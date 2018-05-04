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小e微店称每日优鲜盗窃 每日优鲜称小e微店拒绝搬离

小e微店称每日优鲜盗窃 每日优鲜称小e微店拒绝搬离
2018年05月04日 16:04 界面
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图片来源：海洛创意图片来源：海洛创意

　　无人货架领域近期动荡不安。一边是头部玩家果小美传出融资困难，甚至面临公司解散的消息。另一边，企业之间竞争加剧，争抢点位引发纠纷不断。

　　原标题：无人货架再起纷争 每日优鲜就小e微店控诉其盗窃发布公告

　　来源：界面  

　　作者：周伊雪

　　无人货架领域近期动荡不安。一边是头部玩家果小美传出融资困难，甚至面临公司解散的消息。另一边，企业之间竞争加剧，争抢点位引发纠纷不断。

　　5月3日下午6时左右，无人货架企业小e微店官方公众号发布，称4月25日每日优鲜天津地区员工假冒小e微店工作员工，将小e微店冰箱和货架等设备、商品运走。

　　小e微店还称，在五一假期结束后，小e微店再次接到客户投诉，称每日优鲜便利购在客户不知情情况下，拆卸小e微店货架等设备，被客户相关负责人发现异样后制止。

　　对此，5月3日晚，每日优鲜便利购发布声明称，此事系每日优鲜在正常市场拓展中，与企业达成入驻合作协议，客户多次联系小e微店人员要求处理原货架，但未果。此后，企业希望每日优鲜便利购人员协助将小e微店货架暂存别处，以便退还。

　　每日优鲜便利购称，经与公安部门核实与协调，并与小e微店相关负责人沟通并还原事实后，此事和解，并未立案。

　　为证明协助迁出小e微店货架经过企业许可，每日优鲜还出具了该写字楼物业加盖公章的《大件物品迁出申请单》。

　　以下是每日优鲜的公告全文：

　　针对近日每日优鲜便利购天津二区与小e微店产生的摩擦，每日优鲜公关部经过严谨的内部核实，将事情经过做如下还原：

　　事件源于我方正常市场拓展过程中，与天津某企业达成入驻合作协议后，客户多次联系小e微店人员要求撤离原货架，未果。

　　4月23日，企业表示希望我方人员协助将小e微店货架移至企业仓库，因仓库存储空间不足，询问是否可以将其货架暂存别处，以便退还。

　　4月24日，应客户要求，且在对方出具该写字楼物业加盖公章的《大件物品迁出申请单》的情况下，我方人员协助客户将小e微店货架搬离至我方办公室暂存，待对方回收。

　　4月25日早上，我方人员接到小e微店方面人员电话，称已报警，经公安部门核实与协调，并与小e微店相关负责人沟通并还原事实后，此事和解，且并未立案。

　　整个过程中，每日优鲜便利购员工是在获得客户企业授权的情况下协助执行，不存在违法违规行为。

　　事情发生后，每日优鲜便利购出于维护行业健康发展地考虑，于情、于理、于法分别做了以下处理：

　　1. 每日优鲜便利购CEO李漾、CMO刘澍第一时间与小e微店CEO荣光电话沟通，还原事件经过，消除误解，对此次事件造成的不良影响主动道歉。并表示希望登门拜访，及时解决问题，表达了希望共建行业的意愿。

　　2. 每日优鲜便利购内部已经启动了自查，排除与公司“用户第一、诚信正直、赢得尊重”价值观不符的行为，并加强了企业价值观的宣导培训，对于任何违背公司价值观的行为都将严厉惩处。

　　3. 每日优鲜便利购支持小e微店在尊重事实的前提下，通过正规渠道诉诸法律途径解决，同时也将对小e微店因恶意诽谤造成我方商誉损失事件，保留法律追究的权利。

　　每日优鲜便利购自成立以来，对内，始终坚持“用户第一、赢得尊重、诚信正直”的企业价值观。在持续进化的过程中，我们不仅要保证狼性文化不动摇，更要在竞争中赢，且赢得尊重。对外，作为行业领导者，我们必须以身作则，树立行业标准，同时不断完善自身，每日优鲜便利购有责任带领无人货架行业走向共赢。

　　在此，每日优鲜便利购呼吁业内企业共同制定行业行为公约，互联互通，维护公平竞争的市场秩序，营造更加公正、透明的市场环境。

　　每日优鲜公关部

　　2018年5月3日

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