直击|火山小视频开除三名受贿员工 运营负责人被刑拘

新浪科技讯 5月4日下午消息，近日，字节跳动通过内部邮件公布了一起旗下火山小视频员工收受合作方贿赂的案件。

该邮件显示，近期，公司查处了三名火山运营员工违法违规，破坏公司廉洁文化、损害公司利益的案件。原火山运营负责人黄子峰，收受合作方贿赂、违反公司利益冲突申报制度，利用职务之便偏袒其亲属及其行贿的合作方；另两名火山运营员工孙国新、刘冬霞，违反公司利益冲突申报制度，并违规操作使自己或亲属成立的合作方获利。

邮件中指出，黄子峰入职火山担任运营负责人后，即引入其亲属入股的公司，并与其股东多次发生利益往来。2017年4月至12月，多次收取多家合作方数笔大额行贿款，以及购物卡、iPad等礼品，并利用职务之便将平台政策漏洞和一些活动规则透露给行贿合作方。对于下属孙国新的舞弊行为，黄子峰一直持放任不管的态度。

据新浪科技了解，字节跳动对黄子峰等三人做开除处理，并且罚没年终绩效奖金，扣除全部期权。近日，黄子峰已被海淀警方依法刑事拘留。通报还称将把上述员工加入阳光诚信联盟的共享信息系统。

公开信息显示，阳光诚信联盟已经上线共享信息系统，实现失信名单的共享。如果有联盟某家成员企业的员工有违背职业道德行为，录入失信名单后再去其它企业中的任何一家求职，都会被拒绝。截止2018年3月，整个联盟成员单位已达124家，员工总数百余万人。（宵寒）