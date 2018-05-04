今日头条母公司字节跳动内部通报黄子峰等员工受贿案

原标题：字节跳动内部通报黄子峰等员工受贿案

来源：界面

界面新闻今日获悉，字节跳动近期对内部邮件通报了一起内部员工受贿案件。

相关通报邮件显示，原火山小视频员工黄子峰等3人，收受贿赂，引入亲属入股的合作方，向公司隐瞒他与该合作方的关系，并且本人也与该合作方股东有利益往来。

据了解，2017年4月至12月期间，黄子峰利用职务便利，多次收取合作方大额行贿款，以及购物卡、iPad等礼品。并利用职务之便将平台政策漏洞和一些活动规则透露给有利益相关的合作方。

目前，字节跳动对黄子峰等三人做开除处理，并且罚没年终绩效奖金，扣除全部期权，并加入阳光诚信联盟的共享信息系统。黄子峰已被海淀警方依法刑事拘留。

阳光诚信联盟由京东、腾讯、百度、美团点评、字节跳动、360、新浪微博等数十家知名企业组成。联盟曾发表联合宣言，将合力加强企业内部腐败治理，承诺拒绝录用违背职业道德的失信人员。

公开信息显示，阳光诚信联盟已经上线共享信息系统，实现失信名单的共享。如果有联盟某家成员企业的员工有违背职业道德行为，录入失信名单后再去其它企业中的任何一家求职，都会被拒绝。截止2018年3月，整个联盟成员单位已达124家，员工总数百余万人。