我的心里永远装着一个永不言败的南方少年，他说过：星星之火，可以燎原。

我的人生字典里，一直没有找到放弃和投降，如果你问我为什么，我的回答：我热爱战斗，热爱枪林弹雨，热爱高尔基的海燕、海明威的老人与海、鲁迅的呐喊。

谢谢那些给我Buff和Debuff的人。我们会用最好的产品回报和回击。

王峰

2018年5月4日青年节